Правила безопасности во время Крещенских купаний

В связи с погодными условиями и перепадами температур выходить на лёд водоемов крайне опасно для жизни, действуют нормативно-правовые акты «О запрете выхода на лёд», установленные администрациями муниципальных образований. Поэтому не следует забывать о безопасности в этот священный праздник.

Главное управление МЧС России по Ленинградской области убедительно просит жителей соблюдать меры безопасности во время крещенских купаний:

-купаться только в оборудованных местах;

-категорически запрещено употреблять алкоголь перед купанием;

-нельзя окунаться в прорубь голодным, приём пищи желательно осуществлять не менее чем за час до купания;

-перед окунанием желательно слегка разогреться, для этого можно сделать несколько приседаний и наклонов.

-запрещено купание детей без присмотра родителей или взрослых;

-не разрешается нырять в воду непосредственно со льда;

-следует окунаться не больше, чем на 10-15 секунд;

-при купании необходимо соблюдать очередность погружения и не создавать давку;

-категорически запрещено подъезжать к купели на автотранспорте.

-при спуске в прорубь будьте предельно осторожны, держитесь за перила лестницы.

В этом году 19 января, в воскресенье, в Гатчинском муниципальном округе будет организовано две купели для традиционных крещенских купаний:

Храмовый комплекс в городе Коммунар:

Специально оборудованная купель будет работать для купания 18, 19 и 20 января 2025 года с 09:00 до 20:00.

Рождествено:

Купель расположена по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, с. Рождествено, ул. Музейная, дом 1, карские пещеры в конце парка.

В Гатчине в этом году крещенской купели НЕ будет.

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо вызвать спасателей по телефону 112.

Гатчинское отделение Центра ГИМС ГУ МЧС России по Ленинградской области