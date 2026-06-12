Летнее чтение – в удовольствие для всей семьи!

Для детей (от 6 лет)

«Волшебная почта», Дарья Герасимова и Мария Орановская

Книга, которую эксперты включили в каталог «100 лучших новых книг для детей и подростков». Это не просто сборник историй, а настоящее путешествие в мир переписки и добрых слов. Книга учит детей ценить общение и показывает, как много может значить простое письмо, отправленное от всего сердца.

«Сага о семье Игиби», Эндрю Питерсон

Это масштабное фэнтези уже сравнивают с «Властелином колец» и «Хрониками Нарнии». Братья и сестры Игиби попадают в мир, полный опасностей и магии. Их ждут встречи с фантастическими созданиями и битвы с коварными Клыками, которые хотят уничтожить их семью и друзей. Это полное приключений путешествие, где главные герои учатся храбрости, ответственности и тому, что даже дети могут изменить ход событий.

«Макси и Амелия. Загадочная нора в стене», Камилла Бринк

Это очаровательная и захватывающая история о двух мышатах, Макси и его сестренке Амелии, которые живут в уютном домике. Однажды они находят в стене таинственную нору, которая оказывается настоящим магическим порталом. Это начало невероятных приключений, которые научат их смелости, дружбе и важности взаимовыручки в незнакомом мире.

Для подростков (от 12 лет)

«Граффити для незнакомки», Ольга Соловьёва

Пронзительная современная драма о подростках, их чувствах и проблемах. Эта книга для тех, кто ищет не просто развлечения, а возможность узнать себя и сверстников в литературных героях. Она рассказывает о том, как трудно бывает найти общий язык с окружающими, когда чувствуешь себя не таким, как все, и о поиске своего места в мире.

«Нам уже пора», Вика Козлова

Это сборник коротких, но глубоких историй, действие которых разворачивается в странной, искаженной реальности, похожей на лимб (состояние между жизнью и смертью). Мы видим персонажей, потерявших связь с привычным миром: пожилая кошатница забывает человеческую речь, дворник пытается сохранить остатки нормальности. Это откровенный и мес-тами тревожный взгляд на взросление и поиск себя в мире, который больше не подчиняется старым правилам.

«Кричащая башня знает», Любовь Минеева

Захватывающий молодежный детектив с атмосферой мрачного русского реализма. Столичная девушка приезжает в глухой провинциальный городок, чтобы расследовать убийство своей подруги. Вскоре она понимает, что дело не только в жестокости живых людей: по городу ходит мстительный призрак, и он может оказаться страшнее любого убийцы.

Для взрослых

«Царствие мне небесное», Вера Богданова

Откровенная, почти документальная хроника жизни молодой женщины, на которую одновременно обрушиваются тяжелый диагноз, развод, смерть близких и бытовая неустроенность. Автор без прикрас описывает, как героиня учится выживать день за днем, находясь на грани физического и эмоционального истощения. Это исследование того, как человек может собрать себя по кусочкам, даже когда привычный мир рушится.

«Кит», Мёнгван Чхон

Масштабная семейная сага в жанре магического реализма, которая охватывает жизнь трех поколений женщин в отдаленной корейской деревне. Главная героиня, очарованная видом гигантского кита, отправляется в город, чтобы построить собственную империю. Книга, вошедшая в шорт-лист Международной Букеровской премии, сочетает в себе корейский фольк-лор, иронию и глубокое исследование человеческой природы.

«Сорока на виселице», Эдуард Веркин

Это философский научно-фантастический роман-головоломка, который в 2025 году был признан лучшим литературным произведением года на премии «Сделано в России», а также стал лучшим русскоязычным романом по версии премии «Книга года по версии Фантлаба 2025». В утопическом будущем человечество, победившее войны и болезни, сталкивается с нерешенными вопросами о смысле бытия. Ян, смотритель заповедника, неожиданно становится членом Большого Жюри, которому предстоит решить судьбу «синхронной физики» – науки, ставящей опасные эксперименты над людьми ради покорения Вселенной.