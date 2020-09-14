Криминальный мопс

Криминальный мопс

Жительница Гатчины хотела купить на «Авито» щенка. Но вместо этого потеряла 5000 рублей в результате мошеннических действий.

Рубрики : Криминал     14 Sep 2020

33-летняя жительница Аэродрома нашла на сайте «Авито» объявление о продаже щенка породы мопс. Он созвонилась с продавцом, получила фотографии собаки, и продавец потребовал предоплату. Покупательница перешла по ссылке, отправленной ей продавцом, ввела данные своей банковской карты, и с карты списалось 5000 рублей. Однако продавец сообщил, что оплата не прошла: «служба техподдержки» заявила, что необходимо перевести еще 5000 рублей, и ей вернутся 10 тысяч, так как у них на сайте произошел технический сбой.

Переводить вторые 5000 женщина не стала и заявила в полицию о мошенничестве.

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