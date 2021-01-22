«Русская душа» зазвучит в Покровском центре

«Русская душа» зазвучит в Покровском центре

Духовно-просветительский центр Покровского собора Гатчины приглашает на концерт вокального ансамбля «Русская душа» из Карташевского культурного центра. В программе концерта — ретро (песни 1960-1970-х годов), зимние песни, русские народные песни.

Рубрики : Культура     22 Jan 2021

Напомним, вокальный ансамбль «Русская душа» образовался на базе прославленного коллектива - Карташевского народного хора ветеранов войны и труда, которым руководит заслуженный работник культуры Российской Федерации Николай Петунин. В репертуаре ансамбля – песни военной тематики, народные и лирические песни, произведения советских и российских композиторов и гатчинских авторов, песни из кинофильмов и веселые музыкальные композиции.

Концерт вокального ансамбля «Русская душа» пройдёт в воскресенье, 24 января, начало - в 15 часов.

 Также в духовно-просветительском центре Покровского собора проходит выставка «Заблудившееся эхо» гатчинского художника Ольги Кадушкиной-Пилипенко. На выставке представлены произведения графики, живописи, валяния из шерсти. Выставка работает до 18 февраля.

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