«Русская душа» зазвучит в Покровском центре

Духовно-просветительский центр Покровского собора Гатчины приглашает на концерт вокального ансамбля «Русская душа» из Карташевского культурного центра. В программе концерта — ретро (песни 1960-1970-х годов), зимние песни, русские народные песни.
Напомним,
вокальный ансамбль «Русская душа» образовался на базе прославленного коллектива
- Карташевского народного хора ветеранов войны и труда, которым руководит
заслуженный работник культуры Российской Федерации Николай Петунин. В
репертуаре ансамбля – песни военной тематики, народные и лирические песни,
произведения советских и российских композиторов и гатчинских авторов, песни из
кинофильмов и веселые музыкальные композиции.
Концерт
вокального ансамбля «Русская душа» пройдёт в воскресенье, 24 января, начало - в
15 часов.
Также
в духовно-просветительском центре Покровского собора проходит выставка
«Заблудившееся эхо» гатчинского художника Ольги Кадушкиной-Пилипенко. На
выставке представлены произведения графики, живописи, валяния из шерсти.
Выставка работает до 18 февраля.
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