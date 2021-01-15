14 лет скрывался от суда – и сел на 9 месяцев

…У одного гражданина, проживающего в поселке Сиверском в частном доме, было два подсобных работника в хозяйстве. В августе 2005-го хозяин уехал отдыхать. Дома осталась его сожительница. А во дворе – незапертый микроавтобус Toyota Hiace с ключами в замке зажигания. Брать машину своим работникам хозяин никогда не разрешал. Однако, вернувшись в конце лета, он обнаружил на участке возле дома побитый микроавтобус. От сожительницы узнал, что на нем покатались работники. Женщина уезжала в другой поселок, вернулась – машины на месте нет. Она – в Сиверское отделение милиции (тогда еще не преобразованной в полицию). Там ей сказали, что автомобиль попал в ДТП. Помощники по хозяйству признались, что угнали «тойоту» ради собственных нужд. Нашлись свидетели и, конечно, участники аварии.

Спустя много лет Валерий К., 1971 года рождения, уроженец Ленинграда, с неполным средним образованием, рассказывал на суде, что в 2005 году он фактически бомжевал, и его взял к себе в работники один житель Сиверской. В тот день они вместе с подельником распивали спиртное на участке возле хозяйского дома. Сам хозяин уехал в отпуск и оставил свой микроавтобус Toyota Hiace во дворе дома – с ключами. Подельник предложил доехать на «тойоте» до кафе в Сиверском.

Валерий сел за руль, товарищ – рядом на пассажирское сиденье. Выгнали машину со двора и направились в сторону кафе. Туда доехали без происшествий. А на обратном пути на Вокзальной улице врезались в жигули. Как рассказал потом свидетель столкновения, из микроавтобуса вышли двое мужчин с признаками алкогольного опьянения, заявили, что машина принадлежит их работодателю – и скрылись. Вскоре после этого в милицию поступило заявление об угоне микроавтобуса. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 166 УК РФ: неправомерное завладение автомобилем группой лиц по предварительному сговору.

Угонщиков изобличили по горячим следам. Они, собственно, и не отпирались. Факт противоправных действий и их последствий был налицо. Через несколько дней вернулся хозяин «тойоты», посмотрел на повреждения. Валерий потом трудился у него бесплатно – отрабатывал ремонт микроавтобуса.

А весной Валерий К. исчез. В апреле 2006 года он был объявлен в розыск. Заочно ему изменили меру пресечения на содержание под стражей. Однако под стражу он попал спустя 14 лет. Все эти годы гражданин К. где-то обретался, непойманный и неузнанный. Пока в феврале 2020 года его не задержали – здесь же, в Гатчинском районе. Через три дня уголовное дело в отношении угонщика было направлено в Гатчинский городской суд.

Суд поставил на обсуждение вопрос о мере пресечения на период судебного разбирательства. Государственный обвинитель настаивал на аресте. Подсудимый просился на подписку, его поддерживал адвокат, мотивируя тем, что гражданин К. не намерен скрываться от суда, имеет место фактического проживания в Дружной Горке и даже работал, правда, без оформления трудовых отношений.

Тем не менее, суд, выслушав стороны, не нашел оснований для изменения меры пресечения: подсудимый остался под стражей. Чтоб не сбежал на следующие полтора десятка лет.

В судебном заседании Валерий К. свою вину признал полностью. Его деяние суд квалифицировал как неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), совершенное группой лиц по предварительному сговору. О том, что похищать машину гражданин К. не собирался, свидетельствуют его действия после совершения преступления: он бросил микроавтобус на месте ДТП и вернулся в дом владельца машины – своего работодателя.

При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, влияние наказания на исправление подсудимого.

Гражданин К. ранее не был судим. Регистрации на территории Российской Федерации у него нет. Он холост и бездетен, не трудоустроен. По месту проживания органами полиции характеризуется удовлетворительно; на учетах у нарколога и психиатра не состоит. Суд учел, что угонщик принял меры, направленные на заглаживание причиненного вреда, возместив потерпевшему материального ущерб. Это обстоятельство, а также признание и раскаяние, смягчило вину. Но заключения избежать не удалось: суд счел необходимым назначить Валерию К. наказание в виде реального лишения свободы, поскольку его исправление и перевоспитание возможны только в условиях изоляции от общества. А положения уголовного закона об освобождении от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности по настоящему делу не подлежат применению, так как гражданин К. целых 14 лет находился в розыске – то есть уклонялся от суда.

В итоге Гатчинский городской суд признал Валерия К. виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на девять месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Процессуальные издержки – средства на выплату вознаграждения защитнику за участие в уголовном судопроизводстве в сумме 3750 рублей решено взыскать с осужденного в доход государства.



