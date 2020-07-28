Волонтёры отреставрируют фасад дачи «адмирала Прибыткова»

Дача
«адмирала» Прибыткова - это не только уникальное архитектурное сооружение, но и
действующая библиотека Кобринского поселения. Дачная усадьба была создана на
рубеже XIX-XX столетий и является одним из лучших образцов деревянного модерна
в окрестностях Гатчины. Необычная архитектура, цветные витражи на окнах,
выполненные на морскую тему по рисункам художника М. Врубеля, своеобразные
интерьеры указывают на то, что автором постройки был талантливый зодчий.
В
довоенный и послевоенный период в этом здании размещалась местная начальная
школа. После закрытия школы в усадьбе действовал детский сад ленинградской
фабрики «Большевичка». И хотя временные арендаторы не раз перестраивали здание
внутри, в целом дача не потеряла своей исторической и культурной ценности. В
1997 году сюда переехала Прибытковская поселковая библиотека, и дача снова
ожила, став единственным местом провинциальной культуры всего края.
«Том
Сойер Фест» - волонтерское некоммерческое сообщество, действующее с 2015 года.
Основное направление для них — спасение исторических зданий. Работы ведутся за
счет пожертвований и усилий волонтеров, которые помогают в восстановлении
исторического облика зданий. Уникальный фестиваль проходит по всей стране, и
каждый раз его организацию берет на себя команда волонтеров населенного пункта,
в котором намечаются восстановительные работы.
Реставрация
дачи «адмирала» Прибыткова проходит исключительно силами волонтеров из Гатчины,
Гатчинского района и Санкт-Петербурга. Накануне реставрационных работ у фасада
дачи выросли новенькие строительные леса, которые предоставила компания по
производству материалов для строительных и ремонтных работ, грунтов, химических
компонентов, напольных покрытий и еще целый спектр товаров. Леса собрали
реставрационная артель «Рыбнев» и волонтеры, соорудив антивандальную «юбку» из
профнастила.
Первые
рабочие выходные прошли на даче Прибыткова 25 и 26 июля. За эти два дня силами
волонтеров очищены от краски практически два этажа лицевого фасада и частично
боковые, демонтирована часть наличников, расшита дверь, вскрыты «болезненные»
места над витражным окном.
Реставрационные
работы продолжатся в следующие выходные. Организаторы реставрационного
проекта рады видеть каждого неравнодушного гостя. Подробности, новости проекта
«Том Сойер Фест», маршрут, информацию о транспорте, дополнительных мероприятиях
и других деталях можно узнать на официальных страницах в ВКонтакте (https://vk.com/pribitkov_usadba; https://vk.com/tsf_pribytkovo)
Работы
проводятся каждую субботу и воскресенье с 13:00 до 19:00. Приглашаются все
желающие помочь!