Стартовала программа возврата части стоимости путёвки в детский лагерь

Программа «Детского кешбэка» подразумевает возмещение до 50% стоимости путевок в детские лагеря круглосуточного пребывания. Отправить ребенка в детский лагерь можно будет в течении всего лета, с возможностью вернуться до 15 сентября. В рамках программы «Детского кешбэка» предусмотрен также возврат средств на путевки в детские лагеря, приобретенные до 25 мая 2021, реализовать эту возможность получится с помощью портала «Госуслуги» с 15 июня 2021 года.

В 00:01 по московскому времени 25 мая 2021 года начала работать программа возмещения затрат на приобретение турпродукта по организации детского отдыха. В соответствии с программой, получить компенсацию могут родители, приобретающие путевки в детские лагеря круглосуточного пребывания. При этом, ограничений по месту нахождения лагерей нет: возмещается стоимость путевок в лагеря, расположенные на всей территории страны.

Размер возмещения – до 50% стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей. Список лагерей, участвующих в программе, будет размещен на портале мирпутешествий.рф в отдельном разделе – «Детские лагеря». К программе уже присоединились около тысячи лагерей, процесс подключения продолжается, и список участников «Детского кешбэка» будет пополняться.

В программе участвуют как государственные, так и коммерческие лагеря детского отдыха, но только стационарные. Палаточные, городские или лагеря дневного пребывания не относятся к участникам программы.

Количество поездок на одного ребенка не ограничено, можно поехать на любое число смен. Для семей с несколькими детьми вернуть до 50% стоимости можно будет с каждой путевки. При этом, все путевки можно будет оплатить одной картой «Мир» - ограничений на число транзакций нет. Возраст детей не имеет значения, кешбэк будет начисляться с каждой путевки для ребенка любого возраста.

Чтобы приобрести турпутевки в детский лагерь с кешбэком важно выполнить следующие действия:

1) Зайти на портал «мирпутешествий.рф»

2) Зарегистрировать или проверить регистрацию своей карты «Мир» в Программе лояльности, перейдя по соответствующей ссылке

3) На портале «мирпутешествий.рф» выбрать путевку в детский лагерь

4) Перейти на форму оплаты выбранной путевки, оплатить ее с карты «Мир», зарегистрированной в Программе лояльности. Чтобы получить кешбэк, нужно оплатить всю стоимость путевки одним платежом.

5) Кешбэк по программе вернется на карту автоматически в течение 5 дней.





Вернуть до 50% стоимости путевок (но не более 20 тыс. рублей) в детские лагеря, смогут и те, кто приобрел турпродукты до старта программы «Детского кешбэка» - до 25 мая 2021 года.

Соответствующие заявки можно будет подать с 15 июня 2021 года на сайте Госуслуг, предъявив документы об оплате.

«Мы проработали алгоритм возмещения расходов тем, кто уже приобрел путевки до запуска детского туристического кешбэка. Программа возврата средств по уже купленным путевкам стартует с 15 июня и продлится для удобства граждан до конца октября», - сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Сообщил Дмитрий Чернышенко и о формате подачи заявки на компенсацию уже приобретенных путевок: «Логика в том, что для получения средств необходим факт подтверждения отдыха ребенка в лагере, соответственно сразу после окончания первой смены, это как раз 15 июня, родители этих детей обращаются за возвратом, на портале госуслуг будет подготовлена и развернута спецформа, которую родители заполняют с целью возврата половины средств».

Для всех, у кого есть вопросы по компенсации стоимости путевок в детские лагеря России, работает горячая линия. По телефону +7 800 200 34 11 консультанты ответят на все вопросы по программе «Детского кешбэка».