Кто останется без света 4 июня в Гатчинском округе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 4 июня 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского округа:
Рубрики: ЖКХ
04.06.2026 с 09:00 до 17:00
Сиверское ТУ:
п. Сиверский ул. Военный городок д.2-48;
ул. Космонавта Титова д.2;
ул. Военный городок - котельная;
04.06.2026 с 10.00 до 17.00
Новосветское ТУ:
п. Новый Свет(промзона).
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