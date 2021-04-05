Зинаида Живодрова: «Жизнь моя полна чудес!»

Родилась Зинаида
Ивановна 24 мая 1941 года в городе Ленинграде. Отец, Иван Александрович Живодров,
был курсантом училища политруков, которое находилось на Васильевском острове.
Мама, Мария Алексеевна (в девичестве Волкова), работала в этом училище на
кухне. В училище родители Зинаиды Ивановны и познакомились. В июне 1940 года
брак зарегистрировали, было много планов на семейную и счастливую жизнь… Но
мирные семейные планы разрушила война.
«Началась война. Папа,
после окончания училища, ушел на фронт, а нашу семью эвакуировали в Вологодскую
область в Сокольнический район. Голод, холод, вши. Семья жила на постое у
местных жителей. Для многих может оказаться удивительным тот факт, что в
русских семьях мылись внутри русской печки! Я помню, как это происходило! Топили
печь. Печка отстаивалась, набирала тепло, и мы вместе с мамой забирались внутрь
печки, мылись золой, а потом окунались в бочку с водой, которая стояла рядом с
печкой. В бочке с удовольствием бултыхались.
С детства
запомнилось чувство голода. Мы с детьми ходили осенью по полям и собирали после
сбора картофеля оставшиеся корнеплоды. Мама варила картофель в мундире. Из
рассказа моей мамочки: «Ты, Зиночка, чистишь картофель, а сама заглядываешь в
котелок, смотришь, есть ли там ещё картофель, не закончился ли…».
Папа прошёл всю войну. Письма с фронта, к сожалению, не сохранились. На фронте был заместителем командира по политической части. Погиб за три недели до Дня Победы - 19.04.1945 года на границе Польши и Германии, в городе Лиссе, в звании майора. Награждён орденами Отечественной войны 2-й степени и орденом Красной звезды. Наградные документы отца-героя Зинаиде Ивановне помогли найти через интернет друзья.
Возвращение из эвакуации
В 1947 году знакомые Марии Алексеевны через
Сиверский военкомат вызвали семью в посёлок Сиверский. В посёлке семье дали
комнату в доме, где жил поэт Плещеев. Может, именно этот факт - атмосфера дома
и красота посёлка - помогли Зинаиде Ивановне с авторской поэзией, и она с
детских лет пишет стихи!
В школе активно
посещала танцевальный кружок, пела в школьном хоре, в драматическом кружке
выступила в образе Татьяны Лариной с прочтением наизусть «Письма Татьяны к
Онегину» из поэмы «Евгений Онегин» А.С. Пушкина. В Доме медицинских работников
в п. Сиверский занималась игрой на домре. Десять классов закончила в Кезевской
школе. Аттестат на одни «4» и «5».
По окончании школы
устроилась рабочей на обувную фабрику «Пролетарская победа № 1» в городе
Ленинграде. От фабрики получила направление в Ленинградский институт
текстильной и лёгкой промышленности им. Кирова, на вечернюю форму обучения. С 1961-й
по 1968-й годы училась в институте и работала на фабрике - начала рабочей,
затем мастер участка, инженер-технолог. Учиться было очень интересно и весело!
Преподаватели отмечали математический склад ума студентки Зинаиды Живодровой. Всегда
помогала сокурсникам в написании курсовых работ и с решением задач по одному из
самых сложных дисциплин - сопромату.
В 1972 году председатель
колхоза имени Ленина Павел Семёнович Терещенко организовал
подсобный цех по изготовлению заготовок обуви для фабрики «Пролетарская Победа
№ 1». На подготовку и запуск цеха приехали специалисты с фабрики, среди них
была и Зинаида Ивановна. Павел Семёнович пригласил её
на работу в колхоз на должность старшего инженера. Так наша героиня связала
свою судьбу с селом Рождествено, где и проживает в наши дни!
В 1972 году, 22
января, колхоз имени Ленина был преобразован в совхоз «Ленинец». В 1973 году Зинаида
Ивановна была избрана в состав парткома совхоза. В совхоз «Ленинец» приезжали
из горкома партии и агитировали её работать секретарём партийной организации,
но Зинаида Ивановна долго не соглашалась, так как понимала всю ответственность
предлагаемой должности. Боялась, что не хватит опыта партийной работы. Предложили
поступить в Ленинградский сельскохозяйственный институт, и в 1976 году она поступила
на третий курс на заочное отделение, а окончила его в 1979 году.
1 апреля 1977 года
Зинаида Ивановна была избрана секретарём партийной организации. Именно с этого
числа трудовая книжка находилась в ГК КПСС г. Гатчины и района. В 1984 прослушала
учебный курс в Университете марксизма-ленинизма. Секретарём партийной
организации проработала 13 лет - до 1991 года. Общественная работа всегда шла параллельно с работой
секретаря. Была депутатом нескольких созывов Совета народных депутатов Рождественского
сельского совета.
Когда
коммунистическая партия закончила своё существование и должность секретаря была
сокращена, её перевели работать в совхоз на должность бухгалтера. Вот где и
пригодился математический склад ума! Бухгалтером проработала до 1996 года.
Многие старожилы села
Рождествено помнят о том, что в 90-е годы в помещении Рождественского детского
сада располагались магазин и пекарня «Дока хлеб», который был организован
администрацией совхоза. Директор Иван Петрович Оболиник предложил нашей
героине наладить производство. В начале Зинаида Ивановна была устроена рабочей,
а затем переведена на должность заведующей производством в пекарню. На грузовой
машине развозили хлеб по деревням Рождественского сельского совета. Всегда
очень внимательно относилась к просьбам пожилых людей привезти в следующий раз
не только хлеб, но продовольственные товары, так как не во всех деревнях были
магазины.
Про хлеб у Зинаиды
Ивановны остались «душистые» воспоминания – хлеб и батоны были очень вкусные, пышные
и душистые! Одно время даже наладили выпечку куличей на Пасху.
В 1996 году вышла
на заслуженный отдых. И вот, кажется, пришла пора отдыхать, но это не про Зинаиду
Ивановну! Работая в совхозе, в 1992 году была избрана в совет ветеранов
совхоза, а с 2011 года и по сей день верно и самозабвенно работает
председателем Совета ветеранов Рождественского сельского поселения.
Работа
председателем Совета ветеранов – это очень ответственная и требующая
внимательного отношения к старшему поколению должность. Все просьбы местных
жителей она всегда старается выполнить. За чуткое и внимательное отношение к
односельчанам Зинаида Ивановна многократно была отмечена руководящими органами
разного уровня, а в 2018 году за заслуги перед ветеранским движением нашей
героине было присвоено звание «Почётный ветеран Ленинградской области».
Зинаида Ивановна
за годы работы была награждена почётными грамотами, благодарственными письма.
Ветеран труда. И это не случайно: отношение к труду и к людям было заложено
родителями – это то, что находится в генетической памяти. Примеры мамы-труженицы
и отца-героя Великой Отечественной войны были путёвками в жизнь для Зинаиды
Ивановны.
Поколениям нашего
времени стоит поучиться у нашей героини её оптимизму, любви к жизни,
односельчанам… Как бы плохо ей не было (годы дают о себе знать) она всегда
придёт на помощь, поможет не только ценным советом, но и делом! Про кого бы из
старшего поколения мы у неё не спросили, она нам всегда расскажет о нём с
любовью и уважением. Поздравление с юбилеями и днями рождениями односельчан –
это тоже она!
Написание стихов
для Зинаиды Ивановны – любимое занятие! С 2008 года является членом ЛИТО «Сиверское
общество». В 2016 году вышел сборник авторских стихов «Жизнь моя полна чудес».
Благодаря Зинаиде Ивановне и членам любительского объединения «Вера. Надежда.
Любовь» мы, сотрудники Рождественского Дома культуры, уже много лет дружим с
поэтами «Сиверского братства».
Многие знают
Зинаиду Ивановну, как активную участницу клуба «Вера. Надежда. Любовь» - именно
она стояла у истоков создания клуба, которому в 2020 году исполнилось 20 лет. Зинаида
Ивановна - всегда самая активная участница районных смотров-конкурсов «Подворье»
и конкурса «Рождественское Подворье», где она сама бывает и участницей, и
входит в состав организаторов конкурса, и жюри. Её многолетний опыт нам очень
помогает.
О.С. Конечных,
заведующая
Рождественским СДК