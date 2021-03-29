Дома-памятники требуют особого отношения

Работы на таких объектах обходятся дороже, чем на типовых зданиях. И потому в рамках программы капремонта они выходят самыми затратными. Константин Цицин с предложением согласился.

- Спасибо, что вы поддерживаете тему софинансирования капремонта домов-памятников федерального и регионального значения. Мы ежегодно по 500 млн рублей выделяем из областного бюджета на капремонт в том числе объектов культурного наследия, — подчеркнул Александр Дрозденко.

Главный редактор газеты «Знамя труда» Алексей Александров на площадке «Экспертного клуба» так оценил инициативу региона: «Когда мы говорим о капремонте домов, являющихся памятниками архитектуры, объектами культурного наследия, то, действительно, стандартные нормы здесь не всегда приемлемы. И инициативу Ленинградской области о формировании особого отношения к капремонту таких домов, в том числе и путём изменения соответствующего федерального законодательства, необходимо поддержать, как часто говорят, всем заинтересованным сторонам и лицам».

Эксперт Марина Чусова также уверена, что дома-памятники требуют к себе особого отношения: «В Выборге немало таких зданий. И очень хочется, чтобы капремонт был действительно эффективным».

Впрочем, и для Гатчины этот вопрос – актуальный, и потому хочется увидеть скорейшей поддержки этой инициативы на федеральном уровне.

А вот лифтам в многоквартирных домах региона – уже повезло. Фонд содействия реформированию ЖКХ выделит Ленинградской области 57,4 млн рублей, что позволит до конца 2022 года отремонтировать в многоквартирных домах региона все лифты старше 25 лет.

Соглашение о финансовой поддержке региона Фондом содействия реформированию ЖКХ было подписано на минувшей неделе губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и директором Фонда Константином Цициным.

Всего в 2020-2022 годах в Ленинградской области по программе капремонта необходимо заменить 526 лифтов. 366 уже заменены, в том числе 16 – в Гатчине. В 2021 году будет заменено еще 138, из них 100 — с поддержкой Фонда содействия реформированию ЖКХ. В конце 2022 года в регионе не останется лифтов старше 25 лет. При приближении этого срока оборудование будут менять либо капитально ремонтировать – за счет платежей на капремонт.

Строка «капремонт» в счетах за ЖКХ долгое время вызывала достаточно негативную реакцию людей. Такие масштабные программы, как практически тотальная замена лифтов, способна изменить отношение к сборам на капремонт, дать возможность собственникам жилья увидеть «плоды» своих ежемесячных взносов. В этом уверены эксперты, мнения которых можно увидеть на площадке «Экспертного клуба».

Так, Марина Чусова уверена, что замена устаревшего лифтового оборудования наглядно демонстрирует действенность программы капитального ремонта многоквартирных домов.

- В 2020-м году в Выборге проводилась большая работа в этом направлении. Были заменены 28 лифтов в многоквартирных домах, в том числе и в зданиях "финской" постройки. Лифты новые, современные. Жители довольны, - говорит эксперт.

Андрей Соколов