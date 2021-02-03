Как Гатчинский ТЮЗ спасал Новый год

Новый спектакль, который показал Гатчинский ТЮЗ в минувшее воскресенье, можно назвать отложенной премьерой. Новогоднее театрализованное представление «Как спасали Новый год» тюзовцы подготовили уже к концу декабря, но показать на сцене театра сразу его не получилось из-за ситуации с коронавирусом.

- Это очень добрый и весёлый спектакль, и наши актёры готовили его с огромным удовольствием, - говорит помощник главного режиссёра Юлия Мартынова. - Мы очень соскучились по нашим маленьким зрителям. В январе мы пытались показывать эту сказку в формате онлайн, без зрителя, но это совсем другое. Не было того задора, обратной связи, без которых невозможна хорошая игра. Мы очень рады, что наш новогодний спектакль наконец-то можно показать детям вживую.

В это воскресенье очередь за билетами тянулась от кассы через весь холл Центра творчества юных — зрители, и маленькие и большие, явно соскучились по театральному волшебству. Тем не менее, зал заполнялся по всем правилам нашего времени - наполовину.

И вот новогоднее представление началось! Сам сюжет прост и понятен даже самым маленьким: главные герои сказки Снегурочка и Заяц должны встретиться с Дедом Морозом, чтобы подарить детям праздник. Только вот удаётся им это далеко не сразу — своего праздника хочет и лесная волшебница Баба Яга, правда, у неё очень своеобразное представление о том, как это сделать...

Как рассказала главный режиссёр Гатчинского ТЮЗа Елена Котельникова, как любая новогодняя сказка, эта тоже рассказывает о дружбе, силе доброты и любви. Бабе Яге скучно жить, её никуда не приглашают, и она решает украсть у Деда Мороза мешок с новогодними подарками, чтобы развлечь себя и своих приятелей... Но не будем раскрывать интригу до конца. Скажем только, что, как в настоящей хорошей сказке, добро и здесь обязательно победит зло. И не просто победит, а поможет ему осознать свою природу и исправиться на радость всем.

В антракте дети с родителями вышли в холл, где делились впечатлениями по поводу увиденного. Пятилетней Кате больше всех персонажей понравилась Баба Яга, потому что она совсем не страшная, а, наоборот, смешная и обаятельная.

- Я знаю, что Зайчик всех спасёт, и сам спасется, - уверена девочка.

- Очень хороший спектакль, - говорит бабушка Кати, Светлана Григорьевна. - Мы приходим на все постановки ТЮЗа. Очень любим наш театр. Он не закрывался совсем даже в пандемию. Хоть и в малом количестве и онлайн, но спектакли были.

Шестилетнему Егору больше всего понравился Заяц, который буквально вынужден стать храбрым, спасая Новый год и выручая своих друзей.

- Приходим в ТЮЗ очень часто уже со вторым ребёнком, - говорит бабушка Егора, Валентина Егоровна. - Детские спектакли здесь ставятся, как в прежние времена — добрые, яркие, поучительные.

- Наш театр жив! - говорит директор театра Виктория Александрова. - Несмотря на эпидемическую ситуацию, мы продолжали работать для наших детей — репетировали, показывали спектакли онлайн, подготовили премьеру новогодней сказки, с успехом показали спектакль «Победная Гатчина» к дню освобождения Гатчины.

ТЮЗ приглашает в феврале на детские спектакли:

7 февраля – спектакль «Царевна-лягушка»,

14 февраля – «Муха-цокотуха»,

21 февраля – «Кот в сапогах»,

28 февраля – «Красная шапочка».

Просьба - покупать билеты заранее и приходить вовремя, чтобы не задерживать начало спектакля: рассадка зрителей в зале с соблюдением санитарной дистанции требует определённого времени!



