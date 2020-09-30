«Зелёный город» – Гатчина

На фестивальной площадке
гатчинцы познакомились с важными общественными проектами, которые существуют,
благодаря инициативам небезразличных жителей, и получили возможность влиться в
их ряды.
Замечательно, что в
«Зеленый город» приходили семьями, поэтому самые первые и самые активные
участники фестиваля – родители с малышами. Для них, уже по традиции, была
организована игровая зона с экологическим подтекстом. Удивляла полетом фантазии
выставка поделок из бросового материала «Две жизни отходов», восхищало шоу
мыльных пузырей.
Взрослые и дети отважно
проходили точки квеста по самым зеленым местам города, боролись за призы,
активно участвовали в «Битве мнений», узнавали что-то для себя новое.
Гатчинцы узнали о проекте
«Котошеф» - это обучающая платформа для неравнодушных людей, которая поможет
внести свой вклад в решение проблемы бездомных кошек.
Участники проекта «Лепта»
провели акцию по приему зимних курток и пуховиков. Всем, кто принес старую
верхнюю зимнюю одежду, выдали купоны, которыми можно воспользоваться во всех
магазинах «Лепта».
Праздник длился целый
день. Все желающие могли абсолютно бесплатно принять участие в мастер-классах.
«Школа скорочтения» учила мастерить колокольчики из стаканчиков, Школа третьего
возраста – картины в технике кинусайго, проект «Дарю Добро» – росписи
деревянных фигурок, фонд «Открытые сердца» – шкатулки и вазочки из пластиковых
бутылок.
Мастер-классы
пользовались большой популярностью. Активный горожанин Эдуард Хохлов обучал
плетению браслетов из прочного шнура, студия «Рукодельница» – плетению
декоративного шнура, а мастерская макраме – плетению брелка в технике макраме.
Приятно было получать
подарки от друзей фестиваля. Например, игра-бродилка «Эко Ёжик» - это подарок
от компании «Эко-Точка» команде «Раздельного Сбора» для того, чтобы акции по
сбору вторсырья проходили интереснее и веселее.
Фестиваль был организован
при поддержке Комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской
области. Организатор экофестиваля – инициативная группа «Раздельный Сбор в
Гатчине».
Благодаря прекрасной
осенней погоде, интересному общению и солнечным улыбкам организаторов,
волонтеров и участников действа, на площадке «Юность» царила атмосфера радости
и творчества. Общими усилиями «Зеленый город» получился яркий и веселый.