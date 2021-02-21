Учебный центр в Новом Учхозе: новейшая техника на вооружении

Сегодня центр в Новом Учхозе – ведущее учебное
заведение в стране по подготовке и переподготовке военнослужащих зенитных
ракетных частей. На данный момент в центре проходят обучение только
представители российских Вооруженных сил. Однако центр всегда готов к приему
иностранных специалистов для обучения работе на современных образцах российской
военной техники. Подготовка зарубежных военных ведется в Новом Учхозе с 1983
года. Последние два потока иностранных специалистов – из Сирии и Китая – были
выпущены в 2019 году. В скором времени ожидается прибытие следующих, из каких
государств – пока не уточняется.
Учебный центр относится к Военной академии воздушно-космической
обороны в Твери. Основная задача – готовить боевые расчеты зенитных ракетных
полков на комплекс С-300 и С-400, а также на систему «Панцирь-С». Именно
поэтому в Новый Учхоз приезжают обучаться военнослужащие со всей страны: это и
контрактники, и непосредственно операторы, и командный состав.
Курс, в среднем, длится месяц-два – в зависимости от
срочности и специальности. Сначала изучают основы: теоретическую часть, принцип
работы техники. Потом переходят к практике. Начинают с тренажеров, где все
демонстрируется, разъясняется и отрабатывается. Потом переходят к реальной
технике – на территории центра. Здесь учения проводятся только в имитационном режиме.
Преподаватели центра – офицеры, начиная от старшего
лейтенанта и заканчивая подполковником. Помимо этого, есть инструктора
практического обучения – в чине от лейтенанта до капитана.
Есть в учебном центре в Учхозе и срочники – около 70
человек. По большей части это жители Ленинградской области и несколько человек
из Ярославля. Военнослужащие срочной службы – это, в основном,
механики-водители, отвечающие за поддержание техники в состоянии готовности. Также
в их задачи входит охрана объектов.
Центр был награжден вымпелом министра обороны РФ за
мужество, воинскую доблесть и высокую боевую выучку, проявленную при выполнении
задания Министерства обороны Российской Федерации, достигнутые успехи и
значительный вклад в повышение боевой готовности военно-воздушных сил,
укрепление обороноспособности страны.