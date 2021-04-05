Зинаида Живодрова: «Жизнь моя полна чудес!»

Родилась Зинаида Ивановна 24 мая 1941 года в городе Ленинграде. Отец, Иван Александрович Живодров, был курсантом училища политруков, которое находилось на Васильевском острове. Мама, Мария Алексеевна (в девичестве Волкова), работала в этом училище на кухне. В училище родители Зинаиды Ивановны и познакомились. В июне 1940 года брак зарегистрировали, было много планов на семейную и счастливую жизнь… Но мирные семейные планы разрушила война.

Из воспоминаний детства нашей героини

«Началась война. Папа, после окончания училища, ушел на фронт, а нашу семью эвакуировали в Вологодскую область в Сокольнический район. Голод, холод, вши. Семья жила на постое у местных жителей. Для многих может оказаться удивительным тот факт, что в русских семьях мылись внутри русской печки! Я помню, как это происходило! Топили печь. Печка отстаивалась, набирала тепло, и мы вместе с мамой забирались внутрь печки, мылись золой, а потом окунались в бочку с водой, которая стояла рядом с печкой. В бочке с удовольствием бултыхались.

С детства запомнилось чувство голода. Мы с детьми ходили осенью по полям и собирали после сбора картофеля оставшиеся корнеплоды. Мама варила картофель в мундире. Из рассказа моей мамочки: «Ты, Зиночка, чистишь картофель, а сама заглядываешь в котелок, смотришь, есть ли там ещё картофель, не закончился ли…».

Папа прошёл всю войну. Письма с фронта, к сожалению, не сохранились. На фронте был заместителем командира по политической части. Погиб за три недели до Дня Победы - 19.04.1945 года на границе Польши и Германии, в городе Лиссе, в звании майора. Награждён орденами Отечественной войны 2-й степени и орденом Красной звезды. Наградные документы отца-героя Зинаиде Ивановне помогли найти через интернет друзья.

Возвращение из эвакуации

В 1947 году знакомые Марии Алексеевны через Сиверский военкомат вызвали семью в посёлок Сиверский. В посёлке семье дали комнату в доме, где жил поэт Плещеев. Может, именно этот факт - атмосфера дома и красота посёлка - помогли Зинаиде Ивановне с авторской поэзией, и она с детских лет пишет стихи!

В школе активно посещала танцевальный кружок, пела в школьном хоре, в драматическом кружке выступила в образе Татьяны Лариной с прочтением наизусть «Письма Татьяны к Онегину» из поэмы «Евгений Онегин» А.С. Пушкина. В Доме медицинских работников в п. Сиверский занималась игрой на домре. Десять классов закончила в Кезевской школе. Аттестат на одни «4» и «5».

По окончании школы устроилась рабочей на обувную фабрику «Пролетарская победа № 1» в городе Ленинграде. От фабрики получила направление в Ленинградский институт текстильной и лёгкой промышленности им. Кирова, на вечернюю форму обучения. С 1961-й по 1968-й годы училась в институте и работала на фабрике - начала рабочей, затем мастер участка, инженер-технолог. Учиться было очень интересно и весело! Преподаватели отмечали математический склад ума студентки Зинаиды Живодровой. Всегда помогала сокурсникам в написании курсовых работ и с решением задач по одному из самых сложных дисциплин - сопромату.

Рождествено – любимое село

В 1972 году председатель колхоза имени Ленина Павел Семёнович Терещенко организовал подсобный цех по изготовлению заготовок обуви для фабрики «Пролетарская Победа № 1». На подготовку и запуск цеха приехали специалисты с фабрики, среди них была и Зинаида Ивановна. Павел Семёнович пригласил её на работу в колхоз на должность старшего инженера. Так наша героиня связала свою судьбу с селом Рождествено, где и проживает в наши дни!

В 1972 году, 22 января, колхоз имени Ленина был преобразован в совхоз «Ленинец». В 1973 году Зинаида Ивановна была избрана в состав парткома совхоза. В совхоз «Ленинец» приезжали из горкома партии и агитировали её работать секретарём партийной организации, но Зинаида Ивановна долго не соглашалась, так как понимала всю ответственность предлагаемой должности. Боялась, что не хватит опыта партийной работы. Предложили поступить в Ленинградский сельскохозяйственный институт, и в 1976 году она поступила на третий курс на заочное отделение, а окончила его в 1979 году.

1 апреля 1977 года Зинаида Ивановна была избрана секретарём партийной организации. Именно с этого числа трудовая книжка находилась в ГК КПСС г. Гатчины и района. В 1984 прослушала учебный курс в Университете марксизма-ленинизма. Секретарём партийной организации проработала 13 лет - до 1991 года. Общественная работа всегда шла параллельно с работой секретаря. Была депутатом нескольких созывов Совета народных депутатов Рождественского сельского совета.

Когда коммунистическая партия закончила своё существование и должность секретаря была сокращена, её перевели работать в совхоз на должность бухгалтера. Вот где и пригодился математический склад ума! Бухгалтером проработала до 1996 года.

…90-е годы

Многие старожилы села Рождествено помнят о том, что в 90-е годы в помещении Рождественского детского сада располагались магазин и пекарня «Дока хлеб», который был организован администрацией совхоза. Директор Иван Петрович Оболиник предложил нашей героине наладить производство. В начале Зинаида Ивановна была устроена рабочей, а затем переведена на должность заведующей производством в пекарню. На грузовой машине развозили хлеб по деревням Рождественского сельского совета. Всегда очень внимательно относилась к просьбам пожилых людей привезти в следующий раз не только хлеб, но продовольственные товары, так как не во всех деревнях были магазины.

Про хлеб у Зинаиды Ивановны остались «душистые» воспоминания – хлеб и батоны были очень вкусные, пышные и душистые! Одно время даже наладили выпечку куличей на Пасху.

В 1996 году вышла на заслуженный отдых. И вот, кажется, пришла пора отдыхать, но это не про Зинаиду Ивановну! Работая в совхозе, в 1992 году была избрана в совет ветеранов совхоза, а с 2011 года и по сей день верно и самозабвенно работает председателем Совета ветеранов Рождественского сельского поселения.

Работа председателем Совета ветеранов – это очень ответственная и требующая внимательного отношения к старшему поколению должность. Все просьбы местных жителей она всегда старается выполнить. За чуткое и внимательное отношение к односельчанам Зинаида Ивановна многократно была отмечена руководящими органами разного уровня, а в 2018 году за заслуги перед ветеранским движением нашей героине было присвоено звание «Почётный ветеран Ленинградской области».

Зинаида Ивановна за годы работы была награждена почётными грамотами, благодарственными письма. Ветеран труда. И это не случайно: отношение к труду и к людям было заложено родителями – это то, что находится в генетической памяти. Примеры мамы-труженицы и отца-героя Великой Отечественной войны были путёвками в жизнь для Зинаиды Ивановны.

Поколениям нашего времени стоит поучиться у нашей героини её оптимизму, любви к жизни, односельчанам… Как бы плохо ей не было (годы дают о себе знать) она всегда придёт на помощь, поможет не только ценным советом, но и делом! Про кого бы из старшего поколения мы у неё не спросили, она нам всегда расскажет о нём с любовью и уважением. Поздравление с юбилеями и днями рождениями односельчан – это тоже она!

Любимое занятие

Написание стихов для Зинаиды Ивановны – любимое занятие! С 2008 года является членом ЛИТО «Сиверское общество». В 2016 году вышел сборник авторских стихов «Жизнь моя полна чудес». Благодаря Зинаиде Ивановне и членам любительского объединения «Вера. Надежда. Любовь» мы, сотрудники Рождественского Дома культуры, уже много лет дружим с поэтами «Сиверского братства».

Многие знают Зинаиду Ивановну, как активную участницу клуба «Вера. Надежда. Любовь» - именно она стояла у истоков создания клуба, которому в 2020 году исполнилось 20 лет. Зинаида Ивановна - всегда самая активная участница районных смотров-конкурсов «Подворье» и конкурса «Рождественское Подворье», где она сама бывает и участницей, и входит в состав организаторов конкурса, и жюри. Её многолетний опыт нам очень помогает.

О.С. Конечных, заведующая Рождественским СДК