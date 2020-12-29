Александр Дрозденко: «Мы сохранили ведущие отрасли»

Александр Дрозденко отметил, что своевременно принятые решения позволили удержать на плаву ведущие отрасли экономики, в том числе благодаря системе «светофор». По ней регион разделили на зоны, и в зависимости от степени распространения коронавирусной инфекции вводились те или иные ограничения.

- Это позволило еще весной сохранить ведущие отрасли – промышленность, строительство, сельское хозяйство, которые являются локомотивом всей экономики Ленинградской области, - сказал Александр Дрозденко.

В результате, на первое декабря 2020 года индекс промышленного производства в регионе (основной индекс, по которому оценивается экономика) составил 98,8 %. К концу текущего года планируется, что он достигнет 99,9 – 100,1 %. По основным отраслям экономики, в том числе машиностроению, металлообработке, Ленинградская область выросла к уровню прошлого года. Обрабатывающие производства, добыча полезных ископаемых, работа иных промышленных предприятий – выше 100 %, агропромышленный комплекс – рост 1,5-2 %.

Но есть и отрасли, которые снизили свои показатели. Как ни странно, это жилищно-коммунальное хозяйство, чей уровень составил 95 % к уровню 2019 года.

Инвестиции в основной капитал региона составляют 90 % к уровню прошлого года, но речь не идет о падении показателей. В 2020 году в регион было привлечено инвестиций даже больше, чем в 2019 году, но их уровень оценивается по мере ввода объектов в эксплуатацию. Сегодня общий портфель инвестиций Ленинградской области составляет более 3 трлн рублей или около 25 % от объема всех российских инвестиций на ближайшие пять лет.

Что касается поддержки жителей региона, то в Ленинградской области было выплачено около 2 млрд рублей в виде пособий тем, кто потерял работу. С начала пандемии трудоустроились уже 22,5 тысячи человек, в том числе и на общественные работы. Наш регион единственный в стране, кто ввел оплату труда за эту работу в размере двух МРОТ, а не одного, как в других субъектах страны.