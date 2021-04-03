Гатчина открывает, изобретает, творит!

Технические новшества Гатчинского дворца

О технических новшествах в Гатчинском дворце в конце XIX - начале XX века рассказала старший научный сотрудник ГМЗ «Гатчина», главный хранитель фонда живописи Айсулу Шукурова. Своё выступление она основала на дневниковых записях, которые вели Александр III и его сын, великий князь Михаил Александрович, и некоторых документах, связанных с Гатчинским дворцовым правлением.

Граф Сергей Шереметев, который входил в близкий круг Александра III, подчёркивал, что переезд императора в Гатчину был связан с его желанием вести сосредоточенную, вдумчивую и трудовую жизнь, вне всякой блестящей мишуры.

- Эти слова действительно очень подходят к императору, - считает Айсулу Эркиновна. - И та жизнь, которую он вдохнул в Гатчинский дворец, тот образ жизни, который вела императорская семья в Гатчине, как нельзя лучше это подтверждают.

Наверное, самым известным техническим новшеством, в котором принимал непосредственное участие тогда еще будущий император, стало испытание подводной лодки инженера Джевецкого в 1881 году. Именно эта лодка положила начало серии первых подводных аппаратов, построенных в России.

Гатчина стала одним из первых городов, в которых была проведена телефонная связь. Долгое время телефон был установлен только в Гатчинском дворце и служил для связи с Зимним дворцом и оперным театром в Санкт-Петербурге. Открытие этой первой в России междугородней телефонной линии состоялось в 1882 году.

В 1891 году в Гатчине прошли испытания винтовки системы Мосина, после чего Александр выбрал и утвердил один из самых удачных образцов этого оружия.

Русская лампочка американца Эдисона

В 1880-е годы в Гатчине появилась специальная часть, которая занималась в том числе проектами электрификации. Еще в 1881 году, раньше, чем в Санкт-Петербурге, на плацу перед Дворцом зажглись электрические дуговые лампы. Со временем электричество пришло и во Дворец, а потом распространилось и на весь город. Александр III лично принимал участие в совершенствовании системы освещения. В 1893 году электрический свет впервые осветил весь темный город.

В Гатчинском дворце постоянно демонстрировались какие-то технические новинки — фонографы, фотоаппараты, электромобили, омнибусы и многое другое. В 1899 году великий князь Михаил Александрович опробовал вагончик с электрическим двигателем на рельсах, проложенных по коридорам Кухонного каре. А чуть позже именно Гатчина стала местом для строительства и демонстрации изобретения инженера Ипполита Романова — электрической монорельсовой подвесной железной дороги. Испытания этого сооружения состоялись в июне 1900 года. Но, к сожалению, никто из предпринимателей не захотел вкладывать деньги в развитие этого во всех смыслах удачного изобретения.

Примерно такая же история случилась и с некоторыми другими техническими новинками, представленными в Гатчинском дворце. Так вышло с электрической лампочкой русского ученого Александра Лодыгина. Не получив поддержки в России, изобретение Лодыгина попало в Америку, где, по одной из версий, его подхватил и усовершенствовал Томас Эдисон. Изучая один из экземпляров лампочки Лодыгина, учёный смог сделать настоящий прорыв и стать изобретателем лампочки в том виде, в котором мы привыкли ее видеть сегодня.

Оружейник Владимир Фёдоров

Оказывается, Гатчинский район связан с именем знаменитого оружейника, изобретателя отечественного автоматического оружия Владимира Фёдорова (1874-1966). Об этом рассказал на вечере в Загвоздке историк и краевед Андрей Бурлаков.

Владимир Фёдоров — автор первого в России научного труда об автоматическом оружии (1907 год), изобретатель двух автоматических винтовок образца 1912 и 1913 годов, создатель первого в мире автоматического патронтажа, один из первых в Советской России Героев труда (1928 год), профессор, доктор технических наук, генерал-лейтенант. Имел множество высоких правительственных наград. Его именем названа улица Оружейника Фёдорова в Санкт-Петербурге.

Как оказалось, в Гатчинском районе тоже есть улица имени В. Фёдорова — в деревне Мельница, что под Суйдой. Как рассказал Андрей Бурлаков, ещё в юности на протяжении долгих лет Владимир Фёдоров проживал здесь на даче. Как писал сам Фёдоров, в этих местах он провёл самые лучшие годы своей молодости. В Мельнице в 1890 году скончался его любимый брат. Владимир Фёдоров не раз посещал эти памятные для него места, в последний раз — перед Великой Отечественной войной. На тот момент дача, в которой жили Фёдоровы, ещё сохранилась. В восьмидесятых годах в деревне Мельница была открыта памятная доска, посвящённая В. Фёдорову; его именем была названа одна из деревенских улиц. К сожалению, к настоящему времени дом этот сгорел, а мемориальная доска пропала...

Технические чудеса мастерской «КлимКинетик»

О своём творчестве рассказал участникам встречи директор культурного центра «Загвоздка», основатель и руководитель мастерской «КлимКинетик» Евгений Климов.

Созданием кинетических (движущихся) арт-объектов для витрин Евгений занимается вот уже двадцать лет. Под его умелымъи руками инженера и художника оживают и двигаются самые разные персонажи, весёлые игрушки и целые картинки. Некоторые из своих работ Евгений продемонстрировал на вечере: под восхищенными взглядами участников встречи вертелась яркая карусель, играла шарманка, стучали молоточки, танцевала «вредная» коза.

Одна из новых тем, которую сейчас разрабатывает Евгений Климов, - флюгеры, или ветряки - ландшафтные арт-объекты, которые приводятся в движение с помощью ветра. Флюгеры с оживающими на них игрушечными персонажами обожают дети. Да и взрослые радуются им, ведь такие городские «игрушки» преображают городской ландшафт, своим внутренним ритмом разбивая монотонность, унылость повседневной жизни.

***

Следующее мероприятие культурного центра «Загвоздка» планируется посвятить жизни и творчеству знаменитого русского писателя Владимира Набокова, чья жизнь до революции была тесно связана с Гатчинским районом.

К сожалению, в связи с ограниченным пространством и санитарными мерами предосторожности культурный центр «Загвоздка» работает пока в виде полузакрытого клуба. Но увидеть, что происходит на встречах в «Загвоздке» может каждый: во время каждой из них ведётся видеосъёмка, по материалам которой создаётся видеофильм для открытого просмотра на канале культурного центра «Загвоздка» в YouTube.

Напомним, что культурно-просветительский проект «Двенадцать. Из Гатчины в Россию — с любовью» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов Российской Федерации.



