«Рио-Рита», «Рио-Рита», вертится фокстрот…

В субботний вечер Волховский городской парк имени 40-летия ВЛКСМ на три часа превратился в настоящий Парк культуры и отдыха образца 1945 года.

«Обратите внимание, что парк не утратил духа того времени, когда люди всеми силами старались преобразить, в первую очередь, общественные пространства, в которых можно всем вместе погулять, послушать музыку, потанцевать. И сегодня здесь мы видим, как возрождается это настроение, это желание радоваться вместе», - открыл трансляцию Алексей Брицун, глава Волховского муниципального района Ленинградской области, сам одетый по моде того времени и, вместе с волховчанами, принявший активное участие в реконструкции.

Со сцены «зеленого» театра лилась прекрасная музыка 30-40-х годов в исполнении Музыкальной ассоциации «Ленинградский патефон». Любимые песни в исполнении талантливых молодых вокалистов радовали волховчан и создавали добрую, праздничную атмосферу. Город чествовал своих любимцев - экипаж подводной лодки «Волхов», прибывший на концерт в полном составе во главе с командиром экипажа. Подводники и горожане вместе пели, танцевали, и старый парк ожил и радовался вместе со своими посетителями.

К организации культурной реконструкции активно подключились горожане: из бабушкиных сундуков доставались платья, шляпки и шляпы, летящие платья и широкие брюки, перчатки, сумочки, береты - танцевальная площадка была полна элегантно одетыми людьми. Очень повезло с погодой - по всей Ленинградской области шли проливные дожди, но именно над Волховом к началу концерта небо прояснилось и выглянуло солнце. «Я очень доволен, что вот этот аксессуар, под названием «зонтик», не нужен», - улыбнулся Константин Визирякин, председатель Комитета по печати Ленинградской области. – «Ведь мы всей командой специально ехали танцевать и только погода вызывала опасения. Но то, что сегодня здесь произошло, мне кажется чудом, потому, что все время лил дождь, а тут дождя нет и даже солнце пробивается, значит - это реально благое и хорошее дело!»

В парке работал настоящий послевоенный парковый буфет с советской газировкой и жареными пирожками. Специально для маленьких гостей организаторы пригласили инструкторов по настольным играм.

«Я смею надеяться, что мы определились с городом-участником арт-проекта от Ленинградской области», - говорит руководитель арт-проекта «РиоРита - радость Победы» Тамила Сафикюрдская. – «Для полноценного участия в культурной реконструкции городской атмосферы, городу необходимы культурные основания, нужна та самая «память места» и эмоциональная память в душах людей. И, судя по тому, что мы сегодня увидели, - ее в Волхове в избытке. И это неудивительно, «костяк» городской культуры - это гидроэнергетики, самоотверженно работавшие без отдыха, снабжая энергией голодающий и замерзающий блокадный Ленинград, согревая, освещая и сохраняя человеческие жизни. Именно их дети и внуки, сегодня здесь воссоздают атмосферу победной радости и единения, пережитую и бережно сохраненную, передаваемую дальше, по потоку жизни».

Ретро-концерт транслировался в прямом эфире в сети интернет, в социальных сетях, на областном телевидении и собрал более 22-х тысяч зрителей.

Мероприятие было организовано при поддержке губернатора Ленинградской области, при содействии Комитета по печати правительства Ленинградской области и главы администрации Волховского района.