Продление экотропы в поселке Сиверский

В рамках проекта
«Сиверская – дачная столица», реализуемого Сиверской автономной некоммерческой
организацией развития социальных программ «Планета добра» при поддержке
Комитета по туризму Ленинградской области, были разработаны и протестированы
пешеходные маршруты «Сиверская – дачная столица» и «Сиверская – русская
Швейцария», которые включают экотропу.
На состоявшемся в «Школе
жизни» совещании было принято решение о сотрудничестве двух коллективов в
расширении и развитии экотропы, продлении её по берегу реки Оредеж в обе
стороны и увеличении продолжительности маршрута с 3 до 5 км.
В совещании
приняли участие заместитель главы администрации Сиверского поселения Марина Дозморова и
ведущий специалист социального сектора администрации Евгения Калинина,
краевед Андрей Бурлаков. Все говорили о важности развития экологического
туризма в Сиверском поселении.
21 ноября волонтеры, сотрудники администрации и активисты «Планеты добра» обследовали берег реки Оредеж на предмет продления экотропы, также собрали мусор, подняли наверх к дороге упавшие на тропу ветки, отметили деревья, необходимые для обследования на предмет вырубки. Совместная деятельность началась. Работы много, волонтеры, присоединяйтесь!!!
Источник: https://vk.com/seniorschoolsiv