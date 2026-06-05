В районных газетах Ленобласти появится «творческая» колонка участников СВО

Инициатива будет реализована после обращений самих участников СВО к заместителю председателя Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества Ольге Занко.

При ее содействии вопрос был проработан с региональным Фондом «Защитники Отечества» и комитетом по печати Ленинградской области, в результате чего достигнута договоренность о запуске специальной рубрики в районных газетах.

Сегодня на площадке фонда «Защитники Отечества» в Ленинградской области по этому вопросу состоялась встреча, на которой присутствовали поэты и авторы песен, являющиеся ветеранами СВО:

«Среди участников специальной военной операции много талантливых поэтов, авторов, и важно, чтобы их творчество находило своего читателя. Новая рубрика станет дополнительной площадкой для общественного признания и самореализации ветеранов. Это важный шаг в поддержке наших защитников, сохранении исторической памяти и патриотическом воспитании», — подчеркнула Ольга Занко.

Публикации в районной прессе позволят познакомить жителей Ленинградской области с личными историями, переживаниями и творческим взглядом тех, кто сегодня защищает интересы страны, а также усилят присутствие патриотического контента в региональном информационном пространстве.

«Публикация стихов, рассказов и другого творчества участников специальной военной операции на страницах региональных и местных газет – это не просто дань уважения их таланту, но и важнейший инструмент сохранения исторической памяти. Живое слово бойца, его мысли и чувства, доходящие до каждого жителя Ленинградской области через привычные районные СМИ, укрепляют связь между обществом и армией, помогают воспитывать молодёжь на подлинных примерах мужества. Филиал фонда готов оказывать содействие в информировании наших ветеранов и передаче их материалов в печать», — отметила руководитель филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» в Ленинградской области Ольга Историк.

Первым автором новой рубрики выступит Сергей Грохольскис – боец отряда «Барс 23» Союза добровольцев Донбасса с позывным «Киса», принимавший участие в специальной военной операции.

«Средства массовой информации — это важная площадка не только для новостей, но и для творческого самовыражения. Для участников СВО такая рубрика – это возможность быть услышанными, рассказать о себе, своём опыте и творчестве. Мы благодарны за её создание: она позволит публиковать не только стихи и песни, но и другие творческие работы, а главное — поможет большему числу людей узнать, чем живут и что чувствуют наши бойцы», — сказал Сергей Грохольскис.

Инициатива стала результатом взаимодействия филиала фонда «Защитники Отечества» в Ленинградской области, комитета по печати Ленинградской области и партии «Единая Россия». Первая публикация в новой рубрике выйдет уже этим летом.