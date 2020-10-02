Перестаньте финансировать мошенников!

Каждый день в гатчинской полиции регистрируются заявления о мошенничествах, совершенных с помощью интернет-технологий и банковских карт. Излюбленная тема мошенников – заставить человека взять кредит и перевести деньги злоумышленникам. Как ни странно, такая схема срабатывает с гражданами любого возраста и даже занимающими ответственные должности.

Люди, как под гипнозом, послушно выполняют инструкции мошенников, даже не пытаясь проверять информацию в банке или советоваться с родственниками и знакомыми. Причем вся процедура может длиться не один день: жертву атакуют телефонными звонками с разных номеров. Как правило, это стационарные московские номера. Злоумышленники, представляющиеся службой безопасности банка, нагнетают обстановку, пугают, давят на психику, убеждая никому ничего не говорить и действовать быстро. Человеку внушают: на его имя неизвестные пытаются взять кредит. В деле замешаны банковские служащие, поэтому в банк информацию передавать ни в коем случае нельзя! «Вы сейчас возьмете кредит, переведете деньги на некие счета, мы отследим преступников – и все вам вернем».

В итоге человек, точно зомбированный, действует по указке преступников – и, мало того, что лишается своих кровных, он еще берет банковские кредиты, зачастую не один крупный (это сложно), а несколько помельче. Деньги уходят мошенникам, потерпевший остается банковским должником. Не хочешь испортить свою кредитную историю – плати.

Как ни странно, ни один из потерпевших не задумался: почему от него требуют взять кредит, допустим, в Сбербанке, а деньги перевести в «Тинькофф Банк»? И где хоть какие-то гарантии? Всё – в телефонных разговорах, ни одного подтверждающего документа.

По мелочи людей «разводят» на «Авито». Сам сайт теперь каждый раз при входе выдает инструкцию о том, как проявить бдительность, как надо и как не надо делать, чтобы не стать жертвой аферистов. Бесполезно. Продавцы и покупатели, пользующиеся «Авито», упорно переходят по присланным мошенниками ссылкам, вводят данные своих банковских карт, связываются с «посредниками» – и вместо прибыли получают убытки. Притом, что на «Авито» и на «Юле» давно разработана система безопасной сделки, когда покупатель оформляет покупку и оплачивает товар и пересылку, а продавец получает деньги на свою карту только после получения товара покупателем. Не надо ничего изобретать – все продумано и проверено. Но нет! Пользователи не ищут легких путей – они идут в обход всех этих безопасных систем и в результате только теряют.

За один день – 21-го сентября – в УМВД России по Гатчинскому району поступило несколько заявлений от обманутых граждан.

Обратилась 24-летняя жительница Меньково, продававшая на «Авито» коленный протез. Ей позвонил неизвестный, договорился о цене, после чего девушка перешла по присланной ей электронной ссылке, где ввела данные свое банковской карты для получения оплаты. Но вместо этого с ее карты списались 6000 рублей.

62-летнему жителю Гатчины позвонила женщина, представившаяся сотрудником банка, и заявила, что с его банковским счетом происходят мошеннические действия. Действия действительно произошли. Звонившая обманом завладела данными банковской карты пенсионера, с которой потом исчезло 25000 рублей. Злоумышленники названивали потерпевшему с 13 разных московских номеров.

Гатчинскую пенсионерку обманули на 180 тысяч рублей. Позвонил очередной «сотрудник банка» и сказал, что с ее сберкнижки кто-то пытается снять все имеющиеся средства. Чтобы не лишиться сбережений, нужно самой их снять и перевести на безопасный счет. Пенсионерка сняла 183 тысячи рублей, отправилась на Въезд и через банкомат другого банка положила все деньги на указанный злоумышленником счет.

25-го сентября в дежурную часть поступило заявление от предпринимателя, который накануне заказал на сайте «Авито» арматуру – 2,5 тонны на сумму 60 тысяч рублей. Заказал через посредника по имени Артем. На следующий день груз пришел. Покупатель в присутствии водителя, доставившего товар, перевел этому Артему на карту всю сумму за арматуру. Оплата прошла. После этого телефон Артема отключился и больше не включался. Водитель сообщил, что на счет организации денежные средства не поступали, посредник Артем ему не знаком, и груз без оплаты он не отдаст. С тем и был. Предприниматель понес ущерб на 60 тысяч рублей.

В тот же день в гатчинскую полицию обратилась 68-летняя жительница Сиверского. Ее обманули с помощью многоходовой комбинации на несколько сотен тысяч. Позвонила с московского номера женщина, представилась сотрудником службы безопасности банка, но названия банка не уточнила. Сообщила, что с карты пенсионерки Сбербанка пытаются снять денежные средства. При этом «сотрудница службы безопасности» предложила сделать защиту карты. Пенсионерка, недолго думая, сообщила ей номер карты, после чего «сотрудница» сказала, что все ее деньги находятся в банке «Восточный».

Спустя некоторое время пенсионерке снова позвонили. Мужчина, представившийся Дмитрием Владимировичем Парфеновым – сотрудником службы безопасности банка «Восточный» сообщил, что деньги могут быть похищены. В связи с чем необходимо их снять и положить на счет в банке «Тинькофф». Пенсионерка, следуя указаниям Парфенова, сняла свои 404 тысячи рублей и положила на счет в «Тинькофф».

Но этого мошенникам показалось мало. На следующий день ей вновь позвонил Парфенов и заявил, что договорился со Сбербанком о выдаче ей кредита, чтобы мошенники не смогли ее в этом опередить! Женщина пошла в банк и оформила кредит на сумму 317 тысяч рублей. Деньги, по указанию преступников, перевела на счет банка «Тинькофф». Ущерб составил 721000 рублей.

86-летний житель поселка Сиверский стал жертвой аналогичного мошенничества. Ему также позвонил «сотрудник службы безопасности», сообщил, что в банке завелись мошенники и их необходимо выявить. Для этого надо снять все имеющиеся деньги и положить их на безопасный счет, сохранив все чеки. На следующий день пенсионер снял 115 тысяч рублей и по указанию звонившего мужчины перевел деньги в салоне сотовой связи на «Киви-кошелек». Произошло это …в феврале месяце. До сих пор пенсионер в полицию не обращался, потому что думал, что деньги вернут – неизвестный мужчина от имени сотрудника банка продолжает звонить и просит перевести еще денег. Блажен, кто верует – тепло ему на свете.

По фактам краж с банковских счетов и мошенничеств возбуждены уголовные дела.