Почта России поздравит с Днём рождения Ленинградской области

Для того, чтобы отправить
открытку и поздравить с Днем основания Ленинградской области родных и близких,
необходимо заполнить специальную форму на сайте https://losiliy.ru/postcard. В
анкете важно указать данные получателя: имя, индекс и адрес, а также свою
электронную почту. Отправить такую открытку можно с 7 по 17 августа.
Акция с возможностью
дистанционного поздравления организована Почтой России, блогерами региона и
правительством Ленинградской области.
Также среди получателей
открытки пройдет конкурс: автор оригинальной фотографии с открыткой,
опубликовавший ее в Инстаграм с хэштегами #ПочтаРоссии и #ЛосилийПоздравляет,
получит подарки за оригинальные посты. Подробнее об условиях конкурса можно
узнать на сайте в положении о конкурсе.
В этом году Ленинградская
область отмечает свое 93-летие со дня основания. Праздничные мероприятия в
офлайн и онлайн форматах будут проходить на протяжении всего августа.