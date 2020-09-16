Гатчинцы на VII этнокультурном фестивале

Ингерманландское подворье Гатчинского муниципального района уже в седьмой раз оформили члены АНО «Центр культуры ингерманландских финнов «Хатсина» (директор Нина Андреевна Аниконова). Были представлены традиционные выставки общественной организации «Калевальские лоскутные панно», созданные Анной Зыковой и Ольгой Зеленковой, рукоделие мастериц Марии Козыревой и Раисы Кайянен по вышивке и вязанию. А также новые выставки: «Изделия из льна» мастерицы Маргариты Васильченко и коллекция финских подзоров Нины Эртэ.

Под руководством дизайнера Центра культуры «Хатсина» Натальи Коловняковой был оформлен большой белый шатёр с вывеской «Ингерманладские финны», ей помогали: Валерий Максименко, Маргарита и Сергей Минины, Николай Кадачников. Ярмарку ремесленников представляли Элина и Ольга Сойту. Юлия Зеленкова и Лемпи Аракчеева знакомили всех с костюмами финнов – савокотт и эурямёйсет.

Песней «Йенька» встретили на финском подворье губернатора Ленинградской области Александра Юрьевича Дрозденко и делегацию правительства региона. Гостей познакомили с выставками, с фрагментами фильма «Юханнус-2020». Ингерманландское подворье также посетили епископ церкви Ингрии Иван Лаптев, глава администрации Гатчинского района Людмила Николаевна Нещадим, а также другие уважаемые гости.

Мастер-класс по традиционному финскому виду спорта – метанию сапога организовали Вильё Адамович Остонен и Валерий Армасович Тойко, председатель «Гатчинского общества ингерманлансдких финнов «Инкери Сеура».

В «Параде победителей», в рамках официальной части VII этнокультурного фестиваля «Россия – созвучие культур», Гатчинский район представлял Вильё Адамович Остонен – кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, организатор ежегодного фестиваля народных игр и национальных видов спорта в п. Пудость.

В концертной программе с песней «Любимый край» на мокшанском языке выступила уроженка Мордовии Татьяна Ивановна Кувшинова – директор Пудомягского КДЦ.

Представители татарско-башкирского общества Гатчинского района «Юлдаш» (председатель Ильяс Норов, заместитель председателя Руслан Касимов) приняли участие в татарском и башкирском подворьях.

Все национальные подворья были расположены по периметру площади. Хорошо просматривалась главная сцена, на которой пели, танцевали лучшие артисты разных национальностей, проживающих на территории Ленинградской области. В «Городе мастеров» работали талантливые мастера и мастерицы, каждый желающий мог научиться различным ремёслам, познать секреты народных умельцев. Торговые ярмарочные ряды привлекали своими подарками, сувенирами, изделиями.

Солнечная погода, долгожданные встречи друзей, общение на родном языке, живописные окрестности – всё это создавало атмосферу хорошего праздничного настроения. «Россия – созвучие культур» стал самым любимым народным праздником Ленинградской области. Следующий VIII этнокультурный фестиваль состоится в Волхове.

Благодарим администрацию Гатчинского района, главных специалистов администрации Юлию Александровну Жукову и Дину Игоревну Никулину, которые сопровождали гатчинскую делегацию, за комфортабельный автобус и помощь в организационной работе.

Пресс-служба АНО ЦКИФ «Хатсина»