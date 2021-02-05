Ни одного прокурора без классного чина

299-ю годовщину Гатчинская городская прокуратура встретила во всеоружии: пандемия внесла лишь некоторые корректировки, но принципиально делу не помешала. Все работали активно и по итогам года показали хороший результат.

- В начале периода пандемии мы отменили ряд мероприятий и перенесли их на лето. В целом, вектор плановой работы сместился на второе полугодие, – рассказывает Гатчинский городской прокурор Павел Россоловский. – В 2020 году Гатчинской прокуратурой было выявлено более двух тысяч нарушений законодательства. Большая часть из них – это нарушения прав человека – 1347, в сфере экономики выявлено 530 нарушений, в сфере ЖКХ – 140, экологии – 227. За год прокуратурой принесено более 450 протестов, направлено 288 исков, объявлено 25 предостережений.

- В какой области нарушались права человека?

- На первый план выходят нарушения в сфере здравоохранения и трудового законодательства. Гатчинской прокуратурой восстановлены права медицинских работников на получение стимулирующих выплат, которые были неправомерно занижены.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что 66 медицинским работникам Гатчинской больницы в нарушение требований федерального законодательства был неправильно произведен расчет выплат: общая сумма задолженности за апрель превысила полтора миллиона рублей. Главному врачу Гатчинской КМБ было внесено представление об устранении нарушений закона. В результате деньги медикам выплатили в полном объеме. Вопросы защиты прав медицинских работников находятся под особым контролем органов прокуратуры.

- В чем заключались нарушения трудового законодательства? Задержки зарплаты?

- У «Гатчинской гольф-деревни» была задолженность перед 23 работниками – более 6,5 млн рублей. Прокуратура приняла комплекс мер реагирования, направленных на понуждение работодателя погасить задолженность. Генеральному директору организации внесено представление, в отношении финансового директора, а также юридического лица возбуждены административные дела по фактам нарушения трудового законодательства. В результате принятых мер задолженность перед работниками была полностью погашена.

- Павел Антонович, из года в год мы констатируем рост числа жалоб в прокуратуру. На что больше жаловались граждане в минувшем году?

- В 2020 году в прокуратуру поступило 4008 обращений, на личном приеме руководителями прокуратуры принято 267 человек. Как обычно, на повестке дня вопросы ЖКХ, претензии к управляющим компаниям. Не всегда они обоснованные – зачастую людям трудно разобраться, кто и за что отвечает. Существует много нюансов. Если взять этот пласт, 25-30 % – это разъяснения закона.

Однако были и вопиющие случаи. В октябре в Гатчине неоднократно приостанавливали подачу газа в четырех многоквартирных домах – в связи с тем, что некоторые собственники квартир не заключили договоры о техническом обслуживании газового оборудования. 107 квартир остались без газа, при этом собственники 77 квартир из числа отключенных имели договор о техобслуживании. А в отсутствие технической возможности выборочного отключения квартир филиал был обязан восстановить газоснабжение.

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс, получивший огласку в средствах массовой информации. В связи с выявленными нарушениями Гатчинской прокуратурой в адрес руководителя организации, осуществляющей поставку газа, внесено представление, в отношении директора филиала возбуждено четыре дела об административных правонарушениях по статье 19.1 КоАП РФ, которые рассмотрены, виновное лицо привлечено к административной ответственности.

- Какие нарушения выявлены в сфере экологии?

- Гатчинская прокуратура выявила нарушения в деятельности АО «Управляющая компания по обращению с отходами Ленинградской области». Администрация Большеколпанского поселения с октября 2019 года неоднократно направляла обращения о необходимости обследовать территории Больших и Малых Колпан, Никольского, Париц, Тихковиц, Корписалово, Вакколово, Лядино, Химози, Новых и Старых Черниц, Нового Хинколово и Нового Колена. Через эти населенные пункты проходит федеральная трасса, в связи с чем обустроить в них контейнерные площадки невозможно – необходимо согласие на применение децентрализованного способа накопления отходов. Однако Управляющая компания по обращению с отходами мер не приняла, что создало условия для социальной напряженности: жители не имели возможности беспрепятственно утилизировать мусор.

Мало того, Управляющая компания производила необоснованное начисление за коммунальную услугу по обращению с ТКО для жителей деревень, в которых контейнерные площадки не установлены: Вакколово, Лядино и Новое Колено.

Гатчинской городской прокуратурой генеральному директору АО «УК ЛО» внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, нарушения федерального законодательства устранены.

Также прокуратура выявила нарушения в деятельности Ленинградского НИИСХ «Белогорка»: на принадлежащем институту земельном участке сельскохозяйственного назначения, на территории скотного двора близ деревни Изора образовалась несанкционированная свалка. Благодаря мерам прокурорского реагирования ее ликвидировали.

- Как идет борьба с коррупцией?

- За год в этой сфере выявлено более 100 нарушений. Прокуратурой изучено более 900 нормативно-правовых актов и их проектов, в которых выявлено 64 коррупциогенных фактора. Кроме того, возбуждено девять уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности. За совершение коррупционных преступлений в прошлом году осуждено 10 человек.

Гатчинским городским прокурором утверждено обвинительное заключение в отношении четырех сотрудников полиции, обвиняемых в получении взятки, совершенном группой лиц по предварительному сговору и сопряженном с вымогательством. Четверо сотрудников ППС из Петербурга, находясь в Гатчине при исполнении должностных обязанностей, остановили гражданина, произвели личный досмотр, «пробили» его по базе и выяснили, что он был судим за незаконный оборот наркотических средств. После этого, используя служебное положение, пригрозив подкинуть ему наркотики – еще на один срок, оборотни в погонах потребовали у гражданина взятку в размере 100 000 рублей.

Мужчина согласился, снял с карты деньги, вручил их вымогателям и заявил об этом в прокуратуру. Преступников задержали и полностью изобличили. В настоящее время уголовное дело направлено в Гатчинский городской суд для рассмотрения по существу. За совершение указанного преступления предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до двенадцати лет.

Что касается административной практики. Гатчинская прокуратура выявила нарушения в деятельности Управляющей компании ЖКХ № 1, незаконно заключившей трудовой договор. Нарушения выявлены при проверке исполнения требований закона о защите конкуренции, а также в сфере закупок на оказание услуг по организации общественного питания для детей-сирот со стороны ГИЭФПТ. В деятельности администрации Вырицкого поселения найдены нарушения федерального законодательства в сфере услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: администрация задолжала ООО «БНВ» более 2,5 млн рублей за строительство распределительного газопровода в Вырице.

Надо заметить, что все представления прокуратуры рассмотрены и удовлетворены. Нарушения устранены, виновные привлечены к ответственности.

- Права несовершеннолетних всегда находятся под особым контролем прокуратуры. Какова ситуация в Гатчине – часто ли нарушаются права детей-сирот?

- В 2020 году прокуратурой выявлено 460 фактов нарушений прав несовершеннолетних. Установлено, что в 2020 году в Гатчине было запланировано обеспечить жилыми помещениями 29 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Однако по состоянию на июнь жилье получили лишь пять человек.

В целях недопущения нарушений жилищных прав сирот заместителю главы администрации Гатчинского района было объявлено предостережение. После принятия мер прокурорского реагирования приобретено 26 жилых помещений.

Помимо несовершеннолетних, прокуратура всегда стоит на защите интересов пожилых граждан. В прошлом году 88-летний житель Гатчины обратился в Гатчинскую прокуратуру с просьбой подать в суд заявление об установлении факта родственных отношений. После смерти племянницы пенсионер обращался в нотариальную контору по вопросу принятия наследства, однако нотариус отказал в выдаче свидетельства о праве на наследство по закону, поскольку родственные отношения не подтверждены.

Прокуратура установила, что мать умершей являлась родной сестрой заявителя, но свидетельство о рождении не сохранилось. При этом указанный факт подтверждается документами ЗАГСа Санкт-Петербурга, семейными фотографиями, письмами и поздравительными открытками, а также показаниями свидетелей.

В целях защиты прав и законных интересов пожилого человека Гатчинским городским прокурором в суд направлено заявление об установлении юридического факта – родственных отношений между пенсионером и его племянницей, которое в настоящее время находится на рассмотрении.

- Павел Антонович, Гатчинская прокуратура два года подряд признавалась лучшей в Ленинградской области. Есть шанс победить в третий раз?

- Оценку нашей работе дадут на итоговой коллегии в феврале. Там смотрят на состояние законности на территории в целом: каковы результаты, как они повлияли на жизнь города и района, кому и как мы помогли. Да и работаем мы не ради призовых мест.

Ежегодные достижения – это результат слаженной профессиональной работы нашего коллектива. В Гатчинской прокуратуре стабильный кадровый состав. У нас нет ни одного работника без классного чина – так называемых неаттестованных. Все руководители – советники юстиции, есть четыре младших советника, все остальные – юристы 1 и 2 класса. То есть все руководители – в чине не ниже подполковника, все старшие помощники – не ниже старшего лейтенанта. Это говорит о том, что люди достаточно продолжительное время служат в прокуратуре.

Коллектив на протяжении третьего года работы выкладывается на все 100%. У меня как у руководителя всегда возникают вопросы по службе, но в большинстве своем они решаются. Все делают серьезную работу, за что людям надо сказать спасибо. Весь год работали, не считались с личным временем. Кто-то работал на пределе возможностей, кто-то – за пределами. У нас очень дружный, сплоченный и перспективный коллектив. И я уверен, что в ближайшем будущем люди будут расти.

В заключение нашей встречи поздравляю всех работников прокуратуры с профессиональным праздником! Российская прокуратура уже 299 лет стоит на защите прав и интересов граждан, общества и государства. Самый важный показатель качества нашей работы – это доверие граждан, которое формируется благодаря слаженной работе коллектива прокуратуры. Решение проблемы каждого обратившегося к нам гражданина в конечном итоге приводит к укреплению законности на территории всей нашей страны.