«РиоРита» зазвучит в Волхове

Участники мероприятия погрузятся в атмосферу
субботнего вечера послевоенного лета. Силами молодых талантливых музыкантов и
вокалистов группы «Ленинградский патефон», подготовивших большую программу из
песен 30-40-х годов прошлого столетия, будет организована настоящая
реконструкция концерта, который станет ключевым событием вечера. Горожане
будут петь, танцевать, отдыхать в парке
и слушать хорошую музыку. Можно будет полакомиться
послевоенным мороженым, почувствовать почти забытый за войну сладкий вкус газировки,
улыбнуться фотографу. В антракте можно будет увидеть настоящий живой
послевоенный показ мод. Реконструкторы «Вечевого ордена» воссоздадут для
маленьких волховчан настоящую игротеку, включающую более 15 видов настольных
послевоенных игр, в каждую из которых можно поиграть.
К
сожалению, из-за ограничений карантина организаторы не приглашают жителей
Ленобласти в Волхов, но благодаря новым технологиям, можно присоединиться к проекту
«РиоРита», не покидая своих домов: предполагается не только односторонняя
трансляция, но и общение со зрителями посредством социальных сетей. Следить за
трансляцией будет возможно через все основные интернет ресурсы и социальные
сети. Трансляция начнется 25 июля 2020 года в 17.30 на сайте
риорита.рф и на сайте Правительства Ленинградской области lenobl.ru
Мероприятие
проводится при поддержке губернатора Ленинградской области, Комитета по печати
правительства Ленинградской области и главы
администрации Волховского района.