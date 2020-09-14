Криминальный мопс

33-летняя жительница
Аэродрома нашла на сайте «Авито» объявление о продаже щенка породы мопс. Он
созвонилась с продавцом, получила фотографии собаки, и продавец потребовал
предоплату. Покупательница перешла по ссылке, отправленной ей продавцом, ввела
данные своей банковской карты, и с карты списалось 5000 рублей. Однако продавец
сообщил, что оплата не прошла: «служба техподдержки» заявила, что необходимо
перевести еще 5000 рублей, и ей вернутся 10 тысяч, так как у них на сайте
произошел технический сбой.
Переводить вторые 5000
женщина не стала и заявила в полицию о мошенничестве.