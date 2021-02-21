Учебный центр в Новом Учхозе: новейшая техника на вооружении

Сегодня центр в Новом Учхозе – ведущее учебное заведение в стране по подготовке и переподготовке военнослужащих зенитных ракетных частей. На данный момент в центре проходят обучение только представители российских Вооруженных сил. Однако центр всегда готов к приему иностранных специалистов для обучения работе на современных образцах российской военной техники. Подготовка зарубежных военных ведется в Новом Учхозе с 1983 года. Последние два потока иностранных специалистов – из Сирии и Китая – были выпущены в 2019 году. В скором времени ожидается прибытие следующих, из каких государств – пока не уточняется.

Учебный центр относится к Военной академии воздушно-космической обороны в Твери. Основная задача – готовить боевые расчеты зенитных ракетных полков на комплекс С-300 и С-400, а также на систему «Панцирь-С». Именно поэтому в Новый Учхоз приезжают обучаться военнослужащие со всей страны: это и контрактники, и непосредственно операторы, и командный состав.

Курс, в среднем, длится месяц-два – в зависимости от срочности и специальности. Сначала изучают основы: теоретическую часть, принцип работы техники. Потом переходят к практике. Начинают с тренажеров, где все демонстрируется, разъясняется и отрабатывается. Потом переходят к реальной технике – на территории центра. Здесь учения проводятся только в имитационном режиме.

Преподаватели центра – офицеры, начиная от старшего лейтенанта и заканчивая подполковником. Помимо этого, есть инструктора практического обучения – в чине от лейтенанта до капитана.

Есть в учебном центре в Учхозе и срочники – около 70 человек. По большей части это жители Ленинградской области и несколько человек из Ярославля. Военнослужащие срочной службы – это, в основном, механики-водители, отвечающие за поддержание техники в состоянии готовности. Также в их задачи входит охрана объектов.

Центр был награжден вымпелом министра обороны РФ за мужество, воинскую доблесть и высокую боевую выучку, проявленную при выполнении задания Министерства обороны Российской Федерации, достигнутые успехи и значительный вклад в повышение боевой готовности военно-воздушных сил, укрепление обороноспособности страны.