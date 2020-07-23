«РиоРита» зазвучит в Волхове

Участники мероприятия погрузятся в атмосферу субботнего вечера послевоенного лета. Силами молодых талантливых музыкантов и вокалистов группы «Ленинградский патефон», подготовивших большую программу из песен 30-40-х годов прошлого столетия, будет организована настоящая реконструкция концерта, который станет ключевым событием вечера. Горожане будут петь, танцевать, отдыхать в парке и слушать хорошую музыку. Можно будет полакомиться послевоенным мороженым, почувствовать почти забытый за войну сладкий вкус газировки, улыбнуться фотографу. В антракте можно будет увидеть настоящий живой послевоенный показ мод. Реконструкторы «Вечевого ордена» воссоздадут для маленьких волховчан настоящую игротеку, включающую более 15 видов настольных послевоенных игр, в каждую из которых можно поиграть.

К сожалению, из-за ограничений карантина организаторы не приглашают жителей Ленобласти в Волхов, но благодаря новым технологиям, можно присоединиться к проекту «РиоРита», не покидая своих домов: предполагается не только односторонняя трансляция, но и общение со зрителями посредством социальных сетей. Следить за трансляцией будет возможно через все основные интернет ресурсы и социальные сети. Трансляция начнется 25 июля 2020 года в 17.30 на сайте риорита.рф и на сайте Правительства Ленинградской области lenobl . ru

Мероприятие проводится при поддержке губернатора Ленинградской области, Комитета по печати правительства Ленинградской области и главы администрации Волховского района.