Кто останется без света 19 августа в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 19 августа 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

19.08.2025 с 09:30 до 17:00

Дружногорское ТУ:

д. Кургино (частично).

 

19.08.2025 с 09:00 до 18:00

Войсковицкое ТУ:

п. Войсковицы (промзона).