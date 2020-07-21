Любитель «халявного» бензина далеко не уехал

21 июля в 0:05 наряд группы задержания межрайонного отдела вневедомственной охраны по Гатчинскому району Ленинградской области задержал водителя, который подозревается в том, что ранее заправил автомобиль «Ford Mondeo» топливом, а затем уехал с заправочной станции, не заплатив за бензин.

Наряд вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что на заправочной станции, расположенной на Киевском шоссе, сработала кнопка тревожной сигнализации.

Незамедлительно прибыв на объект, сотрудники Росгвардии установили, что один из водителей заправил свой автомобиль «Ford» топливом на сумму 2900 рублей, а затем уехал с заправки, не оплатив бензин. Получив от работников АЗС приметы злоумышленника, а также информацию о его автомобиле, наряд вневедомственной охраны приступил к его розыску.

Работая по «горячим» следам, сотрудники Росгвардии обнаружили разыскиваемый автомобиль около одного из домов на улице Красной в Гатчине и задержали в салоне машины водителя, подозреваемого в совершении данного правонарушения. Задержанный был передан сотрудникам территориального отдела полиции, сообщает пресс-служба ФГКУ «УВО ВНГ РФ по г. СПб и ЛО».

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