Президентская библиотека – к юбилею художника Валентина Серова

Одному из самых известных живописцев Серебряного века посвящён новый раздел масштабной электронной коллекции «Россия в лицах» на портале Президентской библиотеки.

Валентин Серов родился в Петербурге в 1865 году. Его отец Александр Серов был музыкальным критиком и композитором, мать Валентина Серова (Бергман) – пианисткой и первой женщиной-композитором в России. После смерти отца шестилетний мальчик с матерью переехали в Германию. Молодая пианистка, увлечённая музыкой и своей карьерой, уделяла ребёнку мало времени. Однако она рано заметила его художественный талант и отдала сына на обучение к немецкому граверу Карлу Кёппингу. Позже учителем 9-летнего Серова стал молодой художник Илья Репин.

В 1880 году Серов с рекомендательным письмом от Репина поехал в Санкт-Петербург и поступил в Императорскую Академию художеств. Однако через пять лет ушёл из неё, так как хотел работать самостоятельно.

Успех и признание критиков и публики Валентину Серову принесли картины «Девочка с персиками» и «Девушка, освещённая солнцем», которые были показаны на выставке Товарищества передвижных художественных выставок в 1888 году. Живописную манеру художника и смешение жанров портрета, пейзажа и интерьера высоко оценили импрессионисты.

Картину «Девушка, освещённая солнцем» (1888) Серов считал самой значительной своей работой. Художник давно мечтал написать портрет в саду, где играют солнце и тень листвы. Он говорил: «В нынешнем веке пишут всё тяжёлое, ничего отрадного. Я хочу, хочу отрадного и буду писать только отрадное». Работа над полотном шла три месяца. Натурщицей выступила двоюродная сестра художника Мария Симонович.

Серов всегда много работал над портретами, в том числе заказными. Он писал своих современников: крестьян и аристократов, двух императоров, Александра III и Николая II, членов царской семьи, коллег-художников и знаменитых балерин – Анну Павлову и Иду Рубинштейн. Автор около полутора сотен портретов, сам Серов между тем говорил: «Я не портретист. Я просто художник».

После раскола Товарищества передвижных художественных выставок Валентин Серов, Исаак Левитан, Виктор Васнецов и некоторые другие художники покинули его состав. Когда в 1898 году появилось новое объединение художников «Мир искусства», Серов вошёл в эту группу. Он занимался организацией выставок, искал деньги на выпуск журнала «Мир искусства» . С оцифрованными копиями номеров издания можно ознакомиться в электронных читальных залах Президентской библиотеки , расположенных на территории России и за рубежом.

После смерти Павла Третьякова, известного мецената и коллекционера произведений русского изобразительного искусства, Валентина Серова избрали членом совета Третьяковской галереи, которым он оставался до самой смерти.

С 1898 по 1909 год художник преподавал в Московской школе живописи, ваяния и зодчества, где руководил натурной мастерской. Многие художники, среди которых Кузьма Петров-Водкин, Павел Кузнецов и Мартирос Сарьян, считали Серова своим главным учителем и наставником.

В 1910-е годы Валентин Серов сотрудничал с театральным деятелем Сергеем Дягилевым на его Русских сезонах – самых известных в мире театральных гастролях, которые с успехом продолжались с 1908 по 1921 год.