За покупку лекарств – налоговый вычет

Возврат налога на доходы физических лиц предоставляется налогоплательщику, если оплата стоимости приобретенных лекарственных препаратов для медицинского применения не была произведена за счет средств работодателей.

Также следует учесть, что вычет ограничен 13 % от суммы в размере 120 тысяч рублей. Таким образом, если налогоплательщиком за год на приобретение лекарств потрачено свыше указанной суммы, то вернут не больше 15 600 рублей.

Кроме того, если ранее для получения вычета лекарство должно было входить в перечень, утвержденный постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 N 201, то в настоящее время вернуть часть уплаченного НДФЛ можно при покупке любого лекарства, выписанного врачом. Соответствующие изменения внесены Федеральным законом от 17.06.2019 N 147-ФЗ (ред. от 26.03.2020) "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" и применяются в отношении доходов физических лиц с налогового периода 2019 года.

Законом предусмотрено два способа получения социального налогового вычета.

Первый заключается в обращении гражданина в налоговый орган по окончании года, в течение которого приобретались лекарства, с декларацией по форме 3 – НДФЛ с приложением подтверждающих документов.

Второй способ состоит в получении до конца года в налоговом органе уведомления, повреждающего право на социальный налоговый вычет, с которым гражданину необходимо обратиться к своему работодателю, чтобы бухгалтерия не удерживала налог на доходы физических лиц из заработной платы работника до тех пор, пока гражданин не получит всю сумму налогового вычета. При этом в качестве документов, подтверждающих понесенные расходы, следует прилагать рецептурный бланк, а также платежные документы, к примеру, кассовые чеки, приходно-кассовые ордера, платежные поручения.