Продление экотропы в поселке Сиверский

В рамках проекта «Сиверская – дачная столица», реализуемого Сиверской автономной некоммерческой организацией развития социальных программ «Планета добра» при поддержке Комитета по туризму Ленинградской области, были разработаны и протестированы пешеходные маршруты «Сиверская – дачная столица» и «Сиверская – русская Швейцария», которые включают экотропу.

На состоявшемся в «Школе жизни» совещании было принято решение о сотрудничестве двух коллективов в расширении и развитии экотропы, продлении её по берегу реки Оредеж в обе стороны и увеличении продолжительности маршрута с 3 до 5 км.

В совещании приняли участие заместитель главы администрации Сиверского поселения Марина Дозморова и ведущий специалист социального сектора администрации Евгения Калинина, краевед Андрей Бурлаков. Все говорили о важности развития экологического туризма в Сиверском поселении.

21 ноября волонтеры, сотрудники администрации и активисты «Планеты добра» обследовали берег реки Оредеж на предмет продления экотропы, также собрали мусор, подняли наверх к дороге упавшие на тропу ветки, отметили деревья, необходимые для обследования на предмет вырубки. Совместная деятельность началась. Работы много, волонтеры, присоединяйтесь!!!

Источник: https://vk.com/seniorschoolsiv