За вывозом мусора проследят

«Мы начинаем полноценную
работу по выдаче разрешений на перевозку отходов. Параллельно мы будем
отрабатывать возможность электронного контроля в онлайн-режиме движение всего
транспорта, перевозящего мусор», – сказал губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко.
Постановление
правительства Ленинградской области об оснащении транспортных средств,
перевозящих строительные и твердые коммунальные отходы на территории региона,
системой спутниковой навигации Глонасс или Глонасс/gps, уже принято.
Аппаратура перевозчиков
отходов в обязательном порядке должна быть подключена к единой информационной
системе, что позволит фиксировать их маршрут.
Речь идет не только о
перемещение ТКО, но и о строительных отходах. Также оснащение системой
навигации будет распространяться на транспортные средства, которые перемещают
мусор по территории региона из других субъектов, в том числе транзитом.
Решения о выдаче
разрешений на перевозку ТКО и контроле за перемещением транспорта приняты для
реализации нового областного закона о регулировании вопросов обращения с
отходами.
В первый месяц после
введения системы выдачи разрешений штрафы взиматься не будут.
Напомним, что в
Ленинградской области ведется системная работа надзорных органов по ликвидации
и предотвращению появления несанкционированных свалок. С 2018 года количество
несанкционированных мест размещения отходов в регионе сократилось на 30%.