Горнолыжные курорты Ленинградской области - в тройке лучших по стране

По результатам экспертной оценки Аналитического агентства ТурСтат, любители зимнего активного отдыха отмечают высокое качество лыжных трасс 47 региона, их доступность и безопасность.
«Развитая
инфраструктура, удобное расположение, красивая природа, высокий уровень
обслуживания, и широкий спектр предоставляемых услуг ежегодно привлекают в
Ленинградскую область тысячи любителей активного отдыха», — отметили в комитете
по культуре и туризму Ленинградской области.
Напомним,
что на территории Ленинградской области расположено 7 горнолыжных курортов — в
Приозерском, Всеволожском и Ломоносовском районах. Все они соответствуют
мировым стандартам индустрии туризма и могут конкурировать по своим
характеристикам с зарубежными.