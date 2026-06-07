Кто останется без света 8 июня в Гатчинском округе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 8 июня 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского округа:
Рубрики: ЖКХ
08.06.2026 с 09:00 до 17:00
Новосветское ТУ:
п. Новый Свет (промзона).
08.06.2026 с 10:00 до 18:00
Пудостьское ТУ:
п. Терволово.
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