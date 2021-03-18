Областные НКО поборются за президентские гранты

Ленинградцы подготовили проекты в сферах социального обслуживания, социальной поддержки и защиты граждан, развития институтов гражданского общества, поддержки молодежных проектов и проектов в области науки, образования, просвещения, пропаганды здорового образа жизни, охраны окружающей среды и другие.

Среди наиболее популярных направлений работы – традиционно для Ленинградской области – сохранение исторической памяти, а также сфера культуры и искусства, поддержка семьи, материнства, отцовства и детства.

По результатам конкурса между некоммерческими организациями будет распределено более 4 млрд рублей. Всего на конкурс подано 12 255 проектов со всей России. Итоги будут подведены в июне, с 1 июля начнется финансирование поддержанных проектов.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ «О грантах Президента Российской Федерации, предоставляемых на развитие гражданского общества» в январе 2019 года, после чего обеспечение государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, вышло на новый уровень, а конкурсы на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества проводятся не реже двух раз в год.

Напомним, победителями первого в 2021 году конкурса грантов Президента Российской Федерации стали 19 некоммерческих организаций из Ленинградской области. Их проекты охватывают самые разные сферы, среди которых поддержка здорового образа жизни, иппотерапия, реабилитация детей-инвалидов, стрит-арт, новые туристические маршруты.