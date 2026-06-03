Русское слово как основа единства

В Гатчинской школе № 12 «Центр образования» состоялся круглый стол «Единство народов – единство страны: роль русского слова в диалоге культур». Масштабное мероприятие объединило представителей органов власти, общественных организаций, духовенства, педагогического сообщества и родительской общественности для обсуждения вопросов сохранения русского языка, укрепления межнационального согласия и развития культурного диалога.

Модератором встречи выступила директор школы № 12 Светлана Максимова. Открывая работу круглого стола, она подчеркнула особую роль русского языка как средства межнационального общения и важнейшего инструмента сохранения культурного единства многонациональной России.

Язык развивается вместе с обществом

В ходе дискуссии участники рассматривали русский язык не только как средство коммуникации, но и как мощный объединяющий фактор, позволяющий представителям разных народов сохранять собственную идентичность, оставаясь частью единого культурного пространства страны.

Первым спикером стала заместитель главы администрации Гатчинского округа по местному самоуправлению и внутренней политике Ольга Мясникова. В своем выступлении она отметила значение русского языка как универсального инструмента взаимопонимания между людьми разных национальностей и культур. Особое внимание было уделено примерам из практической деятельности, когда именно русский язык помогал преодолевать культурные барьеры и находить общий язык представителям различных сообществ.

Продолжила разговор учитель русского языка и литературы Сусанинской школы Александра Сак-Саковская. Она говорила

о значении русской классической литературы в формировании образа России в мире. Произведения Пушкина, Достоевского, Чехова и других классиков продолжают оставаться своеобразными послами русской культуры, знакомя читателей разных стран с духовными и нравственными ценностями русского народа.

Учитель русского языка и литературы Елизаветинской школы Михаил Солонников посвятил свое выступление современной литературе и ее роли в сохранении исторической памяти. Он подчеркнул, что важно знать не только советских авторов, писавших о Великой Отечественной войне, но и современных писателей, которые находят понятный и близкий детям язык для разговора о сложных страницах истории. В качестве примеров были названы книги «Облачный полк» Эдуарда Веркина, «У Лёки боль-шие щёки» Елены Коровиной, «Ворон» и «Пожиратель ищет белую сову» Евгения Рудашевского и другие произведения, помогающие молодому поколению осмыслить события прошлого через судьбы героев и человеческие истории.

Большой интерес вызвало выступление Нины Аниконовой, представляющей Центр культуры ингерманландских финнов «Хатсина». Она рассказала об истории сообщества, традициях народа, развитии национальной культуры и языка. Отдельное внимание уделила тому, как раньше сохранялись и передавались знания финского языка и насколько важно сегодня помнить об этих традициях. Спикер с сожалением отметила, что многие элементы языкового наследия постепенно утрачиваются, что делает вопросы сохранения культурной памяти особенно актуальными.

Особое место в программе заняло выступление настоятеля православного храма Всех Святых города Гатчины отца Александра. Он говорил о духовных основах единства общества, подчеркнув, что уважение к культуре, языку и традициям каждого народа должно сочетаться с общей системой нравственных ценностей. По его мнению, русский язык выступает важным связующим звеном между народами страны, помогая строить диалог на основе взаимного уважения и понимания.

Тему современного состояния русского языка продолжила председатель Родительского совета Гатчинского округа Ирина Бушуева. В центре обсуждения оказались англицизмы, интернет-коммуникация и изменения речевой культуры. Участники говорили о том, насколько стремительно меняется язык под влиянием цифровой среды и какие процессы можно считать естественным развитием языка, а какие требуют особого внимания со стороны общества и системы образования.

Руководитель приемной губернатора Ленинградской области в Гатчинском округе Людмила Сенькина рассказала о вопросах, с которыми жители обращаются в органы власти. Среди них – сохранение русского языка как языка межнационального общения, поддержка культурных инициатив и развитие программ, направленных на укрепление единства многонационального сообщества.

Заместитель руководителя Дома дружбы Ленинградской области Елена Ермолина поделилась опытом реализации проектов, направленных на развитие межкультурного взаимодействия. Она отметила, что современное общество нуждается в создании условий, при которых сохранение родных языков народов России гармонично сочетается с высоким уровнем владения русским языком.

Директор Пудостьской школы Евгения Райцева посвятила свое выступление вопросам популяризации русского языка среди молодежи. Она подчеркнула необходимость поиска новых форм работы с детьми и подростками, использования современных образовательных технологий, творческих проектов и медиаресурсов, способных показать русский язык как живой, интересный и востребованный инструмент общения и самовыражения.

Завершил дискуссионную часть председатель Старообрядческой общины поморского брачного согласия Денис Ермолин. Он отметил, что естественные изменения языка, появление новых слов и заимствований не вызывают у него серьезных опасений, поскольку язык всегда развивается вместе с обществом. При этом особое внимание он уделил проблеме распространения нецензурной брани, подчеркнув недопустимость ее использования в общественном пространстве. Также Денис Сергеевич рассказал о подготовке нового проекта «Словарик», который будет реализован при поддержке администрации Гатчинского округа и направлен на повышение культуры речи и интереса к русскому языку.

Пространство уважительного диалога

После завершения круглого стола участники разошлись по тематическим площадкам, где прошли лекции, мастер-классы и интерактивные занятия для педагогов и школьников.

Для педагогических работников заслуженный учитель Российской Федерации Игорь Смирнов провел лекцию «На каком языке мы говорим», посвященную современным языковым процессам и культуре речи.

Михаил Солонников представил лекцию «Русский язык на грани нервного срыва», в которой затронул вопросы трансформации языка в условиях информационной эпохи.

Лектор Российского общества «Знание» Дарья Полозова познакомила участников с темой «Код отечественной сборки», а учитель русского языка и литературы Гатчинской школы № 9 Светлана Зуева провела занятие «Строки, опаленные войной…», посвященное литературному осмыслению военных событий.

Для школьников были организованы практические и игровые площадки. Учитель начальных классов школы им. императора Александра III Ирина Мирзоянова провела мастер-класс по каллиграфии для учащихся 4–5 классов. Педагог-библиотекарь Вырицкой школы Евгения Тимофеева организовала интерактивное занятие «Код Родины» для обучающихся 5–6 классов. Старшеклассники приняли участие в интеллектуальной игре «Единство народов России», которую провели учитель истории и обществознания Иван Хеорхе и учитель математики и обществознания Виктор Иванов из гимназии им. Ушинского.

Завершилось мероприятие в актовом зале школы, где участники вновь собрались вместе для подведения итогов. Организаторы отметили активное обсуждение и высокий уровень заинтересованности всех присутствующих в поднятых вопросах. Благодарственные письма были вручены педагогам за вклад в развитие межкультурного диалога и популяризацию русского языка.

Праздничную атмосферу финальной части встречи создала хореографическая студия «Солнышко» Гатчинской школы № 8. Их выступление стало красивым завершением насыщенного дня, наполненного серьезными размышлениями, живым общением и новыми идеями.

Подобные встречи помогают не только обсуждать актуальные проблемы, но и совместно искать пути их решения, укрепляя культурные связи и формируя пространство уважительного диалога.

Виктория Ляпочкина