Кто останется без света 19 августа в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 19 августа 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
19.08.2025 с 09:30 до 17:00
Дружногорское ТУ:
д. Кургино (частично).
19.08.2025 с 09:00 до 18:00
Войсковицкое ТУ:
п. Войсковицы (промзона).
