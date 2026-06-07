Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Кто останется без света 8 июня в Гатчинском округе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 8 июня 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского округа:

Рубрики:  ЖКХ

08.06.2026 с 09:00 до 17:00

Новосветское ТУ:

п. Новый Свет (промзона).

 

08.06.2026 с 10:00 до 18:00

Пудостьское ТУ:

п. Терволово.