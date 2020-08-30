В память о расстрелянных жителях

Место расстрела в 1941 году во время оккупации 16 мирных жителей из Прибытково, Покровки, Мельницы и Воскресенского хорошо знают местные жители, ведь еще живы очевидцы тех событий.

Так, по рассказу жителя п. Прибытково Владимира Васильевича Лебедева (он до сих пор живет в доме на улице Речной, где вместе с родителями встретил Великую Отечественную войну) в 1941-м году, примерно в сентябре, спустя месяц после начала оккупации, был убит немецкий часовой. В ответ немцы согнали 160 мужчин из близлежащих деревень, заставили выкопать ров и расстреляли каждого десятого. «Когда немцы ушли к зиме (они здесь не жили зимой), всех захороненных в расстрельном рву в том же 1941 году и выкопали. 15 перезахоронили, а один остался там лежать – никто не пришёл за ним», – поделился воспоминаниями В.В. Лебедев с членами сообщества «Мельница – Ганнибаловская деревня» в социальной сети ВКонтакте.

В этом году местные жители выступили с инициативой установить на месте расстрела памятный знак. 1 августа глава администрации Кобринского сельского поселения Вячеслав Викторович Федорченко вместе с настоятелем Прибытковского храма иереем Сергием и представителями инициативной группы посетили место расстрела мирных жителей. Было принято решение установить поминальный крест. Правда, пришлось это сделать чуть поодаль – место расстрела находится в полосе отвода железной дороги, поэтому кованый крест установили в стороне. А 28 августа для обозначения места расстрела был создан символический крест из ограничительной ленты.

Ровно в полдень 28 августа состоялась служба об усопших на месте расстрела местных жителей. На поминании присутствовали родственники расстрелянного Фёдора Ванюшина – его племянница Тамара Ивановна из п. Высокоключевого, а также жители окрестных мест. Известно имя еще одного из числа расстрелянных – Александр Финогенов из д. Мельница.

Пришедшие жители возложили цветы к подножию креста. Теперь на этом месте дважды в год – на Успение Пресвятой Богородицы и 9 Мая – будет проводиться поминальная служба.