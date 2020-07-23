«РиоРита» зазвучит в Волхове

«РиоРита» зазвучит в Волхове

В старом городском парке города Волхова будет восстановлены события удивительного, прекрасного времени - времени надежды и радости. 25 июля в 17.30 там начнется уникальная реконструкция послевоенного паркового вечернего концерта «Ленинградский патефон» арт-проекта «РиоРита».

Рубрики : Общество     23 Jul 2020

Участники мероприятия погрузятся в атмосферу субботнего вечера послевоенного лета. Силами молодых талантливых музыкантов и вокалистов группы «Ленинградский патефон», подготовивших большую программу из песен 30-40-х годов прошлого столетия, будет организована настоящая реконструкция концерта, который станет ключевым событием вечера. Горожане будут  петь, танцевать, отдыхать в парке и  слушать хорошую музыку. Можно будет полакомиться послевоенным мороженым, почувствовать почти забытый за войну сладкий вкус газировки, улыбнуться фотографу. В антракте можно будет увидеть настоящий живой послевоенный показ мод. Реконструкторы  «Вечевого ордена» воссоздадут для маленьких волховчан настоящую игротеку, включающую более 15 видов настольных послевоенных игр, в каждую из которых можно поиграть.

К сожалению, из-за ограничений карантина организаторы не приглашают жителей Ленобласти в Волхов, но благодаря новым технологиям, можно присоединиться к проекту «РиоРита», не покидая своих домов: предполагается не только односторонняя трансляция, но и общение со зрителями посредством социальных сетей. Следить за трансляцией будет возможно через все основные интернет ресурсы и социальные сети. Трансляция начнется 25 июля 2020 года в 17.30 на сайте риорита.рф и на сайте Правительства Ленинградской области lenobl.ru

 Мероприятие проводится при поддержке губернатора Ленинградской области, Комитета по печати правительства Ленинградской области и  главы администрации Волховского района.

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2020 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+