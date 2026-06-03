Сбер инвестирует в строительство круглогодичного загородного курорта в поселке Громово

Ключевое направление совместной работы — комплексное развитие территории поселка Громово в Приозерском районе Ленинградской области. Проект предполагает создание на берегу Суходольского озера многофункционального загородного кластера. На площади 40,4 га появятся жилая и коттеджная застройки, гостиничный комплекс, SPA, пляж, спортивная инфраструктура, которая будет включать площадки для тенниса, мини-футбола, волейбола, ледовую арену и крытый бассейн.

Концепция пространства базируется на принципах скандинавской архитектуры — лаконичном и функциональном дизайне. Территория будет организована как целостная среда для круглогодичного проживания, отдыха и оздоровления. Ожидается, что комплекс в Громово в перспективе станет точкой притяжения как для гостей пригорода, так и для резидентов.

Общий объем инвестиций в проект составит 10 млрд рублей. Строительство объекта планируют начать во втором полугодии 2026 года, а закончить в IV квартале 2030 года.

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка:

«Развитие внутреннего туризма невозможно без системного благоустройства загородных территорий. Проект в поселке Громово — это конкретный шаг к тому, чтобы отдых в Ленинградской области стал круглогодичным, комфортным и востребованным. Вместе мы планируем создать не просто отдельную инфраструктуру, а полноценную загородную экосистему с гостиницами, SPA, спортивной инфраструктурой и пляжем, доступную в любое время года. Благодаря таким проектам поездки за город становятся для жителей и гостей региона полноценной альтернативой другим российским и зарубежным курортам».

Сергей Моренков, владелец ООО «СКСР НЕДВИЖИМОСТЬ»: