Названы лучшие народные фотографы

Фотоконкурс «Страна в объективе» стартовал 30 июня. Его цель — необычно, ярко и эмоционально рассказать о нашей стране в авторских фотоработах. За три месяца это смогли сделать жители 71 региона России: они поделились своими оригинальными снимками в соцсетях с хештегом #фотоконкурс_перепись и получили шанс на денежный приз. И конечно, высокую оценку зрителей.

Фотоконкурс проходил в трех номинациях.

«Покажи страну ВиПиНу» — красивые виды родного города, района или села и окрестностей с изображением талисмана переписи ВиПиНа.

«Храним традиции» — изображения ярких образов жителей в национальной одежде, фото блюд национальной кухни, обрядов и праздников.

«Семейный альбом» — снимки с несколькими поколениями семьи, где видны родственная близость и теплые отношения людей разных возрастов: родителей и детей, бабушек и внуков.

Поскольку фотоконкурс народный, делать снимки можно было на любую камеру, даже простого смартфона. Главное, чтобы они были исполнены с желанием и со вкусом, а также были авторскими. Ну и, конечно, соответствовали тематике конкурса.

30 сентября завершился прием работ: после модерации к участию было допущено 2289 снимков. Лучшие из них определялись в два этапа: с помощью зрительского голосования на сайте переписи определялся шорт-лист работ в каждой номинации, а затем проходило голосование жюри. В него вошли представители организаторов конкурса — Росстата, Медиаофиса Всероссийской переписи населения, «Дорожного радио», а также ИД «Коммерсантъ».

Фото, занявшие призовые места:

Номинация «Покажи страну ВиПиНу»:

• первое место. #Lissa Ирина, Мурманская область — https://www.strana2020.ru/contest/photo/works/CFkallsMQiY/;

• второе место. Оксана, Омская область — https://www.strana2020.ru/contest/photo/works/CEVicmEpD7H/;

• третье место. Светлана Беспалова (Лана), Иркутская область — https://www.strana2020.ru/contest/photo/works/CFrsNfgnckP/.

Номинация «Семейный альбом»:

• первое место. NataliKosh, Пензенская область — https://www.strana2020.ru/contest/photo/works/CFOyBnGnj_S/;

• второе место. ant_omsk_foto, Омская область — https://www.strana2020.ru/contest/photo/works/CFo3dk2BclY/;

• третье место. Галчонок, Смоленская область — https://www.strana2020.ru/contest/photo/works/CCeTpHzJuRX/.

Номинация «Храним традиции»:

• первое место. SYNARUAZO, Республика Алтай — https://www.strana2020.ru/contest/photo/works/CFqJX2JIr80/;

• второе место. ART_AIRAT, Республика Башкортостан — https://www.strana2020.ru/contest/photo/works/CFudYPrjch2/;

• третье место. Михаил Кормин, Санкт-Петербург и Ленинградская область — https://www.strana2020.ru/contest/photo/works/BzVFQn8gwkm/.

Жюри определило и обладателя Гран-при фотоконкурса — премии 50 тысяч рублей. Победителем стал участник Мичийээнэ из Республики Саха (Якутия) — https://www.strana2020.ru/contest/photo/works/CFmfCqlA9MU. Призеров в каждой номинации также ждут премии 25, 15 и 10 тысяч рублей в зависимости от занятого места. Кроме того, авторы лучших фото получат электронные дипломы.

Фотоконкурс «Страна в объективе» стал действительно народным — в нем приняли участие жители почти всех регионов России. Регионы-лидеры по количеству присланных работ: Омская область (279), Белгородская область (202), Республика Саха (Якутия) (112), Ульяновская область (110), Брянская область (107).

Наибольшее число фотографий получено в номинации «Покажи страну ВиПиНу» — 1278. С небольшим отставанием идет номинация «Храним традиции» — 918 фотографий. В номинации «Семейный альбом» 457 работ.

Итоги конкурса опубликованы на сайте strana2020.ru и на официальных страницах переписи в социальных сетях. Посмотреть фотографии участников и призеров можно по адресу https://www.strana2020.ru/contest/photo/works/.

Фото Мичийээнэ