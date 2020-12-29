Александр Дрозденко: «Мы сохранили ведущие отрасли»

Александр
Дрозденко отметил, что своевременно принятые решения позволили удержать на
плаву ведущие отрасли экономики, в том числе благодаря системе «светофор». По
ней регион разделили на зоны, и в зависимости от степени распространения
коронавирусной инфекции вводились те или иные ограничения.
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Это позволило еще весной сохранить ведущие отрасли – промышленность,
строительство, сельское хозяйство, которые являются локомотивом всей экономики
Ленинградской области, - сказал Александр Дрозденко.
В
результате, на первое декабря 2020 года индекс промышленного производства в
регионе (основной индекс, по которому оценивается экономика) составил 98,8 %. К
концу текущего года планируется, что он достигнет 99,9 – 100,1 %. По основным
отраслям экономики, в том числе машиностроению, металлообработке, Ленинградская
область выросла к уровню прошлого года. Обрабатывающие производства, добыча
полезных ископаемых, работа иных промышленных предприятий – выше 100 %,
агропромышленный комплекс – рост 1,5-2 %.
Но
есть и отрасли, которые снизили свои показатели. Как ни странно, это
жилищно-коммунальное хозяйство, чей уровень составил 95 % к уровню 2019 года.
Инвестиции
в основной капитал региона составляют 90 % к уровню прошлого года, но речь не
идет о падении показателей. В 2020 году в регион было привлечено инвестиций
даже больше, чем в 2019 году, но их уровень оценивается по мере ввода объектов
в эксплуатацию. Сегодня общий портфель инвестиций Ленинградской области
составляет более 3 трлн рублей или около 25 % от объема всех российских инвестиций
на ближайшие пять лет.
Что
касается поддержки жителей региона, то в Ленинградской области было выплачено
около 2 млрд рублей в виде пособий тем, кто потерял работу. С начала пандемии
трудоустроились уже 22,5 тысячи человек, в том числе и на общественные работы.
Наш регион единственный в стране, кто ввел оплату труда за эту работу в размере
двух МРОТ, а не одного, как в других субъектах страны.