Гатчинцы на VII этнокультурном фестивале

Ингерманландское
подворье Гатчинского муниципального района уже в седьмой раз оформили члены АНО
«Центр культуры ингерманландских финнов «Хатсина» (директор Нина Андреевна
Аниконова). Были представлены традиционные выставки общественной организации
«Калевальские лоскутные панно», созданные Анной Зыковой и Ольгой Зеленковой,
рукоделие мастериц Марии Козыревой и Раисы Кайянен по вышивке и вязанию. А
также новые выставки: «Изделия из льна» мастерицы Маргариты Васильченко и
коллекция финских подзоров Нины Эртэ.
Под
руководством дизайнера Центра культуры «Хатсина» Натальи Коловняковой был
оформлен большой белый шатёр с вывеской «Ингерманладские финны», ей помогали:
Валерий Максименко, Маргарита и Сергей Минины, Николай Кадачников. Ярмарку
ремесленников представляли Элина и Ольга Сойту. Юлия Зеленкова и Лемпи
Аракчеева знакомили всех с костюмами финнов – савокотт и эурямёйсет.
Песней
«Йенька» встретили на финском подворье губернатора Ленинградской области
Александра Юрьевича Дрозденко и делегацию правительства региона. Гостей
познакомили с выставками, с фрагментами фильма «Юханнус-2020». Ингерманландское
подворье также посетили епископ церкви Ингрии Иван Лаптев, глава администрации
Гатчинского района Людмила Николаевна Нещадим, а также другие уважаемые гости.
Мастер-класс
по традиционному финскому виду спорта – метанию сапога организовали Вильё
Адамович Остонен и Валерий Армасович Тойко, председатель «Гатчинского общества
ингерманлансдких финнов «Инкери Сеура».
В
«Параде победителей», в рамках официальной части VII этнокультурного фестиваля
«Россия – созвучие культур», Гатчинский район представлял Вильё Адамович
Остонен – кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, организатор ежегодного
фестиваля народных игр и национальных видов спорта в п. Пудость.
В
концертной программе с песней «Любимый край» на мокшанском языке выступила
уроженка Мордовии Татьяна Ивановна Кувшинова – директор Пудомягского КДЦ.
Представители
татарско-башкирского общества Гатчинского района «Юлдаш» (председатель Ильяс
Норов, заместитель председателя Руслан Касимов) приняли участие в татарском и
башкирском подворьях.
Все
национальные подворья были расположены по периметру площади. Хорошо
просматривалась главная сцена, на которой пели, танцевали лучшие артисты разных
национальностей, проживающих на территории Ленинградской области. В «Городе
мастеров» работали талантливые мастера и мастерицы, каждый желающий мог
научиться различным ремёслам, познать секреты народных умельцев. Торговые
ярмарочные ряды привлекали своими подарками, сувенирами, изделиями.
Солнечная
погода, долгожданные встречи друзей, общение на родном языке, живописные
окрестности – всё это создавало атмосферу хорошего праздничного настроения.
«Россия – созвучие культур» стал самым любимым народным праздником
Ленинградской области. Следующий VIII этнокультурный фестиваль состоится в
Волхове.
Благодарим
администрацию Гатчинского района, главных специалистов администрации Юлию
Александровну Жукову и Дину Игоревну Никулину, которые сопровождали гатчинскую
делегацию, за комфортабельный автобус и помощь в организационной работе.
Пресс-служба АНО ЦКИФ «Хатсина»