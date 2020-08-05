Почта России поздравит с Днём рождения Ленинградской области

Для того, чтобы отправить открытку и поздравить с Днем основания Ленинградской области родных и близких, необходимо заполнить специальную форму на сайте https://losiliy.ru/postcard. В анкете важно указать данные получателя: имя, индекс и адрес, а также свою электронную почту. Отправить такую открытку можно с 7 по 17 августа.

Акция с возможностью дистанционного поздравления организована Почтой России, блогерами региона и правительством Ленинградской области.

Также среди получателей открытки пройдет конкурс: автор оригинальной фотографии с открыткой, опубликовавший ее в Инстаграм с хэштегами #ПочтаРоссии и #ЛосилийПоздравляет, получит подарки за оригинальные посты. Подробнее об условиях конкурса можно узнать на сайте в положении о конкурсе.

В этом году Ленинградская область отмечает свое 93-летие со дня основания. Праздничные мероприятия в офлайн и онлайн форматах будут проходить на протяжении всего августа.