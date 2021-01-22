Горнолыжные курорты Ленинградской области - в тройке лучших по стране

По результатам экспертной оценки Аналитического агентства ТурСтат, любители зимнего активного отдыха отмечают высокое качество лыжных трасс 47 региона, их доступность и безопасность.

«Развитая инфраструктура, удобное расположение, красивая природа, высокий уровень обслуживания, и широкий спектр предоставляемых услуг ежегодно привлекают в Ленинградскую область тысячи любителей активного отдыха», — отметили в комитете по культуре и туризму Ленинградской области.

Напомним, что на территории Ленинградской области расположено 7 горнолыжных курортов — в Приозерском, Всеволожском и Ломоносовском районах. Все они соответствуют мировым стандартам индустрии туризма и могут конкурировать по своим характеристикам с зарубежными.