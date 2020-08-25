В Ленинградской области выберут лучших инициативных граждан

В Ленинградской области более 3 500 инициативных жителей принимают участие в осуществлении местного самоуправления. В прошлом году для поддержания и поощрения заслуг активных жителей был организован конкурс на звание лучшего старосты.

В 2020 году правила отбора были изменены и теперь участвовать в конкурсном отборе, наравне со старостами, смогут члены общественных советов и представители инициативных комиссий.

В ходе конкурса будут выбраны победители в трех номинациях:

- «Лучший староста Ленинградской области»;

- «Лучший представитель общественного совета Ленинградской области»;

- «Лучший представитель инициативной комиссии Ленинградской области».

С 25 августа администрации районов и городского округа нашего региона начали прием заявок от соискателей. Вместе с необходимым перечнем документов претенденты представят на суд жюри презентацию на тему «Я – инициативный гражданин Ленинградской области». Прием заявок продлится до 9 октября 2020 года включительно.

Конкурсная комиссия, в состав которой войдут представители органов исполнительной и законодательной власти, Общественной палаты и Совета муниципальных образований Ленинградской области, будет оценивать участников по набранным баллам. Присуждать баллы будут по шести критериям. Среди них: количество проведенных собраний граждан, участие в деятельности добровольных дружин, содействие органам местного самоуправления в обеспечении первичных мер пожарной безопасности и многие другие.

Ознакомиться с полными правилами можно на сайте организатора конкурса «Лучший инициативный гражданин Ленинградской области» — комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области. Итоги конкурса будут подведены в конце октября.