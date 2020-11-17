К Новому году – новая квартира

Почетную миссию по вручению сертификата выполнила глава районной администрации Людмила Нещадим.

Лидия Алексеевна родилась в Ленинграде 1 апреля 1939 года. Из блокадного города была эвакуирована вместе с семьей в Новосибирскую область. Вернувшись в Ленинград, семья узнала, что их квартира уже занята. Ее маме, как железнодорожнице, выделили комнату в поселке Пудость, куда они и переехали, как оказалось, на долгие годы. Сама Лидия Алексеевна более 20 лет проработала кассиром дальнего следования на Варшавском вокзале в Ленинграде. После выхода на пенсию помогала воспитывать внуков, которых у нее пятеро, уже появился первый правнук. Лидия Алексеевна активно занимается общественной работой, возглавляя общество блокадников в Пудостьском поселении.

Всю жизнь она прожила в доме по улице 4-ая Тяговая, построенном для сотрудников железной дороги. В доме отсутствуют элементарные удобства, воду приходилось носить из речки. Как рассказала глава администрации Пудостьского поселения Елена Иваева, дом, переданный в муниципальную собственность, был признан аварийным после 2017 года, поэтому не попал в первую программу расселения аварийного жилья. Тем не менее, Лидия Алексеевна, как житель блокадного Ленинграда, имела право на улучшение жилищных условий по специальной программе, действующей по указу президента России Владимира Путина, по предоставлению ветеранам Великой Отечественной войны, нуждающимся в улучшении жилищных условий, жилых помещений.

Лидия Алексеевна написала соответствующее заявление и предоставила в местную администрацию необходимый пакет документов. Средства в размере более 2 млн рублей на приобретение жилого помещения были выделены из федерального и областного бюджетов. Сегодня Лидия Алексеевна вместе с семьей занимается выбором жилья в поселке Пудость и планирует встретить Новый год уже в новой квартире.

- С большим удовольствием вручаю вам сертификат. Низкий поклон за ваш трудовой жизненный путь, - сказала Людмила Нещадим.

Лидия Алексеевна поблагодарила за помощь и пригласила всех на новоселье.





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