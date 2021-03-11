Цифровой дизайн: пройдите обучение сейчас

Одна из представленных обучающих программ посвящена теме цифрового дизайна. Компетенции в цифровом дизайне необходимы, чтобы товары и услуги стали узнаваемы и были замечены широкой аудиторией. После прохождения курса, вы узнаете, как работать с новыми инструментами медиа, например, оформить рекламный видеоролик самостоятельно. Опытные педагоги научат создавать дизайн и моушн-дизайн в специализированных программах: Photoshop, Figma, After Effects. После прохождения обучения вы сможете сами разработать макет своего сайта или лэнда. Это существенным образом сэкономит время и деньги.

Обучение проводится в онлайн-формате, в любое удобное для «ученика» время, и длится в среднем 16 часов. Участие в программе будет способствовать не только повышению и развитию цифровой грамотности, но и позволит перевести многие бизнес-процессы в цифровой формат, эффективно использовать возможности удаленной работы и сделать бизнес-процессы высокотехнологичными. Сегодня на выбор представлено семь программ: «Цифровой маркетинг и медиа», «Цифровой дизайн», «Программирование и создание IT-продуктов», «Большие данные», «Интернет вещей», «Разработка мобильных приложений» и «Искусственный интеллект». Программы в доступном формате подготовлены международным университетом «Синергия».

Обучение проводится в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и федерального проекта «Кадры для цифровой экономики».

Для того, чтобы стать участником программы, учредителю, руководителю или сотруднику малого или среднего предприятия, проживающему в Ленинградской области, нужно подать заявку на сайте цифрабизнес47.рф и выбрать одну из представленных обучающих программ.