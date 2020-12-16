Посильная помощь от каждого!

Посильная помощь от каждого!

Нынешний год проходит по всей стране под негласным девизом «посильная помощь от каждого». Пандемия коронавирусной инфекции сплотила нас, не зависимо от должностей, социального статуса и возраста. Многие из нас в той или иной степени стали волонтерами.

Рубрики : По зову сердца     16 Dec 2020

В Гатчинском районе первыми на помощь пришли волонтеры со стажем – члены благотворительного фонда «Благо Дари», фонда многодетных матерей, опекунов и одиноких матерей «Теплый дом» и другие общественные организации. Они стали доставлять продукты и лекарства одиноко проживающим пенсионерам и инвалидам, помогать семьям с детьми. Для нуждающихся жителей Гатчины и района была и остается актуальной любая помощь – продукты, горячее питание, теплая одежда, душевный разговор и поддержка, а также различные бесплатные мероприятия для детей.

В этот сложный период проявил свою социальную ответственность бизнес – и небольшие предприятия, и крупные компании. Они работают адресно, и об их работе можно судить по благодарностям, которые поступают и от медиков, и от простых жителей.

Большой вклад в помощь гатчинским врачам и медсестрам оказали члены партии «Единая Россия». Весной во время первой волны пандемии, когда в больницах не хватало элементарных средств защиты, депутат областного парламента Людмила Тептина передала в подарок больнице почти две тысячи медицинских масок, три тысячи пар медицинских перчаток, дезсредства, локтевые дозаторы для дезинфицирующих средств. А ее коллега - депутат Сергей Коняев приобрел стиральную машину, кулеры и запас питьевой воды для Сиверской больницы, переоборудованной под ковидный госпиталь.

Для жителей Гатчинского района, оказавшихся в трудной жизненной ситуации из-за пандемии, открыта горячая телефонная линия партии «Единая Россия». Она работает с весны. Жители, особенно старшего поколения, обращаются с просьбами приобрести продукты, лекарства, помочь решить бытовые вопросы. И ни одно обращение не остается без внимания. Так было и весной, и продолжается сегодня. Так, недавно депутаты Александр Русских, Людмила Тептина и гатчинский предприниматель, координатор проекта «Детский спорт» Антон Вересов закупили очередную партию продуктовых наборов, которые вместе с волонтерами и депутатами города Гатчины доставили нуждающимся. Юные волонтеры из штаба «Единой России» раздавали защитные маски на улицах горда и района. Сергей Коняев передал в Сиверскую больницу очередную партию питьевой воды и МФУ. Члены регионального отделения партии приобрели топливные карты общим номиналом в 55 тысяч литров бензина для врачей, которые используют свой личный транспорт для выезда к больным на дом.

Новый вирус – коварен и невидим. Ученые пока не нашли точного ответа на вопрос, как с ним можно справиться без каких-либо последствий для организма, кому повезет переболеть в легкой форме, а кому придется узнать, что такое аппарат ИВЛ. Поэтому сегодня так важно беречь свое здоровье, а также по мере сил помогать тем, кто в этом нуждается.

Ирина Хрусталёва

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