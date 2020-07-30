«Рио-Рита», «Рио-Рита», вертится фокстрот…

В субботний вечер Волховский городской парк имени
40-летия ВЛКСМ на три часа превратился в настоящий Парк культуры и отдыха
образца 1945 года.
«Обратите
внимание, что парк не утратил духа того времени, когда люди всеми силами
старались преобразить, в первую очередь, общественные пространства, в которых
можно всем вместе погулять, послушать музыку, потанцевать. И сегодня здесь мы
видим, как возрождается это настроение, это желание радоваться вместе»,
- открыл трансляцию Алексей Брицун, глава
Волховского муниципального района Ленинградской области, сам одетый по моде
того времени и, вместе с волховчанами, принявший активное участие в
реконструкции.
Со сцены «зеленого» театра лилась прекрасная музыка
30-40-х годов в исполнении Музыкальной ассоциации «Ленинградский патефон». Любимые
песни в исполнении талантливых молодых вокалистов радовали волховчан и
создавали добрую, праздничную атмосферу.
Город чествовал своих любимцев - экипаж подводной лодки «Волхов»,
прибывший на концерт в полном составе во главе с командиром экипажа. Подводники
и горожане вместе пели, танцевали, и старый парк ожил и радовался вместе со
своими посетителями.
К организации культурной реконструкции активно
подключились горожане: из бабушкиных сундуков доставались платья, шляпки и
шляпы, летящие платья и широкие брюки, перчатки, сумочки, береты - танцевальная
площадка была полна элегантно одетыми людьми. Очень повезло с погодой - по всей
Ленинградской области шли проливные дожди, но именно над Волховом к началу
концерта небо прояснилось и выглянуло солнце. «Я очень доволен, что вот этот аксессуар, под названием «зонтик», не нужен»,
- улыбнулся Константин Визирякин, председатель Комитета по печати Ленинградской
области. – «Ведь мы всей командой
специально ехали танцевать и только погода вызывала опасения. Но то, что
сегодня здесь произошло, мне кажется чудом, потому, что все время лил дождь, а
тут дождя нет и даже солнце пробивается, значит - это реально благое и хорошее
дело!»
В парке работал настоящий послевоенный парковый буфет
с советской газировкой и жареными пирожками. Специально для маленьких гостей
организаторы пригласили инструкторов по настольным играм.
«Я смею
надеяться, что мы определились с городом-участником арт-проекта от
Ленинградской области», - говорит руководитель арт-проекта «РиоРита
- радость Победы» Тамила Сафикюрдская. – «Для полноценного участия в культурной реконструкции городской атмосферы,
городу необходимы культурные основания, нужна та самая «память места» и
эмоциональная память в душах людей. И, судя по тому, что мы сегодня увидели, -
ее в Волхове в избытке. И это неудивительно, «костяк» городской культуры - это
гидроэнергетики, самоотверженно работавшие без отдыха, снабжая энергией
голодающий и замерзающий блокадный Ленинград, согревая, освещая и сохраняя
человеческие жизни. Именно их дети и внуки, сегодня здесь воссоздают атмосферу
победной радости и единения, пережитую и бережно сохраненную, передаваемую дальше,
по потоку жизни».
Ретро-концерт транслировался в прямом эфире в сети
интернет, в социальных сетях, на областном телевидении и собрал более 22-х
тысяч зрителей.
Мероприятие было организовано при поддержке губернатора
Ленинградской области, при содействии Комитета по печати правительства
Ленинградской области и главы администрации Волховского района.