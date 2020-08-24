В начале сентября жителей Ленинградской области ждут сразу три крупномасштабных мероприятия в рамках форума «Энергия возможностей»

2 сентября жителей Ленобласти приглашают принять участие в легкоатлетических забегах по экотропам. Для удобства участников определили два времени забега в 10.00 и в 12.00, и три маршрута на выбор.

Вярямянселькя - 4.82 км (1 круг) в 10:00.

Колтушские высоты - 6.94 км (состоит из 2 кругов) в 12:00.

Токсовские высоты - 4,9 км (состоит из 2 кругов)12:00.

Можно выбрать для себя наиболее интересный маршрут и пройти регистрацию для участия в легкоатлетическом забеге по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/16qVwJjZmJ0BeRt9lyBB2zojlzSL0_MQMUn4-msC86d0/edit

Для участия справки и документы не нужны. Для удобства участников будут работать пункты с водой и фруктами, а также парковочные места для автомобилистов. До мест стартов несложно добраться и общественным транспортом.

Сразу после забега по экотропам, 3 сентября 2020 года, на площадке главного мероприятия «Энергия возможности» соберутся действующие предприниматели, готовые поделиться успешными кейсами и внести новые предложения для дальнейшего развития бизнес-сферы, а также представители региональных и федеральных властей для конструктивного диалога с участниками встречи. Форум будет полезен как начинающим, так и действующим предпринимателям.

Модератором пленарного заседания «Энергия возможностей» выступит известная российская журналистка, телеведущая Софико Шеварднадзе, а хедлайнерами станут такие российские звезды, как Ирина Хакамада с лекцией «RE.START, Перезагрузка», Ляйсан Утяшева выступит с темой «Мотивация. Бизнес, спорт, здоровье».

«Энергия возможностей» проводится в Ленобласти с 2015 года. С 2019 года в рамках национального проекта «Малый, средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» форум стал крупнейшей площадкой для эффективного взаимодействия бизнеса и власти. Организаторами крупномасштабного события выступают комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка и Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области. В этом году форум не только открывается, но и завершается спортивным мероприятием.

Так, 4 сентября 2020 года пройдет форум предпринимателей, любящих спорт и активный отдых. Таким образом организаторы планируют сплотить и объединить сообщества МСП региона.

Спортивной форум пройдет на полигоне Каменка (Выборгский район) с 10.00 до 17.00. Вначале участники смогут посетить выставку военной техники.

Старт команд, в каждой из которых будет не более 5 человек, состоится сразу после торжественного открытия спортивного форума. Определить сильнейших спортсменов поможет непростая полоса препятствий с барьером из сена, переносом шин, прыжками в бездну, коварной паутиной, наклонной стеной и взятием крепости.

В финале состоится награждение и презентация успешного опыта развития малого и среднего бизнеса на территории Ленобласти.

Регистрация на спортивный предпринимательский форум будет открыта в ближайшие дни.