Спорт и физкультура в Гатчине развиваются семимильными шагами. По словам председателя Комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Сергея Пименова, за последние пять лет количество постоянно занимающихся спортом увеличилось почти на 20 тысяч человек. Однако к 2025 году, согласно задачам национального проекта «Спорт – норма жизни», процент «систематических» спортсменов должен превысить 55. И есть надежда, что этого показателя мы достигнем: на сегодняшний день физкультурой и спортом у нас занимается 38% населения.

Поступило замечание от гатчинцев: стадион «Спартак» замер, уже которую зиму – ни катка, ни музыки. Обидно…

Роман Дерендяев согласился: да, раньше каток заливался каждый год. Потом вмешались погодные условия – теплые зимы. «Сейчас стадион встал на реконструкцию, но мы будем искать альтернативные площадки, чтобы люди могли покататься на коньках», – пообещал Роман Олегович.

Кроме того, в рамках реконструкции стадиона предусмотрена замена покрытия футбольного поля на искусственное, установка современных легкоатлетических дорожек с секторами для прыжков с шестом и прыжков в высоту. Будет установлена комплексная игровая площадка, заменено освещение и ограждение, на стадионе установят трибуны с под-трибунными помещениями и произведут благоустройство. И, по словам Сергея Пименова, «Спартак» станет базой футбольного клуба «Ленинградец», которому на территории Гатчины созданы все условия для полноценного учебно-тренировочного процесса.

Жители Въезда переживают, что спортивная площадка ГИЭФПТ постоянно закрыта, а она пользовалась большой популярностью.

- До начала пандемии стадион работал в открытом режиме, сейчас к этому планируют вернуться. Но вся проблема в том, чтобы сохранить стадион в целости, поскольку не все физкультурники относятся бережно к спортивному сооружению, – пояснил Сергей Николаевич. – Сейчас стоит задача правильно организовать пропускной режим. Мы выработаем стратегию для посещений стадиона организованными группами, и чтобы обязательно был старший группы, отвечающий за безопасность при проведении занятий и за сохранность сооружения.

Кстати, рядом начинает строиться новая площадка – на углу улиц Волкова и Чехова, которой тоже смогут воспользоваться жители микрорайона. Строительные работы должны быть закончены по контракту в 2021 году. Это будет муниципальная комплексная спортплощадка с тренажерами и игровыми зонами, более открытая для горожан.

Отвечая на вопрос жителей Хохлова поля о территории рядом с бассейном ПИЯФ, Роман Дерендяев сообщил, что на этом участке запроектировано строительство школы на 1175 мест, и старые, заброшенные спортивные площадки будут демонтированы. Но в проекте строительства эти площадки учтут, и жители получат к ним доступ.

Председатель Федерации плавания и синхронного плавания Ленинградской области Никита Белоусов рассказал, как сказалась пандемия на этих видах спорта.

- Это было огромное испытание для тренеров и спортсменов. Но мы освоили и дистанционные тренировки, и новые технологии, которые позволяют не только экономить время, но также силы и финансы: спортивная отрасль должна шагнуть в век цифровизации. Хочу обратиться ко всем тренерам: после такой длительной остановки надо быть очень осторожными, чтобы избежать травм детей. Мы, как организация, ответственная за проведение соревнований, постараемся сделать календарный план до конца года таким, чтобы помочь восстановлению нормальной жизни спортсменов, – сказал Никита Владимирович.

Жители Аэродрома волнуются, когда откроют бассейн на Аэродроме, и почему он таки меньше запланированного?

Выяснилось, что строительство должно завершиться до конца года. А на размеры повлияла экономическая ситуация: «Еще в 2008 году, когда закладывался камень, бассейн планировался 50-метровый. Но после 2014 года проект, к сожалению, был изменен на 25-метровый по финансовым показателям», – пояснил Никита Белоусов.

Гатчинцы интересовались, когда в городе появятся велодорожки. Роман Дерендяев ответил, что план велодорожек уже есть, и постепенная реализация проекта начнется со следующего года. Кроме того, по словам председателя спорткомитета Сергея Пименова, с активными любителями велоспорта обсуждалась концепция велотрассы в Приоратском парке – с велопарковками и велопрокатом.

Оригинальное предложение поступило от любителя городской бани: разработать спортивную программу для оздоровления граждан, которая будет включать в себя и посещение бань.

Роман Дерендяев идею одобрил: «У нас есть спортивные мероприятия, являющиеся визитной карточкой города – например, такие, как Гатчинский полумарафон. И эти соревнования можно завершать хорошей банной процедурой». Сергей Пименов предложение поддержал: «Баня – это неотъемлемая часть восстановительного процесса. Все спортсмены обязательно посещают баню. Имеет смысл разработать программу».