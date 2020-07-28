Волонтёры отреставрируют фасад дачи «адмирала Прибыткова»

Дача «адмирала» Прибыткова - это не только уникальное архитектурное сооружение, но и действующая библиотека Кобринского поселения. Дачная усадьба была создана на рубеже XIX-XX столетий и является одним из лучших образцов деревянного модерна в окрестностях Гатчины. Необычная архитектура, цветные витражи на окнах, выполненные на морскую тему по рисункам художника М. Врубеля, своеобразные интерьеры указывают на то, что автором постройки был талантливый зодчий.

В довоенный и послевоенный период в этом здании размещалась местная начальная школа. После закрытия школы в усадьбе действовал детский сад ленинградской фабрики «Большевичка». И хотя временные арендаторы не раз перестраивали здание внутри, в целом дача не потеряла своей исторической и культурной ценности. В 1997 году сюда переехала Прибытковская поселковая библиотека, и дача снова ожила, став единственным местом провинциальной культуры всего края.

«Том Сойер Фест» - волонтерское некоммерческое сообщество, действующее с 2015 года. Основное направление для них — спасение исторических зданий. Работы ведутся за счет пожертвований и усилий волонтеров, которые помогают в восстановлении исторического облика зданий. Уникальный фестиваль проходит по всей стране, и каждый раз его организацию берет на себя команда волонтеров населенного пункта, в котором намечаются восстановительные работы.

Реставрация дачи «адмирала» Прибыткова проходит исключительно силами волонтеров из Гатчины, Гатчинского района и Санкт-Петербурга. Накануне реставрационных работ у фасада дачи выросли новенькие строительные леса, которые предоставила компания по производству материалов для строительных и ремонтных работ, грунтов, химических компонентов, напольных покрытий и еще целый спектр товаров. Леса собрали реставрационная артель «Рыбнев» и волонтеры, соорудив антивандальную «юбку» из профнастила.

Первые рабочие выходные прошли на даче Прибыткова 25 и 26 июля. За эти два дня силами волонтеров очищены от краски практически два этажа лицевого фасада и частично боковые, демонтирована часть наличников, расшита дверь, вскрыты «болезненные» места над витражным окном.

Реставрационные работы продолжатся в следующие выходные. Организаторы реставрационного проекта рады видеть каждого неравнодушного гостя. Подробности, новости проекта «Том Сойер Фест», маршрут, информацию о транспорте, дополнительных мероприятиях и других деталях можно узнать на официальных страницах в ВКонтакте (https://vk.com/pribitkov_usadba; https://vk.com/tsf_pribytkovo)

Работы проводятся каждую субботу и воскресенье с 13:00 до 19:00. Приглашаются все желающие помочь!