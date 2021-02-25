Лучшие кокошники только в Ленинградской области

«Когда
ты только начинаешь, не работаешь по франшизе или по стандартному бизнесу – путь
становления очень сложный. В тот момент даже близкие не поддерживали меня, в
отличие от государства. Отдельное спасибо комитету по
развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка
Ленинградской области и лично Светлане Нарушай, Торгово-промышленной палате
Ленинградской области. Вы так же верите в меня, как и я в вас.
Стартовая
субсидия на развитие производства послужила началом моего бизнеса и сыграла
решающую роль. Благодаря информационной поддержке и участию в различных
выставках и конференциях, обучению, я состою в огромном сообществе предпринимателей
со всей России, где каждый, кто пользуется поддержкой со стороны государства,
искренне ему благодарен. Как только вы стартуете – за вами стоит огромная
команда людей, которые будут с тобой», – сказала Татьяна Домбровская.
По
словам основательницы бренда ПАТРИОТКА, уже можно сказать, что в 2021 году
бизнес окупился с лихвой: «У нас уже есть точки реализации продукции в Москве и
Петербурге. Но ровно тогда, когда мы зашли на платформу Тик Ток и стали
записывать первые видеоролики, наш бизнес стал приносить прибыль».
ПАТРИОТКА
предлагает покупательницам кокошники в различных ценовых категориях. Сегмент от
1500 до 5000 тысяч рублей за штуку и изделия более высокого класса с
использованием ручной работы.
«Итоговая
стоимость кокошника зависит от себестоимости, умноженной на зарплату
сотрудников. Ручная работа в изделиях бренда ПАТРИОТКА дорого ценится. Все
просто: чем сложнее расшивка и качество исполнения, тем выше цена кокошника. В
скором времени итоговая цена будет формироваться с учетом бренда. Уже
планируется новая коллекция кокошников, она уже отрисована и остались лишь
небольшие шаги для ее реализации», – пояснила Татьяна Домбровская.
За
рубежом ленинградские кокошники пользуются большим спросом. Среди заказчиков – Белоруссия,
Казахстан, Украина. На европейский рынок и в США также экспортируются изделия:
«Например, сегодня мы отправляем партию во Францию. Среди наших клиентов Италия,
США. Хотя это, скорее, эмигранты. Туристы с радостью приобретают наши кокошники
и уезжают с ними домой».
Татьяна
рассказала и о своих планах: «Мы планируем расширяться. В каждом городе уже
есть девушка, которая изготавливает кокошники один-в-один как наши. Я называю
их плагиатчиками. Защитой от такого недобросовестного копирования станет франшиза.
Но это не только защита, но и экономическое развитие нашего пока еще микробизнеса.
Хочется масштабирования, оно крутится не вокруг продукта, а вокруг бизнеса. И,
возможно, в Ленинградской области появится завод по производству кокошников», –
говорит основатель бренда ПАТРИОТКА. – В этом году хотим, чтобы школьники шили
на уроках труда кокошники, установим новый рекорд России, чтобы все знали, что
лучшие кокошники только в Ленинградской области».