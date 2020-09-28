«Уроки технологии» от Натальи Косьянковской

Квилтинг областного масштаба
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Эта идея возникла у меня три года назад, когда я поняла, что пора начать
передавать свои знания и умения кому-то ещё, - говорит Наталья Косьянковская. -
К сожалению, Ленинградская область обделена коллективами лоскутного шитья, не
считая нашей квилт-студии «Гатчина» и клуба «Штучка» в Сосновом Бору. При этом
у нас в Гатчине каждые два года проходит один из самых знаковых фестивалей
лоскутного шитья «Лукоморье», собирающий мастеров со всей России.
В
2017 году в нашем регионе открылся областной Дом народного творчества, и
Наталья Юрьевна предложила организовать при нём курсы подготовки педагогов
лоскутного шитья для учреждений культуры и образовательных учреждений
Ленинградской области.
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У меня набралась группа из пятнадцати человек, которым я предоставила полный
курс обучения лоскутному шитью, включая педагогические навыки, - рассказывает
Наталья Юрьевна. - Условие было таким: в процессе обучения женщины должны
создать свой коллектив лоскутного шитья. В итоге на наши занятия в
Санкт-Петербурге рукодельницы привозили не только свои работы, но и работы
своих учеников.
Важным
этапом этого первого курса стало изготовление лоскутного одеяла, в котором было
представлено около семидесяти блоков, сделанных с помощью самых разных техник
шитья.
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Это одеяло послужило своего рода учебным пособием, - говорит Наталья
Косьянковская. - При этом оно выглядело как самое настоящее лоскутное одеяло
«от бабушки» - то, что мы и пропагандируем. После окончания первого курса мы
сделали передвижную выставку ученических работ, которая была показана во всех
районах Ленинградской области, начиная с Гатчины. На ней были представлены пятнадцать
лоскутных одеял со всей Ленинградской области.
На
следующий первый курс 2019 года набралось уже двадцать семь человек, которые
начали сразу с арт-квилта — сюжетной композиции. Кстати, те, кто закончил двухгодичные курсы, получили
не только сертификат об окончании курсов от Дома народного творчества, но и
лицензию на право преподавания лоскутного шитья в учреждениях дополнительного
образования.
Как
объяснила Наталья Косьянковская, нынешняя выставка «Уроки технологии» в ЦИТе -
тоже передвижная: после Гатчины она поедет по всем районам Ленинградской
области. На ней представлены работы учениц второго года обучения и некоторых
первокурсниц, изучающих арт-квилт.
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Основная идея была такой — выполнить девять квадратов по девяти технологиям
квилта, которые мы успели изучить, и соединить их в одно панно для учебного
класса, - говорит Наталья Юрьевна. - На каждом таком квадратике отрабатывались
законы цвета и композиции, которые проходили на втором году обучения, и
использовалась определённая швейная технология.
От
«пиццы» до ляпочихи
На
выставке «Уроки технологии» представлены самые разнообразные техники лоскутного
шитья — от относительно простых до сложных. Это, к примеру, разные способы
аппликации, среди которых — так называемая «пицца» (лоскуты ткани раскладываются
в несколько слоев на основу, сверху покрываются сеткой или органзой и
прострачиваются).
«Ложный
витраж» - еще один вид аппликации, в котором фрагменты плотной ткани (драп или
мебельная ткань) накладываются на плотную темную тканевую основу, создавая
эффект витража. Это абсолютно ручная работа, в которой все элементы
закрепляются с помощью подчеркнуто фактурных стежков.
А
вот старинная деревенская техника с забавным названием «ляпочиха». Изделия,
выполненные в этой технике, - объёмные, тёплые и очень приятные на ощупь. Они
делаются из нарезанных на полоски лоскутков, которые пришиваются посредине к
ткани-основе. Общий вид композиции зависит не только от мастерства
рукодельницы, но и от того, как поведет себя ткань.
Еще
одна не менее фактурная техника — синель, когда вместе сшиваются несколько
слоев материала. Верхние слои ткани разрезаются ножницами, а потом
разлохмачиваются. В итоге получается бархатистая, «плюшевая», ковровая
поверхность изделия.
Техник
лоскутного шитья на выставке представлено очень много. При этом каждая из них всегда связана с очень
трудоемкой, кропотливой, но интересной работой. Мастерице требуется не только
вдохновение и художественный вкус, но и безграничное терпение, не говоря уже о
любви к рукоделию, свойственной почти каждой женщине.
Ещё
одно любопытное наблюдение: чем-то эти лоскутные экспонаты напоминают масляную
живопись: издалека видишь всю композицию в целом, а вблизи изучаешь
подробности, разглядывая каждый лоскуток, каждый стежок или приём мастера.
Выставка
лоскутного шитья «Уроки технологии» продлится в галерее Центра информационных
технологий в Гатчине до конца сентября. Адрес: ул. Рощинская, д.8.
Юлия
Лысанюк