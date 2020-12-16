Посильная помощь от каждого!

В Гатчинском районе первыми на помощь пришли волонтеры со стажем – члены благотворительного фонда «Благо Дари», фонда многодетных матерей, опекунов и одиноких матерей «Теплый дом» и другие общественные организации. Они стали доставлять продукты и лекарства одиноко проживающим пенсионерам и инвалидам, помогать семьям с детьми. Для нуждающихся жителей Гатчины и района была и остается актуальной любая помощь – продукты, горячее питание, теплая одежда, душевный разговор и поддержка, а также различные бесплатные мероприятия для детей.

В этот сложный период проявил свою социальную ответственность бизнес – и небольшие предприятия, и крупные компании. Они работают адресно, и об их работе можно судить по благодарностям, которые поступают и от медиков, и от простых жителей.

Большой вклад в помощь гатчинским врачам и медсестрам оказали члены партии «Единая Россия». Весной во время первой волны пандемии, когда в больницах не хватало элементарных средств защиты, депутат областного парламента Людмила Тептина передала в подарок больнице почти две тысячи медицинских масок, три тысячи пар медицинских перчаток, дезсредства, локтевые дозаторы для дезинфицирующих средств. А ее коллега - депутат Сергей Коняев приобрел стиральную машину, кулеры и запас питьевой воды для Сиверской больницы, переоборудованной под ковидный госпиталь.

Для жителей Гатчинского района, оказавшихся в трудной жизненной ситуации из-за пандемии, открыта горячая телефонная линия партии «Единая Россия». Она работает с весны. Жители, особенно старшего поколения, обращаются с просьбами приобрести продукты, лекарства, помочь решить бытовые вопросы. И ни одно обращение не остается без внимания. Так было и весной, и продолжается сегодня. Так, недавно депутаты Александр Русских, Людмила Тептина и гатчинский предприниматель, координатор проекта «Детский спорт» Антон Вересов закупили очередную партию продуктовых наборов, которые вместе с волонтерами и депутатами города Гатчины доставили нуждающимся. Юные волонтеры из штаба «Единой России» раздавали защитные маски на улицах горда и района. Сергей Коняев передал в Сиверскую больницу очередную партию питьевой воды и МФУ. Члены регионального отделения партии приобрели топливные карты общим номиналом в 55 тысяч литров бензина для врачей, которые используют свой личный транспорт для выезда к больным на дом.

Новый вирус – коварен и невидим. Ученые пока не нашли точного ответа на вопрос, как с ним можно справиться без каких-либо последствий для организма, кому повезет переболеть в легкой форме, а кому придется узнать, что такое аппарат ИВЛ. Поэтому сегодня так важно беречь свое здоровье, а также по мере сил помогать тем, кто в этом нуждается.

Ирина Хрусталёва