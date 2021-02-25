Лучшие кокошники только в Ленинградской области

«Когда ты только начинаешь, не работаешь по франшизе или по стандартному бизнесу – путь становления очень сложный. В тот момент даже близкие не поддерживали меня, в отличие от государства. Отдельное спасибо комитету по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и лично Светлане Нарушай, Торгово-промышленной палате Ленинградской области. Вы так же верите в меня, как и я в вас.

Стартовая субсидия на развитие производства послужила началом моего бизнеса и сыграла решающую роль. Благодаря информационной поддержке и участию в различных выставках и конференциях, обучению, я состою в огромном сообществе предпринимателей со всей России, где каждый, кто пользуется поддержкой со стороны государства, искренне ему благодарен. Как только вы стартуете – за вами стоит огромная команда людей, которые будут с тобой», – сказала Татьяна Домбровская.

По словам основательницы бренда ПАТРИОТКА, уже можно сказать, что в 2021 году бизнес окупился с лихвой: «У нас уже есть точки реализации продукции в Москве и Петербурге. Но ровно тогда, когда мы зашли на платформу Тик Ток и стали записывать первые видеоролики, наш бизнес стал приносить прибыль».

ПАТРИОТКА предлагает покупательницам кокошники в различных ценовых категориях. Сегмент от 1500 до 5000 тысяч рублей за штуку и изделия более высокого класса с использованием ручной работы.

«Итоговая стоимость кокошника зависит от себестоимости, умноженной на зарплату сотрудников. Ручная работа в изделиях бренда ПАТРИОТКА дорого ценится. Все просто: чем сложнее расшивка и качество исполнения, тем выше цена кокошника. В скором времени итоговая цена будет формироваться с учетом бренда. Уже планируется новая коллекция кокошников, она уже отрисована и остались лишь небольшие шаги для ее реализации», – пояснила Татьяна Домбровская.

За рубежом ленинградские кокошники пользуются большим спросом. Среди заказчиков – Белоруссия, Казахстан, Украина. На европейский рынок и в США также экспортируются изделия: «Например, сегодня мы отправляем партию во Францию. Среди наших клиентов Италия, США. Хотя это, скорее, эмигранты. Туристы с радостью приобретают наши кокошники и уезжают с ними домой».

Татьяна рассказала и о своих планах: «Мы планируем расширяться. В каждом городе уже есть девушка, которая изготавливает кокошники один-в-один как наши. Я называю их плагиатчиками. Защитой от такого недобросовестного копирования станет франшиза. Но это не только защита, но и экономическое развитие нашего пока еще микробизнеса. Хочется масштабирования, оно крутится не вокруг продукта, а вокруг бизнеса. И, возможно, в Ленинградской области появится завод по производству кокошников», – говорит основатель бренда ПАТРИОТКА. – В этом году хотим, чтобы школьники шили на уроках труда кокошники, установим новый рекорд России, чтобы все знали, что лучшие кокошники только в Ленинградской области».