Ленинградская область — среди лучших регионов по качеству жизни

При расчете рейтинга проводится анализ 70 показателей, которые характеризуют основные аспекты качества жизни в регионе, в частности, это уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания, здоровье населения и уровень образования, уровень развития экономики и малого бизнеса и другие.

- Сохранить и улучшить позиции нам помогли своевременно принятые меры поддержки и безусловное выполнение задач, поставленных Президентом России в национальных целях, - прокомментировал результаты рейтинга губернатор Ленинградской области Александра Дрозденко. - Национальные проекты отражают все ключевые направления для повышения качества жизни. С их помощью в Ленинградской области в последние годы ведется масштабное строительство социальной инфраструктуры, современным оборудованием оснащаются наши школы и медицинские учреждения, строятся высокотехнологичные очистные сооружения, обновляются региональные трассы. Несмотря на сложный год, экономическая ситуация в регионе оставалась стабильной, а в малом бизнесе даже отмечается прирост предпринимателей. Уже в марте мы представили первый пакет мер поддержки малого бизнеса. Важно было поддержать и тех жителей, кто остался без дохода, поэтому мы организовали сразу несколько региональных выплат: для семей с детьми, дополнительную денежную поддержку к пособиям по безработице, выплаты самозанятым, индивидуальным предпринимателям, в том числе на их детей.

Как отмечают эксперты, регионы первой десятки, куда вошла Ленинградская область, характеризуются высоким уровнем экономического развития. На них в целом приходится около 40% суммарного ВРП субъектов Федерации, оборота розничной торговли, инвестиций в основной капитал.

Так, по данным за 11 месяцев 2019 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника в Ленинградской области выросла на 2,3% и составила 47360 рублей. По итогам 2020 года индекс промышленного производства на обрабатывающих предприятиях региона достиг уровня 100,2% к аналогичному периоду прошлого года.

Несмотря на работу в условиях ограничительных мер, в прошлом году количество субъектов малого и среднего бизнеса в Ленинградской области увеличилось на 1% и составило 64410, количество средних предприятий выросло на 16% и составило 250, сегодня на них занято 27767 человек – плюс 21% к предыдущему году. Оборот розничной торговли в Ленинградской области в 2020 году вырос на 6,5% по сравнению с предыдущим годом.

При составлении ежегодного рейтинга российских регионов по качеству жизни используются данные Росстата, Минздрава России, Минфина России, Центробанка, другие открытые источники. При составлении рейтинга учтены последние доступные на момент расчета данные – показатели 2019-2020 годов.