«Зелёный город» – Гатчина

На фестивальной площадке гатчинцы познакомились с важными общественными проектами, которые существуют, благодаря инициативам небезразличных жителей, и получили возможность влиться в их ряды.

Замечательно, что в «Зеленый город» приходили семьями, поэтому самые первые и самые активные участники фестиваля – родители с малышами. Для них, уже по традиции, была организована игровая зона с экологическим подтекстом. Удивляла полетом фантазии выставка поделок из бросового материала «Две жизни отходов», восхищало шоу мыльных пузырей.

Взрослые и дети отважно проходили точки квеста по самым зеленым местам города, боролись за призы, активно участвовали в «Битве мнений», узнавали что-то для себя новое.

Гатчинцы узнали о проекте «Котошеф» - это обучающая платформа для неравнодушных людей, которая поможет внести свой вклад в решение проблемы бездомных кошек.

Участники проекта «Лепта» провели акцию по приему зимних курток и пуховиков. Всем, кто принес старую верхнюю зимнюю одежду, выдали купоны, которыми можно воспользоваться во всех магазинах «Лепта».

Праздник длился целый день. Все желающие могли абсолютно бесплатно принять участие в мастер-классах. «Школа скорочтения» учила мастерить колокольчики из стаканчиков, Школа третьего возраста – картины в технике кинусайго, проект «Дарю Добро» – росписи деревянных фигурок, фонд «Открытые сердца» – шкатулки и вазочки из пластиковых бутылок.

Мастер-классы пользовались большой популярностью. Активный горожанин Эдуард Хохлов обучал плетению браслетов из прочного шнура, студия «Рукодельница» – плетению декоративного шнура, а мастерская макраме – плетению брелка в технике макраме.

Приятно было получать подарки от друзей фестиваля. Например, игра-бродилка «Эко Ёжик» - это подарок от компании «Эко-Точка» команде «Раздельного Сбора» для того, чтобы акции по сбору вторсырья проходили интереснее и веселее.

Фестиваль был организован при поддержке Комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области. Организатор экофестиваля – инициативная группа «Раздельный Сбор в Гатчине».

Благодаря прекрасной осенней погоде, интересному общению и солнечным улыбкам организаторов, волонтеров и участников действа, на площадке «Юность» царила атмосфера радости и творчества. Общими усилиями «Зеленый город» получился яркий и веселый.



