Областные НКО поборются за президентские гранты

Ленинградцы подготовили
проекты в сферах социального обслуживания, социальной поддержки и защиты
граждан, развития институтов гражданского общества, поддержки молодежных
проектов и проектов в области науки, образования, просвещения, пропаганды
здорового образа жизни, охраны окружающей среды и другие.
Среди наиболее популярных
направлений работы – традиционно для Ленинградской области – сохранение
исторической памяти, а также сфера культуры и искусства, поддержка семьи,
материнства, отцовства и детства.
По результатам конкурса
между некоммерческими организациями будет распределено более 4 млрд рублей.
Всего на конкурс подано 12 255 проектов со всей России. Итоги будут подведены в
июне, с 1 июля начнется финансирование поддержанных проектов.
Президент Российской
Федерации Владимир Путин подписал указ «О грантах Президента Российской
Федерации, предоставляемых на развитие гражданского общества» в январе 2019
года, после чего обеспечение государственной поддержки некоммерческих
неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского
общества, вышло на новый уровень, а конкурсы на предоставление грантов
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества проводятся не
реже двух раз в год.
Напомним, победителями
первого в 2021 году конкурса грантов Президента Российской Федерации стали 19
некоммерческих организаций из Ленинградской области. Их проекты охватывают
самые разные сферы, среди которых поддержка здорового образа жизни,
иппотерапия, реабилитация детей-инвалидов, стрит-арт, новые туристические
маршруты.