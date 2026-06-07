Ушёл из жизни Александр Семочкин

Свои соболезнования близким и всем, кто знал Александра Семочкина, направил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко:

«Мои самые искренние соболезнования родным, близким, всем, кому выпало счастье знать Александра Александровича Сёмочкина.

Благодаря его таланту и упорству появился в Выре ставший теперь легендарным «Дом станционного смотрителя». Он вернул к жизни усадьбу в Рождествено после страшного пожара, построил храм в Воскресенском. В каждое из этих дел Александр Александрович вложил душу и десятилетия кропотливой работы. А ещё он писал книги, читал лекции, заражал людей любовью к родной земле — без назиданий, просто и мудро.

Это был человек глубокой культуры, скромный, настоящий. Таким его и запомнят ленинградцы».

В некрологе администрации Гатчинского округа говорится:

«Александр Александрович родился в 1939 году в посёлке Выра Гатчинского района. Любовь к малой родине и России, восхищение её богатой историей и красотой стали для него источником вдохновения на протяжении всей жизни и побуждали к неустанному творческому труду.

Деяния Александра Александровича навсегда вписаны в летопись сохранения культурного наследия нашего края и страны. Его руки и разум подарили вторую жизнь многим историческим объектам. Так, благодаря его проекту и непосредственному руководству было возрождено здание почтовой станции XIX века в Выре — ныне широко известного «Дома станционного смотрителя». Из почти разрушенного здания почты мастер воссоздал целый комплекс: станцию, конюшню, ямщицкую избу, пожарную каланчу и даже историческую брусчатку. Именно здесь по его инициативе появился первый в России музей литературного героя.

Не менее значимым стал многолетний труд Александра Александровича по восстановлению усадебного дома В. В. Набокова в селе Рождествено, пострадавшего в результате пожара 1995 года. На протяжении более десяти лет, будучи директором усадьбы, он вложил душу в возвращение объекту былого облика. Также он стал автором проекта и одним из создателей деревянного храма Воскресения Христова в селе Воскресенское.

Масштаб профессиональной деятельности Александра Александровича выходил далеко за пределы Гатчинского округа и Ленинградской области. Его опыт и талант были востребованы при реставрации памятников деревянного зодчества на Русском Севере, а также в реализации значимых культурных проектов в Санкт‑Петербурге и других регионах России.

Творческое наследие Александра Александровича не ограничивается реставрацией: он оставил после себя десятки книг о родном крае. В «Публичных лекциях» он щедро делился своим интеллектуальным опытом тридцатилетней протяжённости. Каждый, кому посчастливилось побывать на его лекциях, запомнил его как человека исключительной эрудиции, мудрости и глубокой привязанности к родной земле.

Утрата Александра Александровича — невосполнима. Его жизнь — яркий пример беззаветного служения Отечеству и верности своему призванию. Память о нём будет жить в восстановленных памятниках, написанных книгах, сердцах благодарных земляков и всех, кто когда‑либо соприкасался с его творчеством.

Администрация Гатчинского муниципального округа выражает искренние соболезнования семье, близким, друзьям и всем, кто знал Александра Александровича».