Успейте подать заявление на выплату!

Пенсионным фондом по данным
органов ЗАГС сформированы списки детей, родившихся с 1 июля 2020 года и позже
(по 31 марта включительно), на которых единовременная выплата еще не
произведена. В настоящее время территориальные органы ПФР Санкт-Петербурга и
Ленинградской области информируют родителей (законных представителей) этих
детей о необходимости подать заявление на выплату.
Напомним, выплату в 5000 рублей
могут получить все семьи с детьми, которым по состоянию на 18 декабря 2020 года
еще не исполнилось 8 лет.
Если ребенок родился 1 июля
2020 года и позже (в том числе в 2021 году!) или в семье есть дети до 8
лет, на которых семья не получила ежемесячную выплату на детей до 3-х лет или
единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, необходимо подать заявление на
новую выплату (https://www.gosuslugi.ru/10016/1?from=main).
Если указанный ранее счет был закрыт,
необходимо подать заявление на изменение реквизитов счета (https://www.gosuslugi.ru/10017/1).
Заявления родителей принимаются через
личный кабинет на портале Госуслуги или в клиентских службах Пенсионного фонда
по 31 марта 2021 года включительно.
Важно!
Выплата предоставляется гражданам РФ,
проживающим в России. У ребенка тоже должно быть гражданство РФ.