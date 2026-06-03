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Кто останется без света 4 июня в Гатчинском округе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 4 июня 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского округа:

Рубрики:  ЖКХ

04.06.2026 с 09:00 до 17:00 

Сиверское ТУ:

п. Сиверский ул. Военный городок д.2-48; 

ул. Космонавта Титова д.2;

ул. Военный городок - котельная;

 

04.06.2026 с 10.00 до 17.00

Новосветское ТУ:

п. Новый Свет(промзона).