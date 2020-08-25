В Ленинградской области выберут лучших инициативных граждан

В Ленинградской области
более 3 500 инициативных жителей принимают участие в осуществлении местного
самоуправления. В прошлом году для поддержания и поощрения заслуг активных
жителей был организован конкурс на звание лучшего старосты.
В 2020 году правила
отбора были изменены и теперь участвовать в конкурсном отборе, наравне со
старостами, смогут члены общественных советов и представители инициативных
комиссий.
В ходе конкурса будут
выбраны победители в трех номинациях:
- «Лучший староста
Ленинградской области»;
- «Лучший представитель
общественного совета Ленинградской области»;
- «Лучший представитель
инициативной комиссии Ленинградской области».
С 25 августа
администрации районов и городского округа нашего региона начали прием заявок от
соискателей. Вместе с необходимым перечнем документов претенденты представят на
суд жюри презентацию на тему «Я – инициативный гражданин Ленинградской
области». Прием заявок продлится до 9 октября 2020 года включительно.
Конкурсная комиссия, в
состав которой войдут представители органов исполнительной и законодательной
власти, Общественной палаты и Совета муниципальных образований Ленинградской
области, будет оценивать участников по набранным баллам. Присуждать баллы будут
по шести критериям. Среди них: количество проведенных собраний граждан, участие
в деятельности добровольных дружин, содействие органам местного самоуправления
в обеспечении первичных мер пожарной безопасности и многие другие.
Ознакомиться с полными
правилами можно на сайте организатора конкурса «Лучший инициативный гражданин
Ленинградской области» — комитета по
местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской
области. Итоги конкурса будут подведены в конце октября.