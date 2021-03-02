Успейте подать заявление на выплату!

Пенсионным фондом по данным органов ЗАГС сформированы списки детей, родившихся с 1 июля 2020 года и позже (по 31 марта включительно), на которых единовременная выплата еще не произведена. В настоящее время территориальные органы ПФР Санкт-Петербурга и Ленинградской области информируют родителей (законных представителей) этих детей о необходимости подать заявление на выплату.

Напомним, выплату в 5000 рублей могут получить все семьи с детьми, которым по состоянию на 18 декабря 2020 года еще не исполнилось 8 лет.

Если ребенок родился 1 июля 2020 года и позже (в том числе в 2021 году!) или в семье есть дети до 8 лет, на которых семья не получила ежемесячную выплату на детей до 3-х лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, необходимо подать заявление на новую выплату (https://www.gosuslugi.ru/10016/1?from=main).

Если указанный ранее счет был закрыт, необходимо подать заявление на изменение реквизитов счета (https://www.gosuslugi.ru/10017/1).

Заявления родителей принимаются через личный кабинет на портале Госуслуги или в клиентских службах Пенсионного фонда по 31 марта 2021 года включительно.

Важно!

Выплата предоставляется гражданам РФ, проживающим в России. У ребенка тоже должно быть гражданство РФ.

Вопросы можно задать через электронный сервис online.pfrf.ru специально запущенный Пенсионным фондом для информационной поддержки и консультирования семей относительно выплат на детей.



