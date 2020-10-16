Названы лучшие народные фотографы

Фотоконкурс «Страна в объективе» стартовал 30 июня. Его цель —
необычно, ярко и эмоционально рассказать о нашей стране в авторских
фотоработах. За три месяца это смогли сделать жители 71 региона России: они
поделились своими оригинальными снимками в соцсетях с хештегом
#фотоконкурс_перепись и получили шанс на денежный приз. И конечно, высокую оценку
зрителей.
Фотоконкурс проходил в трех номинациях.
«Покажи страну ВиПиНу» — красивые виды родного города, района
или села и окрестностей с изображением талисмана переписи ВиПиНа.
«Храним традиции» — изображения ярких образов жителей в
национальной одежде, фото блюд национальной кухни, обрядов и праздников.
«Семейный альбом» — снимки с несколькими поколениями семьи, где
видны родственная близость и теплые отношения людей разных возрастов: родителей
и детей, бабушек и внуков.
Поскольку фотоконкурс народный, делать снимки можно было на
любую камеру, даже простого смартфона. Главное, чтобы они были исполнены с желанием и со вкусом, а также были
авторскими. Ну и, конечно, соответствовали тематике конкурса.
30 сентября завершился прием работ: после модерации к участию
было допущено 2289 снимков. Лучшие из них определялись в два этапа: с помощью
зрительского голосования на сайте переписи определялся шорт-лист работ в каждой
номинации, а затем проходило голосование жюри. В него вошли представители
организаторов конкурса — Росстата, Медиаофиса Всероссийской переписи населения,
«Дорожного радио», а также ИД «Коммерсантъ».
Фото, занявшие призовые места:
Номинация «Покажи страну
ВиПиНу»:
•
первое место. #Lissa Ирина, Мурманская область — https://www.strana2020.ru/contest/photo/works/CFkallsMQiY/;
•
второе место. Оксана, Омская область — https://www.strana2020.ru/contest/photo/works/CEVicmEpD7H/;
•
третье место. Светлана Беспалова (Лана), Иркутская область — https://www.strana2020.ru/contest/photo/works/CFrsNfgnckP/.
Номинация «Семейный альбом»:
•
первое место. NataliKosh, Пензенская область — https://www.strana2020.ru/contest/photo/works/CFOyBnGnj_S/;
•
второе место. ant_omsk_foto, Омская область — https://www.strana2020.ru/contest/photo/works/CFo3dk2BclY/;
•
третье место. Галчонок, Смоленская область — https://www.strana2020.ru/contest/photo/works/CCeTpHzJuRX/.
Номинация «Храним традиции»:
•
первое место. SYNARUAZO, Республика Алтай — https://www.strana2020.ru/contest/photo/works/CFqJX2JIr80/;
•
второе место. ART_AIRAT, Республика Башкортостан — https://www.strana2020.ru/contest/photo/works/CFudYPrjch2/;
•
третье место. Михаил Кормин, Санкт-Петербург и Ленинградская область — https://www.strana2020.ru/contest/photo/works/BzVFQn8gwkm/.
Жюри определило и обладателя Гран-при фотоконкурса — премии
50 тысяч рублей. Победителем стал участник Мичийээнэ из Республики Саха
(Якутия) — https://www.strana2020.ru/contest/photo/works/CFmfCqlA9MU. Призеров в каждой номинации также
ждут премии 25, 15 и 10 тысяч рублей в зависимости от занятого места.
Кроме того, авторы лучших фото получат электронные дипломы.
Фотоконкурс «Страна в объективе» стал действительно народным — в
нем приняли участие жители почти всех регионов России. Регионы-лидеры по количеству присланных работ:
Омская область (279), Белгородская область (202), Республика Саха (Якутия)
(112), Ульяновская область (110), Брянская область (107).
Наибольшее число фотографий получено в номинации «Покажи страну
ВиПиНу» — 1278. С небольшим отставанием идет номинация «Храним традиции» — 918
фотографий. В номинации «Семейный альбом» 457 работ.
Итоги конкурса опубликованы на сайте strana2020.ru и на официальных страницах
переписи в социальных сетях. Посмотреть фотографии участников и призеров можно
по адресу https://www.strana2020.ru/contest/photo/works/.
Фото Мичийээнэ