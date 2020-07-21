4:0 в пользу коронавируса

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- Коммунар (+1)

- Большие Колпаны (+2)

- Смольково (+1)

Таким образом, в целом по Гатчинскому району на 21 июля число зарегистрированных COVID-пациентов достигло 1590 человек, поправились из числа заболевших гатчинцев 1249 человек, зарегистрировано 15 летальных исходов.

Число активных COVID-пациентов в Гатчинском районе – то есть тех, кто болен в настоящее время – составляет 326 человек.

В Ленинградской области по данным Роспотребнадзора в целом на 21 июля коронавирусная инфекция диагностирована у 5449 человек, 3960 поправились, 47 умерли.

По данным Роспотребнадзора по Ленинградской области за весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина – 617 человек (выздоровели 537),

- п. Сиверский, п. Вырица – по 98 человек,

- г. Коммунар – 97 человек (выздоровели 59),

- «Больница № 1 им. П.П. Кащенко», с. Никольское – 63 человека (все выздоровели)

- п. Новый Свет – 54 человека (выздоровели 44),

- п. Тайцы – 49 человек (выздоровели 29),

- п. Дружная Горка – 28 человек (выздоровели 18),

- п. Пудость – 27 человек (выздоровели 15),

- д. Малое Верево, д. Большие Колпаны – по 26 человек,

- д. Лампово – 25 человека (выздоровел 21),

- д. Сяськелево – 20 человек (выздоровели 13),

- п. Терволово, п. Войсковицы – 16 человек,

- д. Пудомяги, п. Елизаветино, д. Малые Колпаны – по 14 человек,

- д. Новый Учхоз – 12 человек (выздоровели 5),

- д. Большое Рейзино – 11 человек (выздоровели 5),

- д. Батово, с. Никольское – по 10 человек,

- п. Высокоключевой, д. Белогорка, д. Шпаньково – по 9 человек,

- п. Семрино – 8 человек,

- д. Мыза-Ивановка, Лукаши – по 7 человек,

- д. Ивановка (Веревское СП), Большие Борницы, д. Старицы, д. Мины, д. Пустошка, д. Меньково, д. Покровская, Дружноселье, Старосиверская, п. Сусанино – по 6 человек,

- д. Монделево, д. Большое Верево, с. Рождествено, п. Суйда, д. Жабино – по 5 человек,

- д. Вяхтелево, д. Ляды, д. Выра, Даймище, д. Куровицы, д. Ивановка (Пудостьское) – по 4 человека,

- п. Строганово, д. Чаща, д. Романовка, д. Остров, Тойворово, п. Торфяное, д. Холоповицы, Карташевская, д. Большево, Кобралово, д. Орлино – по 3 человека,

- п. Дивенский, Тихковицы, Новосиверская, д. Покровка, п. Вайялово, д. Нижняя, д. Изора, Малые Борницы, Пригородный, Сокколово, Большое Сергелево, д. Александровка, д. Реболово – по 2 человека,

- д. Ковшово, д. Саванкюля, д. Карстолово, д. Новинка, д. Старые Низковицы, д. Березнево, п. Кезево, массив Красницы, д. Бугры, д. Руново, д. Пегелево, п. Санаторий им.Свердлова, д. Борисово, д. Кургино, д. Виркино, д. Тяглино, Пижма, Новые Черницы, Новые Низковицы, д. Замостье, д. Парицы, Алапурская, Вайя, Зайцево, Вярлево, д. Никольское, Алексеевка, Смольково - по 1 человеку.