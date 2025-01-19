Президентская библиотека – к юбилею художника Валентина Серова
19 января 2025 года исполняется 160 лет со дня рождения знаменитого русского художника Валентина Серова.
Одному из самых известных живописцев Серебряного века посвящён новый раздел масштабной электронной коллекции «Россия в лицах» на портале Президентской библиотеки.
Валентин Серов родился в Петербурге в 1865 году. Его отец Александр Серов был музыкальным критиком и композитором, мать Валентина Серова (Бергман) – пианисткой и первой женщиной-композитором в России. После смерти отца шестилетний мальчик с матерью переехали в Германию. Молодая пианистка, увлечённая музыкой и своей карьерой, уделяла ребёнку мало времени. Однако она рано заметила его художественный талант и отдала сына на обучение к немецкому граверу Карлу Кёппингу. Позже учителем 9-летнего Серова стал молодой художник Илья Репин.
В 1880 году Серов с рекомендательным письмом от Репина поехал в Санкт-Петербург и поступил в Императорскую Академию художеств. Однако через пять лет ушёл из неё, так как хотел работать самостоятельно.
Успех и признание критиков и публики Валентину Серову принесли картины «Девочка с персиками» и «Девушка, освещённая солнцем», которые были показаны на выставке Товарищества передвижных художественных выставок в 1888 году. Живописную манеру художника и смешение жанров портрета, пейзажа и интерьера высоко оценили импрессионисты.
Картину «Девушка, освещённая солнцем» (1888) Серов считал самой значительной своей работой. Художник давно мечтал написать портрет в саду, где играют солнце и тень листвы. Он говорил: «В нынешнем веке пишут всё тяжёлое, ничего отрадного. Я хочу, хочу отрадного и буду писать только отрадное». Работа над полотном шла три месяца. Натурщицей выступила двоюродная сестра художника Мария Симонович.
Серов всегда много работал над портретами, в том числе заказными. Он писал своих современников: крестьян и аристократов, двух императоров, Александра III и Николая II, членов царской семьи, коллег-художников и знаменитых балерин – Анну Павлову и Иду Рубинштейн. Автор около полутора сотен портретов, сам Серов между тем говорил: «Я не портретист. Я просто художник».
После раскола Товарищества передвижных художественных выставок Валентин Серов, Исаак Левитан, Виктор Васнецов и некоторые другие художники покинули его состав. Когда в 1898 году появилось новое объединение художников «Мир искусства», Серов вошёл в эту группу. Он занимался организацией выставок, искал деньги на выпуск журнала «Мир искусства». С оцифрованными копиями номеров издания можно ознакомиться в электронных читальных залах Президентской библиотеки, расположенных на территории России и за рубежом.
После смерти Павла Третьякова, известного мецената и коллекционера произведений русского изобразительного искусства, Валентина Серова избрали членом совета Третьяковской галереи, которым он оставался до самой смерти.
С 1898 по 1909 год художник преподавал в Московской школе живописи, ваяния и зодчества, где руководил натурной мастерской. Многие художники, среди которых Кузьма Петров-Водкин, Павел Кузнецов и Мартирос Сарьян, считали Серова своим главным учителем и наставником.
В 1910-е годы Валентин Серов сотрудничал с театральным деятелем Сергеем Дягилевым на его Русских сезонах – самых известных в мире театральных гастролях, которые с успехом продолжались с 1908 по 1921 год.
В электронной коллекции «Россия в лицах» в разделе «Серов Валентин Александрович (1865–1911)» представлены материалы, рассказывающие о личности художника, его жизни и деятельности. Это такие издания, как «Валентин Александрович Серов: Жизнь и творчество» (1914), автором которого выступил авторитетный историограф русского искусства и архитектуры Игорь Грабарь, «Воспоминания о моём отце Валентине Александровиче Серове» (1947), написанные дочерью Ольгой Серовой, художественный альбом «Солнца России» (1913) и другие. В подборку также включены репродукции малоизвестных работ мастера.