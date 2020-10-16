Названы лучшие народные фотографы

Названы лучшие народные фотографы

14 октября завершился фотоконкурс Всероссийской переписи населения. Из более чем 2,5 тысячи фото, поступивших на конкурс от пользователей соцсетей, были выбраны 10 самых ярких и красивых. Победителем и обладателем главного приза — 50 тысяч рублей — стал участник с ником «Мичийээнэ» из Республики Саха (Якутия). За лучшие работы жители России голосовали на сайте переписи www.strana2020.ru и в соцсетях. Окончательные итоги подвели члены жюри.

Рубрики : Общество     16 Oct 2020

Фотоконкурс «Страна в объективе» стартовал 30 июня. Его цель — необычно, ярко и эмоционально рассказать о нашей стране в авторских фотоработах. За три месяца это смогли сделать жители 71 региона России: они поделились своими оригинальными снимками в соцсетях с хештегом #фотоконкурс_перепись и получили шанс на денежный приз. И конечно, высокую оценку зрителей.

Фотоконкурс проходил в трех номинациях.

«Покажи страну ВиПиНу» — красивые виды родного города, района или села и окрестностей с изображением талисмана переписи ВиПиНа. 

«Храним традиции» — изображения ярких образов жителей в национальной одежде, фото блюд национальной кухни, обрядов и праздников.

«Семейный альбом» — снимки с несколькими поколениями семьи, где видны родственная близость и теплые отношения людей разных возрастов: родителей и детей, бабушек и внуков.

Поскольку фотоконкурс народный, делать снимки можно было на любую камеру, даже простого смартфона. Главное, чтобы они были исполнены с  желанием и со вкусом, а также были авторскими. Ну и, конечно, соответствовали тематике конкурса.

30 сентября завершился прием работ: после модерации к участию было допущено 2289 снимков. Лучшие из них определялись в два этапа: с помощью зрительского голосования на сайте переписи определялся шорт-лист работ в каждой номинации, а затем проходило голосование жюри. В него вошли представители организаторов конкурса — Росстата, Медиаофиса Всероссийской переписи населения, «Дорожного радио», а также ИД «Коммерсантъ».

Фото, занявшие призовые места:

Номинация «Покажи страну ВиПиНу»:

• первое место. #Lissa Ирина, Мурманская область — https://www.strana2020.ru/contest/photo/works/CFkallsMQiY/;

• второе место. Оксана, Омская область — https://www.strana2020.ru/contest/photo/works/CEVicmEpD7H/;

• третье место. Светлана Беспалова (Лана), Иркутская область — https://www.strana2020.ru/contest/photo/works/CFrsNfgnckP/.

Номинация «Семейный альбом»:

• первое место. NataliKosh, Пензенская область — https://www.strana2020.ru/contest/photo/works/CFOyBnGnj_S/;

• второе место. ant_omsk_foto, Омская область — https://www.strana2020.ru/contest/photo/works/CFo3dk2BclY/;

• третье место. Галчонок, Смоленская область — https://www.strana2020.ru/contest/photo/works/CCeTpHzJuRX/.

Номинация «Храним традиции»:

• первое место. SYNARUAZO, Республика Алтай — https://www.strana2020.ru/contest/photo/works/CFqJX2JIr80/;

• второе место. ART_AIRAT, Республика Башкортостан — https://www.strana2020.ru/contest/photo/works/CFudYPrjch2/;

• третье место. Михаил Кормин, Санкт-Петербург и Ленинградская область — https://www.strana2020.ru/contest/photo/works/BzVFQn8gwkm/.

Жюри определило и обладателя Гран-при фотоконкурса — премии 50 тысяч рублей. Победителем стал участник Мичийээнэ из Республики Саха (Якутия) — https://www.strana2020.ru/contest/photo/works/CFmfCqlA9MU. Призеров в каждой номинации также ждут премии 25, 15 и 10 тысяч рублей в зависимости от занятого места. Кроме того, авторы лучших фото получат электронные дипломы.

Фотоконкурс «Страна в объективе» стал действительно народным — в нем приняли участие жители почти всех регионов России.  Регионы-лидеры по количеству присланных работ: Омская область (279), Белгородская область (202), Республика Саха (Якутия) (112), Ульяновская область (110), Брянская область (107).

Наибольшее число фотографий получено в номинации «Покажи страну ВиПиНу» — 1278. С небольшим отставанием идет номинация «Храним традиции» — 918 фотографий. В номинации «Семейный альбом» 457 работ.

Итоги конкурса опубликованы на сайте strana2020.ru и на официальных страницах переписи в социальных сетях. Посмотреть фотографии участников и призеров можно по адресу https://www.strana2020.ru/contest/photo/works/.

 

Фото Мичийээнэ

 

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