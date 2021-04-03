Гатчина открывает, изобретает, творит!

Технические
новшества Гатчинского дворца
О технических новшествах
в Гатчинском дворце в конце XIX - начале XX века рассказала старший научный
сотрудник ГМЗ «Гатчина», главный хранитель фонда живописи Айсулу Шукурова. Своё
выступление она основала на дневниковых записях, которые вели Александр III и
его сын, великий князь Михаил Александрович, и некоторых документах, связанных
с Гатчинским дворцовым правлением.
Граф Сергей Шереметев,
который входил в близкий круг Александра III, подчёркивал, что переезд
императора в Гатчину был связан с его желанием вести сосредоточенную, вдумчивую
и трудовую жизнь, вне всякой блестящей мишуры.
- Эти слова действительно
очень подходят к императору, - считает Айсулу Эркиновна. - И та жизнь, которую
он вдохнул в Гатчинский дворец, тот образ жизни, который вела императорская
семья в Гатчине, как нельзя лучше это подтверждают.
Наверное, самым известным
техническим новшеством, в котором принимал непосредственное участие тогда еще
будущий император, стало испытание подводной лодки инженера Джевецкого в 1881
году. Именно эта лодка положила начало серии первых подводных аппаратов,
построенных в России.
Гатчина стала одним из
первых городов, в которых была проведена телефонная связь. Долгое время телефон
был установлен только в Гатчинском дворце и служил для связи с Зимним дворцом и
оперным театром в Санкт-Петербурге. Открытие этой первой в России междугородней
телефонной линии состоялось в 1882 году.
В 1891 году в Гатчине
прошли испытания винтовки системы Мосина, после чего Александр выбрал и
утвердил один из самых удачных образцов этого оружия.
Русская
лампочка американца Эдисона
В 1880-е годы в Гатчине появилась
специальная часть, которая занималась в том числе проектами электрификации. Еще
в 1881 году, раньше, чем в Санкт-Петербурге, на плацу перед Дворцом зажглись
электрические дуговые лампы. Со временем электричество пришло и во Дворец, а
потом распространилось и на весь город. Александр III лично принимал участие в
совершенствовании системы освещения. В 1893 году электрический свет впервые
осветил весь темный город.
В Гатчинском дворце
постоянно демонстрировались какие-то технические новинки — фонографы,
фотоаппараты, электромобили, омнибусы и многое другое. В 1899 году великий
князь Михаил Александрович опробовал вагончик с электрическим двигателем на
рельсах, проложенных по коридорам Кухонного каре. А чуть позже именно Гатчина
стала местом для строительства и демонстрации изобретения инженера Ипполита
Романова — электрической монорельсовой подвесной железной дороги. Испытания
этого сооружения состоялись в июне 1900 года. Но, к сожалению, никто из
предпринимателей не захотел вкладывать деньги в развитие этого во всех смыслах
удачного изобретения.
Примерно такая же история
случилась и с некоторыми другими техническими новинками, представленными в
Гатчинском дворце. Так вышло с электрической лампочкой русского ученого
Александра Лодыгина. Не получив поддержки в России, изобретение Лодыгина попало
в Америку, где, по одной из версий, его подхватил и усовершенствовал Томас
Эдисон. Изучая один из экземпляров лампочки Лодыгина, учёный смог сделать
настоящий прорыв и стать изобретателем лампочки в том виде, в котором мы
привыкли ее видеть сегодня.
Оружейник
Владимир Фёдоров
Оказывается, Гатчинский
район связан с именем знаменитого оружейника, изобретателя отечественного
автоматического оружия Владимира Фёдорова (1874-1966). Об этом рассказал на
вечере в Загвоздке историк и краевед Андрей Бурлаков.
Владимир Фёдоров — автор
первого в России научного труда об автоматическом оружии (1907 год),
изобретатель двух автоматических винтовок образца 1912 и 1913 годов, создатель
первого в мире автоматического патронтажа, один из первых в Советской России
Героев труда (1928 год), профессор, доктор технических наук, генерал-лейтенант.
Имел множество высоких правительственных наград. Его именем названа улица
Оружейника Фёдорова в Санкт-Петербурге.
Как оказалось, в
Гатчинском районе тоже есть улица имени В. Фёдорова — в деревне Мельница, что
под Суйдой. Как рассказал Андрей Бурлаков, ещё в юности на протяжении долгих
лет Владимир Фёдоров проживал здесь на даче. Как писал сам Фёдоров, в этих
местах он провёл самые лучшие годы своей молодости. В Мельнице в 1890 году
скончался его любимый брат. Владимир Фёдоров не раз посещал эти памятные для
него места, в последний раз — перед Великой Отечественной войной. На тот момент
дача, в которой жили Фёдоровы, ещё сохранилась. В восьмидесятых годах в деревне
Мельница была открыта памятная доска, посвящённая В. Фёдорову; его именем была
названа одна из деревенских улиц. К сожалению, к настоящему времени дом этот
сгорел, а мемориальная доска пропала...
Технические
чудеса мастерской «КлимКинетик»
О своём творчестве
рассказал участникам встречи директор культурного центра «Загвоздка»,
основатель и руководитель мастерской «КлимКинетик» Евгений Климов.
Созданием кинетических
(движущихся) арт-объектов для витрин Евгений занимается вот уже двадцать лет.
Под его умелымъи руками инженера и художника оживают и двигаются самые разные
персонажи, весёлые игрушки и целые картинки. Некоторые из своих работ Евгений
продемонстрировал на вечере: под восхищенными взглядами участников встречи
вертелась яркая карусель, играла шарманка, стучали молоточки, танцевала
«вредная» коза.
Одна из новых тем,
которую сейчас разрабатывает Евгений Климов, - флюгеры, или ветряки -
ландшафтные арт-объекты, которые приводятся в движение с помощью ветра. Флюгеры
с оживающими на них игрушечными персонажами обожают дети. Да и взрослые
радуются им, ведь такие городские «игрушки» преображают городской ландшафт,
своим внутренним ритмом разбивая монотонность, унылость повседневной жизни.
***
Следующее мероприятие
культурного центра «Загвоздка» планируется посвятить жизни и творчеству
знаменитого русского писателя Владимира Набокова, чья жизнь до революции была
тесно связана с Гатчинским районом.
К сожалению, в связи с
ограниченным пространством и санитарными мерами предосторожности культурный
центр «Загвоздка» работает пока в виде полузакрытого клуба. Но увидеть, что
происходит на встречах в «Загвоздке» может каждый: во время каждой из них
ведётся видеосъёмка, по материалам которой создаётся видеофильм для открытого
просмотра на канале культурного центра «Загвоздка» в YouTube.
Напомним, что
культурно-просветительский проект «Двенадцать. Из Гатчины в Россию — с любовью»
реализуется при поддержке Фонда президентских грантов Российской
Федерации.