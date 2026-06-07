Кто останется без света 8 июня в Гатчинском округе

Рядом с трассой Гатчина – Сиверская в селе Воскресенском возвышается высокая, стройная, устремленная в небо церковь Воскресения Христова. Ее настоятель, отец Сергий (Оржаховский), чем-то похож на храм, в котором проходит его нынешнее служение. Значительно выше среднего роста, стройный, легкий. Мы быстро поднимаемся по высоким ступеням. Внутри храма взгляд сам собой вновь устремляется вверх, к овалу купола. Внутреннее помещение сравнительно небольшое, но за счет доминирующей вертикали во всей архитектуре возникает ощущение простора.