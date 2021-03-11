Цифровой дизайн: пройдите обучение сейчас

Одна
из представленных обучающих программ посвящена теме цифрового дизайна. Компетенции в цифровом дизайне необходимы, чтобы
товары и услуги стали узнаваемы и были замечены широкой аудиторией. После
прохождения курса, вы узнаете, как работать с новыми инструментами медиа,
например, оформить рекламный видеоролик самостоятельно. Опытные педагоги научат
создавать дизайн и моушн-дизайн в специализированных программах: Photoshop,
Figma, After Effects. После прохождения обучения вы сможете сами разработать
макет своего сайта или лэнда. Это существенным образом сэкономит время и
деньги.
Обучение
проводится в онлайн-формате, в любое удобное для «ученика» время, и длится в
среднем 16 часов. Участие в программе будет способствовать не только повышению
и развитию цифровой грамотности, но и позволит перевести многие бизнес-процессы
в цифровой формат, эффективно использовать возможности удаленной работы и
сделать бизнес-процессы высокотехнологичными. Сегодня на выбор представлено
семь программ: «Цифровой маркетинг и медиа», «Цифровой дизайн»,
«Программирование и создание IT-продуктов», «Большие данные», «Интернет вещей»,
«Разработка мобильных приложений» и «Искусственный интеллект». Программы в
доступном формате подготовлены международным университетом «Синергия».
Обучение
проводится в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской
Федерации» и федерального проекта «Кадры для цифровой экономики».
Для
того, чтобы стать участником программы, учредителю, руководителю или сотруднику
малого или среднего предприятия, проживающему в Ленинградской области, нужно
подать заявку на сайте цифрабизнес47.рф и выбрать одну из
представленных обучающих программ.