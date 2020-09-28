«Уроки технологии» от Натальи Косьянковской

Квилтинг областного масштаба

- Эта идея возникла у меня три года назад, когда я поняла, что пора начать передавать свои знания и умения кому-то ещё, - говорит Наталья Косьянковская. - К сожалению, Ленинградская область обделена коллективами лоскутного шитья, не считая нашей квилт-студии «Гатчина» и клуба «Штучка» в Сосновом Бору. При этом у нас в Гатчине каждые два года проходит один из самых знаковых фестивалей лоскутного шитья «Лукоморье», собирающий мастеров со всей России.

В 2017 году в нашем регионе открылся областной Дом народного творчества, и Наталья Юрьевна предложила организовать при нём курсы подготовки педагогов лоскутного шитья для учреждений культуры и образовательных учреждений Ленинградской области.

- У меня набралась группа из пятнадцати человек, которым я предоставила полный курс обучения лоскутному шитью, включая педагогические навыки, - рассказывает Наталья Юрьевна. - Условие было таким: в процессе обучения женщины должны создать свой коллектив лоскутного шитья. В итоге на наши занятия в Санкт-Петербурге рукодельницы привозили не только свои работы, но и работы своих учеников.

Важным этапом этого первого курса стало изготовление лоскутного одеяла, в котором было представлено около семидесяти блоков, сделанных с помощью самых разных техник шитья.

- Это одеяло послужило своего рода учебным пособием, - говорит Наталья Косьянковская. - При этом оно выглядело как самое настоящее лоскутное одеяло «от бабушки» - то, что мы и пропагандируем. После окончания первого курса мы сделали передвижную выставку ученических работ, которая была показана во всех районах Ленинградской области, начиная с Гатчины. На ней были представлены пятнадцать лоскутных одеял со всей Ленинградской области.

На следующий первый курс 2019 года набралось уже двадцать семь человек, которые начали сразу с арт-квилта — сюжетной композиции. Кстати, те, кто закончил двухгодичные курсы, получили не только сертификат об окончании курсов от Дома народного творчества, но и лицензию на право преподавания лоскутного шитья в учреждениях дополнительного образования.

Как объяснила Наталья Косьянковская, нынешняя выставка «Уроки технологии» в ЦИТе - тоже передвижная: после Гатчины она поедет по всем районам Ленинградской области. На ней представлены работы учениц второго года обучения и некоторых первокурсниц, изучающих арт-квилт.

- Основная идея была такой — выполнить девять квадратов по девяти технологиям квилта, которые мы успели изучить, и соединить их в одно панно для учебного класса, - говорит Наталья Юрьевна. - На каждом таком квадратике отрабатывались законы цвета и композиции, которые проходили на втором году обучения, и использовалась определённая швейная технология.

От «пиццы» до ляпочихи

На выставке «Уроки технологии» представлены самые разнообразные техники лоскутного шитья — от относительно простых до сложных. Это, к примеру, разные способы аппликации, среди которых — так называемая «пицца» (лоскуты ткани раскладываются в несколько слоев на основу, сверху покрываются сеткой или органзой и прострачиваются).

«Ложный витраж» - еще один вид аппликации, в котором фрагменты плотной ткани (драп или мебельная ткань) накладываются на плотную темную тканевую основу, создавая эффект витража. Это абсолютно ручная работа, в которой все элементы закрепляются с помощью подчеркнуто фактурных стежков.

А вот старинная деревенская техника с забавным названием «ляпочиха». Изделия, выполненные в этой технике, - объёмные, тёплые и очень приятные на ощупь. Они делаются из нарезанных на полоски лоскутков, которые пришиваются посредине к ткани-основе. Общий вид композиции зависит не только от мастерства рукодельницы, но и от того, как поведет себя ткань.

Еще одна не менее фактурная техника — синель, когда вместе сшиваются несколько слоев материала. Верхние слои ткани разрезаются ножницами, а потом разлохмачиваются. В итоге получается бархатистая, «плюшевая», ковровая поверхность изделия.

Техник лоскутного шитья на выставке представлено очень много. При этом каждая из них всегда связана с очень трудоемкой, кропотливой, но интересной работой. Мастерице требуется не только вдохновение и художественный вкус, но и безграничное терпение, не говоря уже о любви к рукоделию, свойственной почти каждой женщине.

Ещё одно любопытное наблюдение: чем-то эти лоскутные экспонаты напоминают масляную живопись: издалека видишь всю композицию в целом, а вблизи изучаешь подробности, разглядывая каждый лоскуток, каждый стежок или приём мастера.

Выставка лоскутного шитья «Уроки технологии» продлится в галерее Центра информационных технологий в Гатчине до конца сентября. Адрес: ул. Рощинская, д.8.

Юлия Лысанюк