С 19 по 25 ноября – в дни проведения кинопраздника – на официальном сайте кинофестиваля www.likfest.ru, в официальных группах социальных сетей «ВКонтакте» и Instagram, на канале YouTube будут транслироваться творческие встречи и выступления гостей и участников XXVI Российского кинофестиваля «Литература и кино». Гатчинский зритель также сможет «побывать» на любимом и долгожданном кинофоруме посредством просмотра телеканала «Ореол47».

Онлайн-формат кинофестиваля обусловлен нахождением Гатчинского района в «красной» зоне, где запрещены массовые мероприятия.

«Для нас, как и для наших зрителей, онлайн-формат – это новая форма организации фестиваля, – говорит генеральный директор Фонда «Российский кинофестиваль «Литература и кино» Анна Моденова. – Но мы считаем, что именно она должна дать нашему кинофоруму с богатой историей и сложившимися традициями толчок к внедрению новых идей и задумок. К тому же, именно онлайн-формат позволит в сотни раз увеличить число наших зрителей – ведь кинозал вмещает в себя только 600 человек, а мероприятия кинофестиваля в Интернете и по телевидению смогут посмотреть тысячи зрителей, в независимости от их местонахождения, здоровья, возможностей, в том числе финансовых, ведь все трансляции будут бесплатными».

Фильмы конкурсного показа XXVI Российского кинофестиваля «Литература и кино» в этом году смогут посмотреть только члены жюри, зрители смогут увидеть эти фильмы в рамках специального показа на фестивале следующего года.

Творческие встречи, выступления, обращения признанных мастеров российского кинематографа и начинающих актёров, режиссёров, писателей и поэтов в настоящее время готовятся к трансляции.

Кроме того, в рамках кинофестиваля пройдёт ряд онлайн-мероприятий в реальном времени в формате круглых столов, которые будут интересны не только зрителям, но журналистам и кинокритикам.