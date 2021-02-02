Встреча с отцом спустя 80 лет

Церемония перезахоронения павших воинов - это всегда очень волнующая история. Но на этот раз волнения было ещё больше. Это важное событие прошло 27 января, в день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. И это не просто глубоко символично. В последний путь Виктора Иванова проводила его дочь, жительница блокадного Ленинграда.

В этот день у мемориала в Минах присутствовали и другие родственники павшего воина — его внуки и правнучка. С великим волнением, с трудом сдерживая слёзы, внимали они всему происходящему.

Останки уроженца Ленинграда, военного комиссара 486-го стрелкового полка 177-й стрелковой дивизии, входящей в 41-й стрелковый корпус, старшего политрука Виктора Васильевича Иванова 1905 года рождения были обнаружены 15 июля 2019 года поисковиками отряда «Искра» Ленинградской области и «Гром» Владимирской области. Поиски велись в трёх километрах южнее поселка Вырица, на берегу реки Оредеж.

- Сегодня совершилось настоящее чудо: совместными усилиями мы смогли вернуть дочери отца, которого она не видела восемьдесят лет, - говорит командир отряда «Искра» Андрей Клементьев. - И это наша победа, потому что мы не верили до самого конца, что это возможно. Это была обычная поисковая экспедиция, во время которой обычный укол щупа в землю оказался очень удачным, дав свои результаты. И я очень рад, что дочь, наконец, узнает, что её отец всегда был рядом с ней, в этих лесах, что он всё-таки вернулся...

Как говорят сами поисковики, прежде они не сталкивались с подобными случаями в этом районе поиска. Было очевидно, что погибший офицер пользовался большим уважением у своих солдат и сослуживцев. Он был похоронен в красном гробу, что уже удивительно, учитывая тот факт, что войска находились в полном окружении. Люди были измотаны бомбёжками, но они смогли подготовить этот гроб, покрасить его красной краской и похоронить своего офицера по-человечески, с соблюдением всех воинских почестей.

Исходя из этого факта бойцы отряда «Искра» и попытались установить его личность. Поначалу выяснили звание погибшего — по сохранившимся петлицам формы со шпалой капитана и двум нарукавным звёздам, что говорило о том, что он был политработником. В итоге определили, что погибший являлся старшим политруком. Больше никакой информации у поисковиков не было. Но, благодаря огромной удаче и большой работе огромного количества людей, удалось установить его личность и найти родственников. Чтобы подтвердить родство, следственный отдел Гатчины провёл генетическую экспертизу материала, взятого у останков и у предполагаемой дочери бойца – Бэлы Викторовны Тернрос 1930 года рождения. ДНК погибшего и его дочери совпало.

Остатки обмундирования, по которым удалось определить звание бойца, и документы с результатами анализа ДНК торжественно передали дочери Виктора Иванова, Бэле Викторовне в конце траурной церемонии.

Обстоятельства гибели Виктора Васильевича Иванова доподлинно неизвестны. Удалось выяснить, что он сражался на Лужском рубеже в августе-сентябре 1941 года, вместе с тысячами своих боевых товарищей сдерживая наступление многократно превосходящих их сил фашистских захватчиков. В книге «История боевого пути 486-го стрелкового полка» сообщается, что старший политрук Виктор Иванов погиб в начале сентября 1941 года на подступах к посёлку Вырица от прямого попадания снаряда, выпущенного из вражеского танка. Ему было всего 36 лет...

Участие в церемонии перезахоронения приняли также гатчинские кадеты и участники движения «Волонтёры Победы». Словами глубокой благодарности память советского воина почтили представители властей Гатчинского района и Вырицкого поселения, сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области.

- Мы сейчас хороним великого сына советского народа, - подчеркнул глава города Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко. - Виктор Васильевич Иванов состоял в рабоче-крестьянской армии с 1929 года. Известно, что 3 августа 1941 года он со своими товарищами перешёл в контратаку и уничтожил до батальона пехоты фашистов. 9 августа его батальон окружил и уничтожил до батальона пехоты противника и два немецких танка. Да, они вынуждены были отходить — так сложились обстоятельства... Но тогда, на переправе у реки Оредеж, Виктор Иванов спас своих солдат ценой своей жизни. За умелую организацию боев в районе города Луга и свой командирский подвиг он был посмертно представлен к ордену Ленина и награжден орденом Красного Знамени...

Слова благодарности поисковым отрядам, выполняющим такую важную и сложную работу по поиску героев, высказал первый заместитель главы администрации Гатчинского района Сергей Голованов.

- Мы должны знать всех этих бойцов, мы должны их хоронить со всеми воинскими почестями, чтобы это видели наши дети — внуки и правнуки героев, - подчеркнул он.

От имени семьи огромную благодарность всем, кто принимал участие в поисках, выразила правнучка Виктора Иванова, Ксения.

- Для нас, для всей нашей семьи это особенный день, - призналась она. - Мы понимаем, как это важно и очень непросто — соединить тех, кто был найден, с теми, кто живёт сейчас. И я надеюсь, что когда-нибудь все семьи, которые потеряли своих бойцов, обретут их и смогут приходить на их могилы с цветами.

Краткую заупокойную литию о погибшем воине и его соратниках совершил исполнительный директор благотворительного фонда «Православная Детская Миссия имени преподобного Серафима Вырицкого» отец Варнава.

- Мы знаем, что пока жива духовная память, пока молитва идёт из сердца человека к небу, будут обретаться пропавшие без вести солдаты, - так обратился к присутствующим отец Варнава. - Есть удивительная икона Богородицы «Взыскание погибших». Самая великая молитва — это молитва матери, потому что мать молится с болью. А там, где есть боль, где есть страдание, там всегда есть спасение. Господь поставляет перед человеком великую меру. Он говорит, что нет выше той любви, нежели когда человек полагает душу свою за друзей своих. И мы видим воина Виктора, который отдал в мужественном подвиге свою душу, как отдали её многие и многие сыновья и дочери нашей великой многострадальной отчизны... Потому мы сейчас и живём, что кто-то когда-то отдал за нас жизнь.

В этот день старшему политруку Виктору Иванову были отданы все воинские почести. Захоронение его останков прошло под громкие залпы салюта. На укрытую густым еловым лапником могилу легли алые гвоздики.

Вечная память всем героям, отдавшим свою жизнь во имя Жизни на земле...