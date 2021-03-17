За вывозом мусора проследят

«Мы начинаем полноценную работу по выдаче разрешений на перевозку отходов. Параллельно мы будем отрабатывать возможность электронного контроля в онлайн-режиме движение всего транспорта, перевозящего мусор», – сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Постановление правительства Ленинградской области об оснащении транспортных средств, перевозящих строительные и твердые коммунальные отходы на территории региона, системой спутниковой навигации Глонасс или Глонасс/gps, уже принято.

Аппаратура перевозчиков отходов в обязательном порядке должна быть подключена к единой информационной системе, что позволит фиксировать их маршрут.

Речь идет не только о перемещение ТКО, но и о строительных отходах. Также оснащение системой навигации будет распространяться на транспортные средства, которые перемещают мусор по территории региона из других субъектов, в том числе транзитом.

Решения о выдаче разрешений на перевозку ТКО и контроле за перемещением транспорта приняты для реализации нового областного закона о регулировании вопросов обращения с отходами.

В первый месяц после введения системы выдачи разрешений штрафы взиматься не будут.

Напомним, что в Ленинградской области ведется системная работа надзорных органов по ликвидации и предотвращению появления несанкционированных свалок. С 2018 года количество несанкционированных мест размещения отходов в регионе сократилось на 30%.