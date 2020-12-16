Посильная помощь от каждого!

В
Гатчинском районе первыми на помощь пришли волонтеры со стажем – члены
благотворительного фонда «Благо Дари», фонда многодетных матерей, опекунов и
одиноких матерей «Теплый дом» и другие общественные организации. Они стали
доставлять продукты и лекарства одиноко проживающим пенсионерам и инвалидам,
помогать семьям с детьми. Для нуждающихся жителей Гатчины и района была и
остается актуальной любая помощь – продукты, горячее питание, теплая одежда,
душевный разговор и поддержка, а также различные бесплатные мероприятия для
детей.
В
этот сложный период проявил свою социальную ответственность бизнес – и небольшие
предприятия, и крупные компании. Они работают адресно, и об их работе можно
судить по благодарностям, которые поступают и от медиков, и от простых жителей.
Большой
вклад в помощь гатчинским врачам и медсестрам оказали члены партии «Единая
Россия». Весной во время первой волны пандемии, когда в больницах не хватало
элементарных средств защиты, депутат областного парламента Людмила Тептина
передала в подарок больнице почти две тысячи медицинских масок, три тысячи пар
медицинских перчаток, дезсредства, локтевые дозаторы для дезинфицирующих
средств. А ее коллега - депутат Сергей Коняев приобрел стиральную машину,
кулеры и запас питьевой воды для Сиверской больницы, переоборудованной под
ковидный госпиталь.
Для
жителей Гатчинского района, оказавшихся в трудной жизненной ситуации из-за
пандемии, открыта горячая телефонная линия партии «Единая Россия». Она работает
с весны. Жители, особенно старшего поколения, обращаются с просьбами приобрести
продукты, лекарства, помочь решить бытовые вопросы. И ни одно обращение не
остается без внимания. Так было и весной, и продолжается сегодня. Так, недавно депутаты
Александр Русских, Людмила Тептина и гатчинский предприниматель, координатор
проекта «Детский спорт» Антон Вересов закупили очередную партию продуктовых
наборов, которые вместе с волонтерами и депутатами города Гатчины
доставили нуждающимся. Юные волонтеры из штаба «Единой России» раздавали защитные
маски на улицах горда и района. Сергей Коняев передал в Сиверскую больницу
очередную партию питьевой воды и МФУ. Члены регионального отделения партии
приобрели топливные карты общим номиналом в 55 тысяч литров бензина для врачей,
которые используют свой личный транспорт для выезда к больным на дом.
Новый
вирус – коварен и невидим. Ученые пока не нашли точного ответа на вопрос, как с
ним можно справиться без каких-либо последствий для организма, кому повезет
переболеть в легкой форме, а кому придется узнать, что такое аппарат ИВЛ.
Поэтому сегодня так важно беречь свое здоровье, а также по мере сил помогать
тем, кто в этом нуждается.
Ирина Хрусталёва