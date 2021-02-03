Как Гатчинский ТЮЗ спасал Новый год

Новый спектакль, который
показал Гатчинский ТЮЗ в минувшее воскресенье, можно назвать отложенной
премьерой. Новогоднее театрализованное представление «Как спасали Новый год»
тюзовцы подготовили уже к концу декабря, но показать на сцене театра сразу его
не получилось из-за ситуации с коронавирусом.
- Это очень добрый и
весёлый спектакль, и наши актёры готовили его с огромным удовольствием, -
говорит помощник главного режиссёра Юлия Мартынова. - Мы очень соскучились по
нашим маленьким зрителям. В январе мы пытались показывать эту сказку в формате
онлайн, без зрителя, но это совсем другое. Не было того задора, обратной связи,
без которых невозможна хорошая игра. Мы очень рады, что наш новогодний
спектакль наконец-то можно показать детям вживую.
В это воскресенье очередь
за билетами тянулась от кассы через весь холл Центра творчества юных — зрители,
и маленькие и большие, явно соскучились по театральному волшебству. Тем не
менее, зал заполнялся по всем правилам нашего времени - наполовину.
И вот новогоднее
представление началось! Сам сюжет прост и понятен даже самым маленьким: главные
герои сказки Снегурочка и Заяц должны встретиться с Дедом Морозом, чтобы
подарить детям праздник. Только вот удаётся им это далеко не сразу — своего
праздника хочет и лесная волшебница Баба Яга, правда, у неё очень своеобразное
представление о том, как это сделать...
Как рассказала главный
режиссёр Гатчинского ТЮЗа Елена Котельникова, как любая новогодняя сказка, эта
тоже рассказывает о дружбе, силе доброты и любви. Бабе Яге скучно жить, её
никуда не приглашают, и она решает украсть у Деда Мороза мешок с новогодними
подарками, чтобы развлечь себя и своих приятелей... Но не будем раскрывать
интригу до конца. Скажем только, что, как в настоящей хорошей сказке, добро и здесь
обязательно победит зло. И не просто победит, а поможет ему осознать свою
природу и исправиться на радость всем.
В антракте дети с
родителями вышли в холл, где делились впечатлениями по поводу увиденного.
Пятилетней Кате больше всех персонажей понравилась Баба Яга, потому что она
совсем не страшная, а, наоборот, смешная и обаятельная.
- Я знаю, что Зайчик всех
спасёт, и сам спасется, - уверена девочка.
- Очень хороший
спектакль, - говорит бабушка Кати, Светлана Григорьевна. - Мы приходим на все
постановки ТЮЗа. Очень любим наш театр. Он не закрывался совсем даже в
пандемию. Хоть и в малом количестве и онлайн, но спектакли были.
Шестилетнему Егору больше
всего понравился Заяц, который буквально вынужден стать храбрым, спасая Новый
год и выручая своих друзей.
- Приходим в ТЮЗ очень
часто уже со вторым ребёнком, - говорит бабушка Егора, Валентина Егоровна. -
Детские спектакли здесь ставятся, как в прежние времена — добрые, яркие,
поучительные.
- Наш театр жив! -
говорит директор театра Виктория Александрова. - Несмотря на эпидемическую
ситуацию, мы продолжали работать для наших детей — репетировали, показывали
спектакли онлайн, подготовили премьеру новогодней сказки, с успехом показали
спектакль «Победная Гатчина» к дню освобождения Гатчины.
ТЮЗ
приглашает в феврале на детские спектакли:
7 февраля – спектакль
«Царевна-лягушка»,
14 февраля –
«Муха-цокотуха»,
21 февраля – «Кот в
сапогах»,
28 февраля – «Красная
шапочка».
Просьба - покупать билеты
заранее и приходить вовремя, чтобы не задерживать начало спектакля: рассадка
зрителей в зале с соблюдением санитарной дистанции требует определённого
времени!