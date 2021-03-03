Гостехнадзор выявил 76 нарушений в ходе операции «Снегоход» в Ленинградской области

Гостехнадзор выявил 76 нарушений в ходе операции «Снегоход» в Ленинградской области

Операция «Снегоход – 2021» для повышения безопасности эксплуатации этого транспорта прошла на территории всей Ленинградской области в феврале.

Рубрики : Правопорядок     03 Mar 2021

Инспекторы Гостехнадзора совместно с ГИБДД, МЧС, ГИМС, сотрудниками линейных пунктов полиции, регионального поисково-спасательного отряда, СЗТУ Росрыболовства и органами местного самоуправления провели 17 рейдов, в ходе которых проверили 109 самоходных машин.

Специалисты оценили эксплуатацию мототранспортной техники, соблюдение правил регистрации, убедились в своевременности прохождения техобслуживания и безопасности снегоходов.

По итогам операции выявлено 76 единиц техники, эксплуатируемых с нарушениями правил. Составлено 76 материалов об административных правонарушениях на водителей. Два снегохода задержаны и помещены на штрафстоянку.

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