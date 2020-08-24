В начале сентября жителей Ленинградской области ждут сразу три крупномасштабных мероприятия в рамках форума «Энергия возможностей»

2
сентября жителей Ленобласти приглашают принять участие в легкоатлетических
забегах по экотропам. Для удобства участников определили два времени забега в
10.00 и в 12.00, и три маршрута на выбор.
Вярямянселькя
- 4.82 км (1 круг) в 10:00.
Колтушские
высоты - 6.94 км (состоит из 2 кругов) в 12:00.
Токсовские
высоты - 4,9 км (состоит из 2 кругов)12:00.
Можно
выбрать для себя наиболее интересный маршрут и пройти регистрацию для участия в
легкоатлетическом забеге по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/16qVwJjZmJ0BeRt9lyBB2zojlzSL0_MQMUn4-msC86d0/edit
Для
участия справки и документы не нужны. Для удобства участников будут работать
пункты с водой и фруктами, а также парковочные места для автомобилистов. До
мест стартов несложно добраться и общественным транспортом.
Сразу
после забега по экотропам, 3 сентября 2020 года, на площадке главного
мероприятия «Энергия возможности» соберутся действующие предприниматели,
готовые поделиться успешными кейсами и внести новые предложения для дальнейшего
развития бизнес-сферы, а также представители региональных и федеральных властей
для конструктивного диалога с участниками встречи. Форум будет полезен как
начинающим, так и действующим предпринимателям.
Модератором
пленарного заседания «Энергия возможностей» выступит известная российская
журналистка, телеведущая Софико Шеварднадзе, а хедлайнерами станут такие
российские звезды, как Ирина Хакамада с лекцией «RE.START, Перезагрузка»,
Ляйсан Утяшева выступит с темой «Мотивация. Бизнес, спорт, здоровье».
«Энергия
возможностей» проводится в Ленобласти с 2015 года. С 2019 года в рамках
национального проекта «Малый, средний бизнес и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы» форум стал крупнейшей площадкой для
эффективного взаимодействия бизнеса и власти. Организаторами крупномасштабного
события выступают комитет по развитию малого, среднего бизнеса и
потребительского рынка и Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской
области. В этом году форум не только открывается, но и завершается спортивным
мероприятием.
Так,
4 сентября 2020 года пройдет форум предпринимателей, любящих спорт и активный
отдых. Таким образом организаторы планируют сплотить и объединить сообщества
МСП региона.
Спортивной
форум пройдет на полигоне Каменка (Выборгский район) с 10.00 до 17.00. Вначале
участники смогут посетить выставку военной техники.
Старт
команд, в каждой из которых будет не более 5 человек, состоится сразу после
торжественного открытия спортивного форума. Определить сильнейших спортсменов
поможет непростая полоса препятствий с барьером из сена, переносом шин,
прыжками в бездну, коварной паутиной, наклонной стеной и взятием крепости.
В
финале состоится награждение и презентация успешного опыта развития малого и
среднего бизнеса на территории Ленобласти.
Регистрация
на спортивный предпринимательский форум будет открыта в ближайшие дни.