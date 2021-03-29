Дома-памятники требуют особого отношения

Работы
на таких объектах обходятся дороже, чем на типовых зданиях. И потому в рамках
программы капремонта они выходят самыми затратными. Константин Цицин с
предложением согласился.
-
Спасибо, что вы поддерживаете тему софинансирования капремонта домов-памятников
федерального и регионального значения. Мы ежегодно по 500 млн рублей выделяем
из областного бюджета на капремонт в том числе объектов культурного наследия, —
подчеркнул Александр Дрозденко.
Главный
редактор газеты «Знамя труда» Алексей Александров на площадке «Экспертного
клуба» так оценил инициативу региона: «Когда мы говорим о капремонте домов,
являющихся памятниками архитектуры, объектами культурного наследия, то,
действительно, стандартные нормы здесь не всегда приемлемы. И инициативу
Ленинградской области о формировании особого отношения к капремонту таких
домов, в том числе и путём изменения соответствующего федерального
законодательства, необходимо поддержать, как часто говорят, всем
заинтересованным сторонам и лицам».
Эксперт
Марина Чусова также уверена, что дома-памятники требуют к себе особого
отношения: «В Выборге немало таких зданий. И очень хочется, чтобы капремонт был
действительно эффективным».
Впрочем,
и для Гатчины этот вопрос – актуальный, и потому хочется увидеть скорейшей
поддержки этой инициативы на федеральном уровне.
А
вот лифтам в многоквартирных домах региона – уже повезло. Фонд содействия реформированию ЖКХ выделит Ленинградской области 57,4 млн рублей, что
позволит до конца 2022 года отремонтировать в многоквартирных домах региона все
лифты старше 25 лет.
Соглашение
о финансовой поддержке региона Фондом содействия реформированию ЖКХ было
подписано на минувшей неделе губернатором Ленинградской области Александром
Дрозденко и директором Фонда Константином Цициным.
Всего
в 2020-2022 годах в Ленинградской области по программе капремонта необходимо
заменить 526 лифтов. 366 уже заменены, в том числе 16 – в Гатчине. В 2021 году
будет заменено еще 138, из них 100 — с поддержкой Фонда содействия
реформированию ЖКХ. В конце 2022 года в регионе не останется лифтов старше 25
лет. При приближении этого срока оборудование будут менять либо капитально
ремонтировать – за счет платежей на капремонт.
Строка
«капремонт» в счетах за ЖКХ долгое время вызывала достаточно негативную реакцию
людей. Такие масштабные программы, как практически тотальная замена лифтов, способна
изменить отношение к сборам на капремонт, дать возможность собственникам жилья
увидеть «плоды» своих ежемесячных взносов. В этом уверены эксперты, мнения
которых можно увидеть на площадке «Экспертного клуба».
Так,
Марина Чусова уверена, что замена устаревшего лифтового оборудования наглядно
демонстрирует действенность программы капитального ремонта многоквартирных
домов.
- В
2020-м году в Выборге проводилась большая работа в этом направлении. Были
заменены 28 лифтов в многоквартирных домах, в том числе и в зданиях
"финской" постройки. Лифты новые, современные. Жители довольны, -
говорит эксперт.
Андрей
Соколов