В память о расстрелянных жителях

Место
расстрела в 1941 году во время оккупации 16 мирных жителей из Прибытково, Покровки, Мельницы и Воскресенского хорошо
знают местные жители, ведь еще живы очевидцы тех событий.
Так,
по рассказу жителя п. Прибытково Владимира Васильевича Лебедева (он до сих пор
живет в доме на улице Речной, где вместе с родителями встретил Великую
Отечественную войну) в 1941-м году, примерно в сентябре, спустя месяц после
начала оккупации, был убит немецкий часовой. В ответ немцы согнали 160 мужчин
из близлежащих деревень, заставили выкопать ров и расстреляли каждого десятого.
«Когда немцы ушли к зиме (они здесь не жили зимой), всех захороненных в
расстрельном рву в том же 1941 году и выкопали. 15 перезахоронили, а один
остался там лежать – никто не пришёл за ним», – поделился воспоминаниями В.В.
Лебедев с членами сообщества «Мельница – Ганнибаловская деревня» в социальной
сети ВКонтакте.
В этом
году местные жители выступили с инициативой установить на месте расстрела
памятный знак. 1 августа глава администрации Кобринского сельского поселения
Вячеслав Викторович Федорченко вместе с настоятелем Прибытковского храма иереем
Сергием и представителями инициативной группы посетили место расстрела мирных
жителей. Было принято решение установить поминальный крест. Правда, пришлось
это сделать чуть поодаль – место расстрела находится в полосе отвода железной
дороги, поэтому кованый крест установили в стороне. А 28 августа для обозначения места расстрела был создан
символический крест из ограничительной ленты.
Ровно
в полдень 28 августа состоялась служба об усопших на месте расстрела местных
жителей. На поминании присутствовали
родственники расстрелянного Фёдора Ванюшина – его племянница Тамара Ивановна из
п. Высокоключевого, а также жители окрестных мест. Известно имя еще одного из
числа расстрелянных – Александр Финогенов из д. Мельница.
Пришедшие
жители возложили цветы к подножию креста. Теперь на этом месте дважды в год –
на Успение Пресвятой Богородицы и 9 Мая – будет проводиться поминальная служба.